Kan gi dyrere ferie og utsette rentenedgangen

Nok en gang har den norske kronen svekket seg kraftig mot euro og dollar. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen klør seg i hodet over bakgrunnen for kronefallet.

Etter at kronen styrket seg etter den overraskende rentehevingen i desember, er igjen kronen ned på et mye svakere nivå.

Det kan gi dårligere økonomi for nordmenn, både her hjemme og i utlandet.

– Vi kan ikke love at kronekursen styrker seg før sommeren, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

Dermed kan fjorårets valutasmell bli en realitet igjen i år.

Les hvilke feriedestinasjoner seniorøkonom Dane Cekov mener kan være billigere alternativer lenger ned i saken.

Tror ikke på rentekutt i høst

Andreassen sier at markedene nå ikke tror på at renten i Norge settes ned september. Det indikerte Norges Bank at den vil senest ved rentebeslutningen i mars.

UTSATT: Harald Magnus Andreassen sier det nå er liten tro på at renten settes ned i september. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Samtidig sa Ida Wolden Bache at rentekomiteen er klar for å heve renten igjen dersom blant annet « … kronen blir svakere enn anslått».

Seniorøkonom og valutastrateg Dane Cekov i Nordea tror sentralbanken gir en ny beskjed i mai.

– Det vil trolig utsette første rentekutt. Vi tror ikke det kommer rentekutt i september, men vi tror det først kommer i desember, sier Cekov.

Den svake kronekursen kan igjen øke prisveksten i Norge, fordi varer og tjenester som kjøpes fra utlandet blir dyrere.

Andreassen mener flere rentehevinger ikke kan utelukkes så lenge boligmarkedet (foruten nyboligbyggingen) fortsatt går godt, og arbeidsledigheten er lav. Arbeidstakere kan i tillegg vente seg et høyt lønnsoppgjør i år.

– Der får man mye for 100 kroner

Cekov forteller at kronekursen fremover mot sommerferien vil bli som en berg-og-dal-bane.

– Jeg tror man må være forberedt på store svingninger inn mot sommeren, og ikke minst i selve sommerferien, sier han.

FERIE: Dane Cekov foreslår Balkanhalvøya som et billigere reisemål i 2024. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Dermed kan man bli positivt overrasket underveis i ferien, men valutastrategen anbefaler likevel å regne med 12 når man håndterer euro på utenlandsferien.

– Da blir man heller positivt overrasket, sier han.

Når det gjelder destinasjoner, tror han at de fleste vil velge de kjente ferielandene i Europa. Men han sier at det kan være lønnsomt å se utenfor de tradisjonelle landene.

– Man kan sjekke ut Balkanhalvøya. Selv om de landene er koblet opp mot euro, er det mer gunstige priser der. Tyrkia har også vært nevnt. Der er det relativt høy prisvekst, men fortsatt gunstig, sier han.

Ønsker man noe mer eksotisk, trekker han frem Japan.

JAPAN: Cekov trekker også frem Japan som et land der man kan få mye for krona nå. Her fra Tokyo. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Den japanske valutaen har vært veldig svekket de siste årene fordi det ikke har vært noen renteheving i vesentlig grad, sier han, og fortsetter:

– Der får man mye for 100 kroner.

– Kronekursen har styrket seg mot japanske yen helt siden korona, og prisveksten har ikke vært så høy i Japan. Så hvis man tåler noen timer på fly, er det et bra reisemål, sier han.

BOSNIA: Cekov foreslår Balkanhalvøya som et billigere reisemål i 2024. Her fra Sarajevo. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Verktøykassa mangler verktøy

Andreassen sier det i dag er vanskelig å se noen grunn for at kronekursen har svekket seg mye i det siste.

– Det er ikke en åpenbar eller enkel forklaring. Sånn er det alltid på valutamarkedene, det skjer ting som man ikke kan forklare, sier han.

Ifølge han er det ingen av de naturlige forklaringene som er gjeldende nå.

– Oljeprisen er på et relativt høyt nivå, og det har ikke vært noen endring i rentedifferansen mot utlandet eller forventningene til rentene fremover

Andreassen påpeker at det heller ikke er noen uro i finansmarkedene.

– Verktøykassa mangler noen verktøy for å forklare hva som har skjedd.

Usikkerhet rundt norsk økonomi

Utspillene om at det handler om politisk uro og usikkerhet har Andreassen imidlertid lite tiltro til.

– Forestillingen om at Norge er i ferd med å gå dunken er fullstendig feil, sier han.

Andreassen påpeker at meningsmålingene nå viser at borgerlig side har flertall.

– Da vil de fleste tro at det blir et politisk skifte ved neste valg, og dermed at en del av for eksempel skatteendringene er midlertidige.