BEKYMRET: Direktør for barns rettigheter Kristin Oudmayer frykter at den tekniske feilen kan ha fått svært alvorlige konsekvenser for en rekke barn Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Unicef betegner den tekniske feilen hos barnevernet som svært alvorlig og frykter for konsekvensene det kan ha fått for barn og unge.

En teknisk feil har ført til at 21 bekymringsmeldinger aldri nådde fram til Bergen kommune. Feilen har ligget i systemet siden høsten 2020 og kan gjelde 244 norske kommuner.

Unicef jobber for å ivareta barns rettssikkerhet. De er sjokkert over nyheten.

– Dette er en alvorlig feil som kan få svært alvorlige konsekvenser for barn og unge, sier Kristin Oudmayer, som er direktør for barns rettigheter i Unicef.



– Sterk svikt i tilliten



Hun frykter at barn som lever under omsorgssvikt ikke har fått den hjelpen de har krav på, som følge av at varslene har forsvunnet.

– Dette er en utrolig sterk svikt i tilliten til barn, som lever i en vanskelig og risikofylt hverdag. Her kreves det en umiddelbar opprydning, sier Oudmayer.



MELDINGER SLETTET: Mandag ble det kjent at Bergen kommune har avdekket en teknisk feil som fører til at bekymringsmeldinger til barnevernet ikke kommer fram. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Hun er tydelig på at nå er man nødt til å iverksette en stor kartlegging av omfanget. Og i tillegg til at det tekniske blir ivaretatt, påpeker Oudmayer at det også må jobbes godt med de barna det gjelder.

– Alle, både barn og voksne, skal kunne ha tillit til barnevernet. Mange av bekymringsmeldingene er sendt av tillitspersoner. Det er derfor veldig viktig nå å forsøke å gjenoppbygge tilliten.

Oudmayer håper at informasjonen om svikten når fram til alle det gjelder.



– Nå er det veldig viktig at de voksne som har meldt inn bekymring får mulighet til å ta kontakt med barnevernet og melde bekymringen på ny, sier Unicef-direktøren.

Flere kommuner rammet

Unicefs kommuneanalyse har tidligere avdekket at få av landets kommuner behandler alle bekymringsmeldinger til barnevernet innen fristen på tre måneder. Dette er bekymringsfullt i seg selv, sier hun.

– Når i tillegg flere av disse viktige bekymringsmeldingene har forsvunnet fullstendig, er det kjempealvorlig, sier Oudmayer.



I tillegg til Bergen, er også Oslo og Tromsø rammet.

– Potensielt katastrofal feil



Barneombud Inga Bejer Engh ser svært alvorlig på svikten.



– Dette er ekstremt alvorlig. Bekymringsmelding sendes når noen er bekymret for omsorgen barna får, slik som vold eller alvorlig omsorgssvikt. Det er derfor stor risiko for at barn som lever i uholdbare situasjoner ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp, sier Bejer Engh.

ALVORLIG: Barneombud Inga Bejer Engh forventer opprydning i den alvorlige tekniske feilen, som kan være potensielt katastrofal. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Engh sier hun over tid har vært bekymret for nedgangen i omsorgsovertakelser.

– Tall fra Bufdir viser også en nedgang i sendte bekymringsmeldinger siden 2019. Nå forventer jeg at Barne- og familiedepartementet raskt sikrer seg en oversikt over omfanget sammen med kommunene og gjør alt de kan for å rette opp denne potensielt katastrofale feilen. Det må undersøkes om det er en sammenheng mellom nedgangen i bekymringsmeldinger og de tekniske problemene.