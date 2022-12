Kan ha funnet DNA fra en annen mann

HAUGESUND (TV 2): En DNA-analyse har indikert at et hårstrå som muligens er handlingsrelevant, kan tilhøre en av de andre moduskandidatene i Tengs-saken. Nå blir dette et tema i retten.

Høsten 1997 ruslet en rusmisbruker inn på et sosialsenter i Oslo.

Ifølge saksbehandleren som tok ham imot, var han ikke ruset. Han kjente rusmisbrukeren godt og mente han var en person som var til å stole på og som han aldri hadde tatt i å lyve.

Han kvapp derfor til da personen fortalte at han visste hvem som drepte Birgitte Tengs. Det han sa, var at en annen rusmisbruker hadde fortalt ham på en fest at det var han stod bak drapet.

BLIR TEMA: På innsiden av dette tinghuset skal DNA-bevisene i Birgitte Tengs-saken under lupen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Seks år senere ble det gjennomført en DNA-undersøkelse som fikk politiet i Haugesund til å sperre opp øynene.

Denne uken, når DNA skal under lupen i rettssaken mot Johny Vassbakk (52), blir denne historien et tema i retten.

Et voldsomt temperament

Disse opplysningene er blant annet omtalt i forfatter og tidligere TV 2-journalist Per Asle Rustads bok «Mysteriet Birgitte Tengs» fra 2018.

Ingen av de to rusmisbrukerne, verken han som tipset eller han som ifølge tipset hadde sagt at han drepte Tengs, lever i dag.

Samme dag som saksbehandleren fikk tipset, gikk han inn i et register han hadde tilgang til i kraft av sin stilling.

Til sin store overraskelse fant han ut at personen rusmisbrukeren snakket om, kan ha befunnet seg på Haugalandet da drapet skjedde.

OMTALT: Opplysningene om hårprøvene er blant annet omtalt i forfatter Per Asle Rustads bok «Mysteriet Birgitte Tengs» fra 2018. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Vedkommende var registrert på rusmottaket med navnet «Veiviseren» i denne perioden.

Personen var kjent som en mann med et voldsomt temperament, og saksbehandleren opplevde opplysningene som troverdige.

Avhørt i 2002

Åtte måneder senere, i mai 1998, gjentok den samme rusmisbrukeren historien til to andre sosialarbeidere i Oslo.

Dette skjedde på samme tid som Tengs’ fetter kjempet mot påtalemyndigheten i Gulating lagmannsrett i Stavanger.

FORFATTER: Per Asle Rustad er tidligere krimjournalist, blant annet i TV 2. I 2018 skrev han bok om Birgitte Tengs-saken. Foto: Privat

Også disse sosialarbeiderne opplevde opplysningene som troverdige.

Ifølge boken til Rustad ba de derfor om å bli løst fra taushetsplikten sin, slik at de kunne tipse politiet om dette. Det gjorde de også, men tipset ble ikke fulgt opp.

Først fire år senere, i forbindelse med at politiet i Haugesund etterforsket saken på nytt, ble denne personen kalt inn til et avhør.

Rusmisbrukeren nektet enhver befatning med drapet.

Tok spyttprøve

I boken er Rustad svært kritisk til avhøret som ble gjennomført, blant annet fordi rusmisbrukeren ikke fikk spørsmål om hvor han mener han befant seg natt til 6. mai i 1995.

Tipseren, som varslet sosialarbeiderne, fikk politiet heller ikke avhørt fordi han hadde dødd i mellomtiden.

Samtidig gjorde politiet én ting som senere skulle vise seg å bli relevant.

ÅSTED: Det var på denne veien Birgitte Tengs ble drept natt til 6. mai i 1995. Her fra rettens befaring i forrige uke. Foto: Heiko Junge / TV 2

I avhøret med rusmisbrukeren avga han en spyttprøve, slik at de kunne utarbeide en MtDNA-profil som kunne brukes som referanseprøve opp mot biologisk materiale sikret på åstedet.

«Fullstendig overenstemmelse»

Allerede dagen etter avhøret reiste politiet rett til det anerkjente instituttet GMI i Innsbruck i Østerrike.

Det er dette instituttet som til slutt skulle finne YDNA-profilen, som nå er grunnen til at Johny Vassbakk står tiltalt for drapet.

Der traff de dr. Walther Parson, som personlig ble overrukket en vattpinne med rusmisbrukerens spytt.

I HAUGESUND: Torsdag skal dr. Walther Parson vitne i Tings-saken. Siden tirsdag har han fulgt forhandlingene med tolk. Foto: Frode Sunde / TV 2

Parson fikk i oppdrag å utvikle en såkalt MtDNA-profil, som videre ble sammenlignet med ukjente hårstrå funnet på Tengs.

På det ene hårstrået, som ble funnet på utsiden av hennes venstre hånd, fikk GMI en match.

Ifølge Parsons rapport ble det påvist «fullstendig overenstemmelse».

For første gang fantes det dermed et teknisk bevis der en mulig gjerningsperson ikke kunne utelukkes.

