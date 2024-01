– Kan fryse ballene av seg

Den mye omtalte Sibir-kulda er i ferd med å legge seg over store deler av landet vårt. Det kan få konsekvenser for oss mennesker, men også for våre firbeinte venner.

Veterinær Trude Mostue har noen klare oppfordringer til dyreeiere nå som temperaturene skal synke kraftig.

– Selv om det skal bli veldig kaldt er det ikke så stor forskjell på hva man gjør i minus ti og minus tjuefem, men man skal være ekstra forsiktig med hunder som skal ut på tur. Turene bør ikke være for lange og det er viktig med heldekkende dekken som går over ryggen og store deler av kroppen til hunden, sier hun til TV 2.

Tåler kulda bedre enn andre

Ifølge den erfarne veterinæren er det også store forskjeller på hvor godt de ulike hunderasene tåler kulda.

– Polarraser som samojed og husky har spesialtilpasset pels og tåler kulda bedre enn mange andre raser. Men har du en retriever eller en puddelkrysning, burde man dekke dem ekstra godt til.

KULDEADVARSEL: Veterinær Trude Mostue ber hundeeierne være på vakt. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Det er også noen raser som ikke burde eksponeres for veldig kald luft.

– Kortskallede raser skal man være forsiktig med å gå på tur med i sprengkulda fordi de har kort eller liten nesegang. Den fysiologiske funksjonen med en lang nese er at luften varmes opp før den går ned i lungene. Hunder med kort eller liten nese kan få veldig kald luft rett ned i lungene og det kan i verste fall føre til lungebetennelse, sier Mostue.

KALDE BALLER: En hund sør i London, fotografert desember 2022. Foto: James Manning / Pa / NTB

Forfryste testikler

Det er også en potensielt annen mulig uheldig konsekvens av kulda, særlig for hannhunder.

– De kan rett og slett fryse ballene av seg.

Korthårede hannhunder med store testikler kan ifølge Mostue bli den store taperen.

– Vanligvis vil de jo være veldig stolte at de store testiklene sine, men i kulda er det hannhundene med små testikler som triumferer. Det er viktig å dekke dem til i kulda. Man kan også bruke potesalve som man bruker for å beskytte potene mot salt og kulde, og smøre den på ballene som kuldekrem. Det beskytter bra.

Veterinæren har sett tilfeller der de har måttet kastrere eller amputere hunder med forfryste testikler.

– Det er jo selvsagt ikke noe moro.

Smarte katter

Hun sier at det nå også er mange diskusjoner blant katteeiere om hva man skal gjøre med kjæledyret i kulda.

– Det er mange ekstreme råd om at man ikke skal slippe kattene ut nå, men katter er fornuftige, de gjemmer seg når det blir for kaldt. Og hvis katten skal ut, kan du sette ut en form for isolert kasse den kan ligge i mens den venter på at du skal åpne. Jeg har en enkel plastkasse med noen skinn.

Mostue minner om at dyrene våre er mindre tilpasset varme enn kulde.

– Vi må jo huske på at dette er pelsdyr. Jeg er ofte mer bekymret under hetebølger enn når det er veldig kaldt, sier hun og lufter en annen bekymring, nemlig at det ikke er båndtvang.

Jager rådyr

– Nå som det er veldig mye snø kan rådyr og hjort blir jaget av hunder som går løs. Dyp snø gjør det vanskelig for rådyr og hjort å ta seg frem. Jeg har sett flere såkalte sprengte rådyr som har løpt seg i hjel etter å ha blitt jaget av hunder.

Dessuten mener hun at kulda i seg selv gjør at det er viktig å ha kontroll på hunden når man er ute og går.

– Har du en hund som ikke er så god på innkalling og som kan rote seg bort, ville jeg vært forsiktig. Dette er ikke tidspunktet å miste bikkja si på.

Mostue oppfordrer oss alle til å tenke litt ekstra på fuglene i kulda.

– De som er igjen trenger mat, de bruker mye energi for å holde varmen. Kjøp en meisebolle og heng den opp.