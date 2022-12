– Kan gjøre deg til gjeldsslave resten av livet

JULEFERIE: If Forsikring mener altfor mange gambler på å reise uten reiseforsikring i julen. Foto: Javad Parsa/NTB

– Hvis du blir syk og havner på et privat sykehus i utlandet, kan det koste ekstremt mye penger. Det er en regning vi ikke ønsker at folk skal bli sittende igjen med selv, sier kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Bibow Handeland.

En undersøkelse gjort av analyseselskapet YouGov på vegne av If og Europeiske Reiseforsikring, viser at 15 prosent ikke har reiseforsikring.

Samtidig anslår man at 215 000 feiret jul i utlandet, og at 175 000 skal feire nyttårsaften i utlandet.

Tredoblet antall uten reiseforsikring

– Vi behandler saker der folk skylder flere millioner etter sykeopphold i utlandet. Må du flys hjem i ambulansefly, koster det fort en halv million. Dette er utgifter som kan gjøre deg til en gjeldsslave resten av livet, om du ikke har reiseforsikring, sier Handeland.

BEKYMRET: Kommunikasjonsdirektør i If, Andreas Bibow Handeland mener det er lite lurt å ta sjansen på å reise uten forsikring. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Han er bekymret. En tilsvarende undersøkelse for tre år siden viste at fem prosent dropper reiseforsikring. At tallene nå er oppe i 15 prosent, er urovekkende, mener Handeland.

Likevel påpeker han at de ikke har sett en fullt så dramatisk økning i kansellerte forsikringsavtaler hos dem.

– Vi er ikke fullt så bekymret som det undersøkelsen skulle tilsi, men vi mener det er greit å si ifra nå. Det er en urovekkende trend.

Ikke et godt sparetiltak

Noe av forklaring, tror Handeland finnes i den økonomiske situasjonen vi befinner oss i. Stigende renter, dyr strøm og høy inflasjon påvirker mange.

– Det er naturlig at man ser på hvor man kan gjøre innsparinger i en tøff økonomisk tid.

Det har Handeland forståelse for. Han mener likevel at det nettopp er i tøffe tider forsikringer kan være ekstra gode å ha.

– Det å spare på forsikringer, spesielt reiseforsikring, det kan fort være å spare seg til fant, mener Handeland.

Sykdom og tyverier

Det er sykdom og tyverier som topper listene hos forsikringsselskapene. Er man uheldig og blir syk, kan utgiftene komme på rekke og rad. Det er mange som trenger å få dekket avbestillingskostnader, behandling, utvidet hotellopphold og ny hjemreise, ifølge Handeland.

– I tillegg til sykdom ser vi en økende trend når det gjelder tyverier. Mobiltelefoner og andre verdigjenstander står naturlig nok høyt på tyvenes ønskeliste, sier Handeland.

Han tror det kan forklares ved at flere gjerne har blitt litt rustne når det gjelder å passe på tingene sine i kjølvannet av pandemien.

– Vi er opptatt av at kundene våre skal være riktig forsikret. Altså verken over- eller underforsikret. Det å reise uten å ha reiseforsikring er et klassisk eksempel på det siste.