TV 2 besøkte GMI i Innsbruck tilbake i 2018:

«Begrenset bevisverdi»

I rapporten skriver Parson imidlertid at siden «den frembrakte haplotypen er hyppig forekommende i kaukasiske populasjoner har overenstemmelsen i testen kun begrenset bevisverdi».

På dette tidspunktet hadde politiet altså noen indisier:

Et tips fra en avdød person, en DNA-test der personen det var tipset om ikke kunne utelukkes og dokumentasjon på at vedkommende kan ha vært på Haugalandet i det aktuelle tidsrommet.

Ifølge boken opplevdes dette som for tynt til å gå videre.

FRAKTET: Her blir Birgitte Tengs fraktet bort fra åstedet etter at hun ble funnet drept ved gamle Sundsvei på Karmøy. Foto: Jan-Petter Dahl / Dagbladet

Dr. Parson foreslo derfor å gjennomføre en ny test, en såkalt SNP-test, som var på forskningsstadiet på denne tiden.

I Rustads bok mente Parson følgende om denne metoden:

«Enten kan man utelukke personen, eller bekrefte gjennom tilleggsmarkøren i analysen at overenstemmelse ikke kan utelukkes og derved øke bevisverdien».

Kunne trolig utelukkes

Laboratorieteknikerne skilte ut åtte såkalte SNP-markører i en komplisert prosess.

Da resultatet kom, ble det avklart at markørene var helt like som rusmisbrukeren på syv av åtte punkter.

Svarene fra denne analysen ga ikke noe entydig svar, men Parson konkluderte med at rusmisbrukeren trolig kunne utelukkes.

Dermed satt de igjen med resultatene fra to analyser:

En test der rusmisbrukeren ikke kunne utelukkes.

En test der han trolig kunne utelukkes.

Senere ble imidlertid den siste analysen kritisert, fordi metoden bare var på forskningsstadiet.

Ba om ny analyse

I Rustads bok skriver han at fetterens forsvarere, Arvid Sjødin og Sigurd Klomsæt, ikke slo seg til ro med svarene.

De tok dermed kontakt med en annen DNA-ekspert, britiske Chris Hadkiss ved Forensic Science Service (FSS) i London.

Hadkiss var en av de første som påpekte de mye omtalte svakhetene ved det opprinnelige DNA-beviset i Baneheia-saken. I boken til Rustad er Sjødin sitert på følgende:

– Hadkiss fortalte oss at den siste testmetoden, SNP, ville være ubrukelig i dette tilfellet. Altså kan vi ikke stole på resultatet.

KOTT: Fetterens advokat, Arvid Sjødin, har jobbet med Birgitte Tengs-saken siden 1990-tallet. Fremdeles har han et eget rom fullt av dokumenter om saken. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ifølge Rustad kontaktet forsvarerne også professor i genetikk, Kaare Berg, som skal ha konkludert med det samme.

Ekstraktene som ble brukt i GMIs analyser av hårene i 2003, ble brukt opp. Det er derfor umulig å gjøre nye tester med dagens teknologi.

Våren 2005 sendte forsvarerne et brev til politiet, der de ba om at FSS skulle gjennomføre en kontroll med de to testene.

Begjæringen ble avslått.

– Interessante opplysninger

Johny Vassbakks forsvarer, Stian Kristensen, sier at de har merket seg det som står om dette i boka til Rustad.

– I hvilken grad mener dere dette er relevant for retten?

– Opplysningene er interessante for oss, sammen med de øvrige hårene i saken som ikke kan knyttes til vår klient, sier han.

SKAL SPØRRE: Advokat Stian Kristensen varsler at han vil spørre dr. Parson om hårprøvene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Poenget til forsvarerne er ikke å lansere den avdøde rusmisbrukeren som en alternativ gjerningsmann.

I løpet av rettssaken har Kristensen vært opptatt av at politiet gjennom årenes løp har vært veldig interessert i ukjente hår funnet på åstedet, samtidig som at de nå mener hårene ikke har relevans for saken.

– Vi har registrert at GMI mener dette håret både kan – og deretter mest sannsynlig ikke kan – stamme fra en annen såkalt moduskandidat. Hårene funnet i Tengs sin hånd, samt truse er naturligvis særlig interessante for oss, sier Kristensen.

Blir tema for aktor og forsvarer

Grunnen til dette er at forsvarerne, i motsetning til påtalemyndigheten, mener de «åpenbart er gjerningsrelevante».

Med det mener de at hårene havnet på åstedet i forbindelse med selve drapshandlingen.

På torsdag skal nettopp Parson sette seg i vitneboksen i Haugaland og Sunnhordland tingrett i Haugesund.

– Vi kommer til å spørre han nærmere om dette under hans forklaring i retten, sier Kristensen.

Aktor Thale Thomseth bekrefter at også de vil stille Parson spørsmål om dette.

– Vi er opptatt av at retten skal få alle opplysninger de trenger for å avgjøre denne saken, både som kan tale til tiltaltes fordel og ulempe. Vi skal stille mange spørsmål til Parson om vurderingene han har gjort og hvorfor han har gjort dem, sier hun.