– Kan gå utover liv og helse

Etter to uker med barnehagestreik er det nå vanskelig å få hverdagen til å gå opp for flere tusen foreldre.

Noen har benyttet seg av besteforeldre og hjemmekontor, mens andre har byttet passedager i foreldregrupper.

Men disse løsningene går ikke for alle.

LEK: Inaya (4) elsker å leke, og det er det beste med barnehagen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Saira Mushtaq og ektemannen er begge leger og dermed i samfunnskritiske yrker. De kan ikke ha hjemmekontor eller ha datteren med på jobb. Og uten noen til å passe henne blir streiken veldig vanskelig.

– Vi har full forståelse for at de streiker. Men det er skikkelig frustrerende å ikke kunne møte på jobb, streiken går dermed ut over pasientbehandlingen, sier Mushtaq til TV 2.

Overrasket

Kommende uke får datteren tilbud om å være i barnehagen to dager. Men uten å ha noen å spille på de andre dagene blir det veldig vanskelig for foreldrene.

HJEMMEKONTOR: Det er ikke mulig for Saira Mushtaq eller ektemannen å ha hjemmekontor eller å ha med datteren på jobb. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Vi kan ikke akkurat ha med en 4-åring på legekontoret eller på sykehuset, sier hun.

Ekteparet har hatt dialog med barnehagen hvor datteren går, for å prøve å finne en løsning. De har også søkt om dispensasjon, da de mest sårbare barna samt de med foreldre i samfunnskritiske yrker skal prioriteres.

TRYGGHET: For Inaya er det trygt med mammas hånd, men også pasientene trenger trygghet. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Men fredag fikk paret en overraskende beskjed. De fikk nei på søknaden.

– Når leger er i streik, må man passe på at det ikke går utover liv og helse. Men når vi som foreldre ikke kan komme på jobb, fordi barnehagen streiker, så kan jo også det gå ut over liv og helse, sier Mushtaq.

Bekymret

Paret kontaktet legeforeningen for å finne ut om noe kunne gjøres, slik at barnehagestreiken ikke skal gå ut over uskyldige pasienter. Men heller ikke her var hjelp å få.

– Vi føler på et stort ansvar for både jobben og alle pasientene. Det er veldig frustrerende å ikke vite hva man skal gjøre, sier Mushtaq.

LEGER: Saira Mushtaq og mannen jobber begge som leger. De hadde håpet at datteren kunne få barnehageplass under streiken siden de har samfunnskritiske jobber. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Legeforeningen bekrefter at de har fått flere henvendelser fra sine medlemmer, og opplyser at de er bekymret dersom mange av deres medlemmer etter hvert blir berørt av streiken.

Fare for liv og helse

Arbeidsrettsekspert Alexander Sønderland Skjønberg på BI bekrefter at det kan bli fare for liv og helse i barnehagestreiken.

– Dersom foreldre i kritiske yrker må bli hjemme fra jobb, for å passe på barna sine, kan det bli fare for liv og helse, sier Skjønberg.

Han påpeker at det da ikke vil anses som fare for liv og helse til barna, men i resten av samfunnet.

– I praksis prøver man å løse dette slik at foreldre med samfunnskritiske yrker blir prioritert, som vi så under pandemien. Men jo mer omfattende streiken blir, jo større er sjansen for at man kan komme i en slik situasjon, sier arbeidsrettseksperten.

