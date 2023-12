– Kan gå hjem og tenke at jeg ikke har følt meg helt som meg selv

UTBREDT PROBLEMATIKK: For at Susanne Karin Moe skal kunne kose seg under julemiddagen på lik linje med de andre, må hun ta noen grep. Foto: Privat

Juleselskap, julebord, julemiddag, romjulstreff og nyttårsmiddag. Disse sammenkomstene har ofte mye til felles: jevnlig skåling i glass, koselig dempet belysning, blomstervaser, stearinlys og «Christmas Jazz»-spillelista eller noe tilsvarende på Spotify i bakgrunnen.

Men selv hvor idyllisk denne scenen kan virke, kan den også bidra til store utfordringer for rundt en femtedel av befolkningen.

Høye skuldre

Susanne Karin Moe har brukt høreapparat siden barnehagealder og har trolig en medfødt hørselshemning. Det kan være slitsomt, både psykisk og fysisk.

– Jeg kan bli veldig sliten, fordi jeg må konsentrere meg mer for å høre. Jeg kan bli sliten i nakken og i skuldrene, fordi de er heist når man ikke slapper helt av, sier hun til TV 2.

SMÅ GREP: Sitteplassering, ikke-dominerende bordpynt og god snakke-etikette gjør det enklere for Susanne å delta i samtalene. Foto: Privat

30-åringen forklarer at et høreapparat ikke gjør at man får samme hørsel som en normalt hørende person, fordi apparatet ofte kan forsterke lydene fra omgivelsene.

Ifølge Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) er det opp mot 25 prosent som lar være å bruke høreapparatet sitt, fordi det tar så lang tid å venne seg til bruken.

Dette gjør at Moe har blitt vant til å støtte seg på å lese på leppene i tillegg – men er da avhengig av at hun kan se personen skikkelig, og at det ikke står gjenstander i veien.

Nedsatt hørsel: Slik kan du tilrettelegge i julen Susanne Moes tips for at flest mulig kan delta i praten: Gjenta det du sa hvis noen ber deg om å gjenta





Se på personen du prater med





Husk på at det er vanskelig å følge med hvis mange snakker i munnen på hverandre





Vær obs på blomster, høye borddekorasjoner og musikk





Bruk hjelpemidler hvis noen ber om det – dette kan f.eks. være små mikrofoner eller stemmeforsterkere som settes rundt omkring





Klirring i glass og andre «skarpe» lyder kan være intenst – ha gjerne en duk på bordet som bidrar til å dempe slike lyder Tips som generalsekretær Inger Helene Venås legger til: God belysning er en stor hjelp både for dem med nedsatt hørsel og dem med nedsatt syn





Tenk gjennom bruk av bakgrunnsmusikk





Spør personen med hørselshemning om hvor det er best at de sitter





Dessuten er åpenhet er viktig – som hørselshemmet må man tørre å si ifra om sine behov Kilder: Susanne Karin Moe og generalsekretær Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

– Jeg prøver å sette meg litt strategisk til på midten, og ikke ved enden av bordet eller rett under høyttaleren. Det kan være vanskelig hvis folk ikke ser på meg når de prater til meg, så da sier jeg tydelig ifra om at: «Unnskyld, nå ser jeg deg ikke». Eller så spør jeg: «Kan du se på meg?».

– Og i familien prøver vi å ha litt lav bordpynt og ikke sånne høye kreasjoner som er veldig fine, men som gjør det vanskelig å se andre, forklarer Moe.

Hun tipser også om å være oppmerksom på dempet belysning som kan gjøre det vanskelig å se hverandre, samt volumet på bakgrunnsmusikken.

Bekymret for juleselskaper

En fersk undersøkelse Respons Analyse har gjort på vegne av HLF avdekker at over halvparten av de 1261 respondentene har følt seg utenfor i sosiale settinger grunnet støy som vanskeliggjør deltakelse i samtalen.

Rundt en fjerdedel av personer med hørselsutfordringer uttrykker bekymring for å delta i juleselskaper på grunn av nettopp nedsatt hørsel.

