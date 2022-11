– Kan få alvorlige følger for de veldig små, nyfødte barna

VANSKELIG: De nyeste redningshelikoptrene, SAR Queen, er så store og lager så mye vind at det er vanskelig å lande ved en rekke sykehus. Her gjennomføres en testlanding ved St. Olavs hospital. Foto: Gorm Kallestad/ TV 2

De nye og store redningshelikoptrene, SAR Queen, som tar over nå når Sea King fases ut, kan per nå ikke lande ved noen sykehus i Helse Sør-Øst.

Oslo universitetssykehus (OUS) og styret i Helse Sør-Øst mener løsningen er å bygge en midlertidig helikopterplattform på Rikshospitalet – i umiddelbar nærhet til nyfødtintensiven der de minste og mest sårbare barna ligger.

BEKYMRET: Tillitsvalgt Erik Høiskar ved OUS` akuttklinikk frykter for hvordan helikopterstøy kan skade syke, premature barn. Foto: Privat

– Dette er vi sterkt imot. Det kan få alvorlige følger for disse veldig små, nyfødte barna.

Dette sier overlege Erik Høiskar, som er anestesilege og klinikktillitsvalgt ved OUS` akuttklinikk.

Dagsavisen har tidligere omtalt debatten i flere saker.

– Svært høy risiko

Nyfødtintensiven på Rikshospitalet behandler de sykeste nyfødte i Norge. Disse barna er svært sårbare for støy og ytre påvirkning.

– Premature barn er veldig sensible for høye lyder. Det er derfor man hvisker på den avdelingen, sier Høiskar, som også er foretakstillitsvalgt i Legeforeningen.

Han forteller at de ser at både blodtrykket og pulsen til disse barna påvirkes negativt av støy og høye lyder.

– Risikoen er derfor svært høy ved å bygge helikopterlandingsplass rett ved nyfødtintensivavdelingen. Det kan få alvorlige følger. Vi er veldig bekymret for disse veldig små, nyfødte barna, sier Høiskar.

Skadelig støy

SINTEF har gjort støyberegninger, i forbindelse med utredningen av plattformen, som viser at SAR Queen vil skape utvendig støy på rundt 110 desibel. Grensene for skadelig støy er 80 desibel.

Amerikanske retningslinjer for støy i nyfødtavdelinger har en grense på 45 desibel på dagtid og 35 på natt, ifølge klagen som er sendt fra tillitsvalgte på byggingen av helikopterplattformen.

Da det ble gjennomført en prøvelanding av SAR Queen på St. Olav i Trondheim i 2021, vibrerte både dører og inventar inne på sykehuset.

STILLESONE: Her ligger premature barn som bør ha ro og stabilitet. Mens sykehuset har fått tillatelse til å bygge helikopterplattform like ved. Foto: Geir Olsen/ NTB

Noen av tiltakene som er foreslått fra OUS, for å dempe støyen, er å skifte vinduer i avdelingen, samt bruk av hørselsvern, ifølge høringssvaret til OUS fra de tillitsvalgte.

Sistnevnte har de tillitsvalgte reagert sterkt på.

– Bare ved å nevne hørselsvern sier litt om holdningen og risikoviljen, og at man ikke tar dette alvorlig nok, sier overlege Høiskar.

AKSJON: Under torsdagens aksjon mot helikopterplattformen, kom budskapet om bruk av hørselsvern tydelig fram. Foto: Redd Ullevål sykehus

Sikkerhetssjef og flyplassansvarlig ved OUS, Gry Strand, sier til TV 2 at det arbeides med ulike tiltak for å minimere støy, og det er satt en grenseverdi på innendørs maksimalt støynivå maks 60 desibel etter at planlagte tiltak er iverksatt.

Dette tilsvarer det lydnivået som er ved høyeste lydnivå i ordinær intern aktivitet ved nyfødtintensiv avdelingen på Rikshospitalet.

– Det er ikke i planene lagt til grunn at pasienter som innlagt skal måtte ha hørselsvern for at løsningen skal være akseptabel, sier Strand.

Uenighet om antall landinger

OUS og Helse Sør-Øst fikk i oktober tillatelse fra Plan- og bygningsetaten i Oslo til å bygge den midlertidige plattformen på Rikshospitalet.

I tillatelsen står det at det forventes at SAR Queen vil ankomme 35 ganger i året.

Men flere mener at antallet flyvninger i realiteten vil være mye høyere.

Tillitsvalgte ved OUS og Rikshospitalet anslår at det vil bli rundt 250 landinger i året, altså totalt 500 flybevegelser til og fra helikopterplattformen på Rikshospitalet.