Fakta: Samfunnskritiske yrker * Styring og kriseledelse : Gjelder blant annet medlemmer av regjeringen, Stortinget, Høyesterett og Kongehuset, samt departementene, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Nasjonal sikkerhetsmyndighet med mer. Omfatter også deler av NRK. * Forsvar : Omfatter blant annet faglig og operativt nøkkelpersonell i ulike deler av Forsvaret. * Lov og orden : Dette gjelder deriblant en rekke ansatte i politiet, domstolene, Politiets sikkerhetstjeneste, Tolletaten, ansatte i fengsler og Utlendingsdirektoratet. * Helse og omsorg: Alle ansatte i blant annet helseforetak, kommunale helsetjenester, legevakt, fastleger, barnevern, Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. * Redningstjeneste : Enkelte ansatte deriblant i Sivilforsvaret, brannvesen, hovedredningssentralen, redningshelikoptre, Luftambulansetjenesten og Avinor. * Digital sikkerhet i sivil sektor: Omfatter enkelte ansatte i blant annet Altinn, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Folkeregisteret og ID-porten. * Natur og miljø: Gjelder blant annet enkelte ansatte ved Meteorologisk institutt, Kystverket, Miljødirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat og Norges geologiske undersøkelser. * Forsyningssikkerhet : Gjelder blant annet en rekke ansatte ved bensinstasjoner og butikker, samt transportører, importører, grossister og produsenter, med mer. Det kan være for eksempel sjåfører, veterinærer, bønder og fiskere. * Vann og avløp: Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp i vannverk og kommuner. * Finansielle tjenester : En rekke ansatte i Norges Bank, Finanstilsynet og finansinstitusjoner. Blant annet dem som skal sikre gjennomføring av betalinger og andre finansielle transaksjoner. * Kraftforsyning : Omfatter en rekke ansatte i Statnett SF, kraft- og nettselskaper og fjernvarmeselskaper, blant annet IT-personell. * Elektronisk kommunikasjon: Gjelder blant annet ansatte i teleselskaper som Telenor, Telia og Ice, som er kritiske for å drifte nødnettet og opprettholde forsvarlig drift av det elektroniske kommunikasjonsnettet. * Transport : Gjelder for eksempel ansatte i trafikksentraler, transportører og sjøfartsnæringene som utfører gods- og persontransport, samt brøytepersonell og personer i bilbergingstjenesten. * Satellittbaserte tjenester : Gjelder enkelte ansatte i Norsk romsenter, Kongsberg Satellite Services, Space Norway og Kartverket. For eksempel dem som er nødvendige for å drifte navigasjonssystemer og sikre kommunikasjon. I tillegg er arbeids- og velferdstjenester, renovasjon og håndtering av farlig avfall og medier definert som viktige samfunnsfunksjoner. Kilde: Regjeringen.no

Ny opptrapping

Fredag ble det klart at barnehagestreiken trappes opp nok en gang, og Fagforbundet tar ut ytterligere 97 medlemmer.

Den nye opptrappingen skjer fra onsdag i neste uke og omfatter 55 barnehager spredt over hele landet.

Dermed vil rundt 2400 barnehageansatte være i streik.

– Vi trapper opp barnehagestreiken fordi arbeidsgiverne ikke har noen vilje til å gi de ansatte en rettferdig pensjon, selv om barnehageeierne absolutt har råd til dette, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet og legger til at de vurderer ytterligere opptrapping kommende uke.

VURDERER OPPTRAPPING: Forhandlingsleder Anne Green Nilsen for barnehageansatte i Fagforbundet (LO) Foto: Per Haugen / TV 2

Tidligere denne uken var det kontakt mellom partene, men samtalene skal ikke ha ført til noen konkrete skritt videre i retning av en løsning.

Også medlemmer i Utdanningsforbundet og Delta er blant de streikende.

Striden står først og fremst om pensjon.

Beklager sterkt

De ansatte mener Private Barnehagers Landsforbund (PBL) løper fra forpliktelsene sine i forbindelse med krav om overgang til fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) fra og med neste år.

Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL beklager at streiken berører veldig mange familier.

– Vi beklager sterkt at mange tusen barn og foreldre er rammet av streiken. Vi jobber for å løse konflikten, for både vi og medlemsbarnehagene ønsker at vi raskest mulig skal komme tilbake til normal drift, sier Iversen.

BEKLAGER: Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL beklager at streiken berører veldig mange familier. Foto: PBL

Men for å bli enige er det viktig at partene kommer sammen, noe PBL håper skjer igjen snart.