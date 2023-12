– Kan få konsekvens for flyvninger til og fra Island

Det pågår tirsdag et større vulkanutbrudd på Island.

Utbruddet kom etter en serie jordskjelv i den mye omtalte magmatunnelen like nord for havnebyen Grindavik.



Risikoen for at Norge og Europa rammes av flykaos på grunn av aske er liten, sier Schaug-Pettersen i Luftfartstilsynet.

FLYMETEOROLOG: Ira Schaug Pettersen sier sjansen er liten for flykaos. Foto: Luftfartstilsynet

Oransje farenivå

Flyværvarslingstjenesten på Island har hevet farenivået for luftfarten på Island til fargekode oransje, opplyser Schaug-Pettersen.



En konsekvens av utbruddet kan være at flytrafikken på Island må stenges. Nå er det normal drift på flyplassene på Island.

– I all hovedsak venter vi ikke konsekvenser for luftfarten i Europa og Norge, men det kan få konsekvens for flyvning til og fra Island, sier hun.

Icelandair, som har en flyvning fra Gardermoen til Reykjavik klokken 14.35, opplyser til TV 2 at utbruddet så langt ikke har påvirket deres flyvninger.

– Vi fortsetter som planlagt. Vi vil fortsette å overvåke situasjonen og holde våre passasjerer informert, sier kommunikasjonssjef Asdis Oetursdottir i Icelandair.

Schaug-Pettersen sier ingen aske er oppdaget på radar, og at aktiviteten er godt overvåket av webkameraer på Island.

Derfor er det per nå ingen fare for at flytrafikk i Norge og andre europeiske land rammes.

– Foreløpig er hovedfaren med det pågående utbruddet begrenset til lava og vulkanske gasser i området. For at luftfarten i Norge og Europa skal bli rammet av vulkanutbrudd på Island, er en avhengig av at utbruddet består av en vulkan askesøyle med askepartikler, hvor utbruddet stiger betydelig opp i atmosfæren.



Vil forhindre nytt flykaos

I 2010 lærte nordmenn seg ordet «askefast». Det var året den islandske vulkanen Eyjafjallajökull skulle spy ut store mengder vulkansk aske. Store deler av europeisk lufttrafikk ble lammet.



Passasjerer ble strandet da tusenvis av flyvninger ble kansellert på grunn av asken.

ASKE: En sky av vulkansk aske i Eyjafjallajökull i 2010. Foto: STR

– Forskjellen nå og ved askeutbruddet på Eyjafjallajökull i 2010 og Grimsvötn i 2011, er at utbruddet skjer nær bakken. Vi har ikke en askesøyle som strekker seg flere kilometer oppover i atmosfæren.



Hun sier luftfarten har gjort et betydelig arbeid for å unngå en ny «askefast»-situasjon.

– På Island er det etablert en betydelig mer omfattende overvåkingsstruktur av alle aktive vulkaner i form av radar, kamera og fagekspertise som kontinuerlig overvåker situasjon. Dette gjør at vi i Norge mottar tidlig varsel om vulkansk aske-situasjon på Island og kan forberede oss på et kommende utbrudd.

Har øvelse hvert andre år

Det har også vært en betydelig utvikling av internasjonalt og europeisk regelverk for luftfarten, sier Schaug-Pettersen.

– Det fører til at myndigheter og flyselskapene i større grad er forberedte når et vulkansk akseutbrudd på Island skulle oppstå.



Det er også opprettet en ekspertgruppe på vulkansk aske, som bistår flyselskaper og myndigheter med fagvurderinger.

– Det arrangeres øvelser hvert andre år, hvor scenario er vulkanaske-utbrudd på Island.

Norske flyselskaper, lufttrafikktjenesten hos Avinor Flysikring, Meteorologisk institutt/NILU og Luftfartstilsynet deltar på disse øvelsene.

– På grunn av Norges geografiske plassering er sannsynligheten stor for at norsk luftrom vil være et av de første landene som vil bli rammet ved et større vulkansk aske-utbrudd. Det er derfor svært viktig at vi har høy ekspertise på dette området i Norge som kan bistå.