I styrepapirer fra Helse Sør-Øst legges det opp til at flere flyvninger med SAR Queen som normalt ville landet på Ullevål sykehus, i stedet vil rutes til Rikshospitalet. De tillitsvalgte er bekymret for at dette vil føre til langt flere flyvninger enn det antatte.

NY OG STØRRE: SAR Queen er Norges nye redningshelikoptre som tar over etter Sea King. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Sikkerhetssjefen ved OUS svarer at de har basert seg på historiske data fra Sea King-flyvninger når de har beregnet til søknaden:

– Og vi har lagt til grunn at det vil komme noen flere pasienter med det nye helikopteret, fordi denne flymaskinen har bedre kapasitet og kan fly i dårlig vær. 35 landinger er fremskrevet tall som er det beste estimatet vi har per nå, sier Strand.

Hun sier også at OUS skal «legge til rette for» at de nye redningshelikoptrene skal kunne lande på Ullevål, i tillegg til Rikshospitalet, og at det er en misforståelse at det nye redningshelikoptret ikke kan lande her.

– OUS skal også ta imot SAR Queen på Ullevål sykehus, dersom man tror at alt skal til Rikshospitalet skjønner jeg også at man stusser på tallene, sier sikkerhetssjefen.

Strand påpeker også at ambulansehelikopteret fortsatt skal lande på den allerede eksisterende landingsplassen til Rikshospitalet, og «ikke den midlertidige i denne omgang».

Kommuneoverlegen snur

Onsdag ble det kjent at kommuneoverlegen i Oslo har snudd og sier nei til den midlertidige landingsplassen for helikoptre ved Rikshospitalet.

I et brev til Plan- og bygningsetaten skriver kommuneoverlegen at det viser seg at premissene i søknaden kan være feilaktige.

— Informasjon som nå foreligger om planlagt bruk av plattformen tilsier at innlevert søknad var mangelfull og ikke ga et komplett bilde av forventet bruk, står det i brevet.

Det anbefales derfor at rammetillatelsen trekkes tilbake, da den er basert på ufullstendig informasjon.

Det var Vårt Oslo som først omtalte at kommuneoverlegen har snudd.

ENORMT LUFTTRYKK: Da SAR Queen gjennomførte prøvelanding på St Olavs hospital, endte det opp med et knust ambulansevindu og vekter som fikk stein i ansiktet. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– En grov forsømmelse

Problemstillingen med manglende helikopterlandingsplass har blitt tatt opp av tillitsvalgte i en årrekke, forteller de til TV 2.

– Det er uforståelig at Helse Sør-Øst per i dag ikke har noe sykehus hvor nytt helikopter kan lande, sier klinikktillitsvalgt Høiskar ved OUS' akuttklinikk.

Også konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard, i Helse Sør-Østs styre, reagerer på at man ennå ikke har gode landingsplasser for redningshelikoptrene.

– Behovet for landingsplasser ble kartlagt i 2013. Det er en grov forsømmelse og helt uholdbart at man ennå ikke har et sted å lande redningshelikoptrene, sier Grimsgaard.

– Hårreisende

Også i Oslo bystyre er det flere som reagerer sterkt på helikopterplanene på Rikshospitalet.

– Vi er virkelig bekymret for konsekvensene denne støyen vil ha for sårbare premature barn. Mange av disse barna kjemper for å overleve, da må vi gi dem ro – ikke dette, sier nestleder Aina Stenersen i bystyregruppen til Frp i Oslo.

RASER: Aina Stenersen i bystyregruppen til Frp i Oslo mener helikopterplanene er bekymringsfulle. Foto: Andreas Rivenes

Stenersen mener at byggingen av helikopterlandingsplass er ett av mange kritiske forhold som kommer frem i planene om utbyggingen av de nye sykehusene i Oslo.

– Dette er åpenbart et eksempel på håpløs planlegging. Dette går bare ikke an. Jeg har ikke sett maken på de 12 årene jeg har vært tilknyttet Oslo bystyre.

Torsdag er det høring om de omdiskuterte helikopterplanene i Oslo bystyre.

Flertallet i bystyret har i høst utrykt misnøye med at regjeringen har tatt kontroll over sykehusutbyggingen i Oslo med en statlig reguleringsplan.

Regjeringen har besluttet at Ullevål sykehus skal legges ned, mens Rikshospitalet på Gaustad skal utvides og det skal bygges nytt lokalsykehus på Aker.