Moe, som til daglig er skuespiller, sier at man kan føle seg dum når man forstår at man har svart feil på noe fordi man ikke har oppfattet spørsmålet riktig.

– Du kan føle deg helt fjern hvis du må si «hva sa du?» hele tiden. Jeg kan gå hjem fra et sted og tenke at jeg ikke har følt meg helt som meg selv. Man kan føle seg litt utenfor.

Ifølge generalsekretær Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund er det også en god del som «melder seg ut» av en samtale fordi de ikke får fulgt med.

MELDER SEG UT: Får man ikke deltatt skikkelig i samtalen fordi man ikke hører det som blir sagt, så blir det å «melde seg ut» noe flere gjør, sier Inger Helene Venås i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Foto: Hørselshemmedes Landsforbund

– Det er sårt å falle utenfor. Men man kan jo tenke seg selv hva man ville gjort om man ikke får deltatt i samtalen på fullverdig nivå, sier Venås til TV 2.

– Litt kleint

Noe av det verste Susanne Karin Moe vet er hvis hun spør om noen kan gjenta noe de sa, hvorpå de svarer: «Nei, bare glem det – det var ikke viktig».

For hvordan kan de vite hva som er viktig for henne? Kanskje hun hadde hatt en morsom historie eller et innspill å supplere med?

Og slik kan det være i flere dager på rad i julen, en tid der sosialt fellesskap betyr mye. Inger Helene Venås i HLF forklarer at det kan være ekstra sårt akkurat i julen.

– Disse menneskene er vant til å leve med nedsatt hørsel. Men i julen er vi jo gjerne ekstra sosiale, og ofte kveld etter kveld etter kveld. Det er mange dager på rad der man kanskje ikke får med seg alt som sies.

– Da blir følelsen av ensomhet større. Og ikke minst, så blir man enda mer sliten, påpeker generalsekretæren.

Men dette er ikke bare en utfordring blant folk med påvist hørselshemning. Ifølge undersøkelsen hadde også halvparten av respondentene med normal hørsel også opplevd å føle seg utenfor fordi de ikke klarte å høre alt som ble sagt.

Inger Venås og Susanne Moe oppfordrer til åpenhet – både fra personer med hørselshemning, og fra dem rundt.

– Min personlige erfaring er at det er lettest å bare ta det med én gang. Det er litt kleint, men jeg opplever at de fleste syns det er veldig fint å få beskjed om at jeg har nedsatt hørsel. Da er de fleste veldig hjelpsomme, og spør hva de kan gjøre for meg, sier Moe.

VÆR ÅPEN: Susanne (nummer to fra venstre) sier det kan være litt pinlig å «annonsere» at hun har nedsatt hørsel, men sier folk flest er greie og hjelpsomme når de får vite det. Foto: Privat

– Et paradoks

Venås i HLF poengterer at ikke alle er like åpne om sin hørselshemning som Moe er.

– Her har vi en flott representant som er åpen om sitt hørselstap. Men veldig mange er ikke det. Det gir oss et ansvar. Det kan like gjerne være du som har gjester som ikke ønsker å fortelle at de har nedsatt hørsel. Derfor er dette viktig for alle å tenke på, sier generalsekretæren.

– Men hvorfor vil de ikke fortelle det?

– Nei, det er et stort paradoks. Vi bruker briller og putter dem på ansiktet vårt – mens høreapparatene våre liker vi helst å holde skjult. Det er noe av det vi i HLF jobber med. For her er åpenhet viktig, sier Venås.

Hun legger til at man ikke skal overtenke når man inviterer noen med nedsatt hørsel.

– Inkluder på den måten du tenker er logisk. Spør vedkommende om hvor hen vil sitte. En med hørselshemning vet selv hvilket øre hen hører best på.

– Åpenhet er det beste, så personen med nedsatt hørsel må også tørre å si ifra om hva som blir best for dem, avslutter Venås.