Kan du gi juleklem når du er syk? Dette svarer Nakstad

For første gang på to år går vi en julefeiring i møte uten noen egne smittevernråd. Men hva gjør du, dersom du blir syk?

ETTERLENGTET: For mange av oss er det å gi en klem til de vi er glad i etterlengtet etter to år med pandemi. Foto: Elias Engevik / TV 2

Maks ti gjester i private hjem, en meter avstand og skjenkestopp.

Dette var bare noen av smittevernreglene nordmenn har vært nødt til å forholde seg til under de to siste julefeiringene.

Årets julefeiring blir imidlertid blottet for smittevernråd fra myndighetene.

Men til tross for dette herjer fortsatt smitten i samfunnet vårt. Folkehelseinstituttet sier at det nasjonale influensautbruddet nå er i gang, og anslår at vi når en topp inn mot juleferien.

Covid-19-epidemien øker fortsatt, men ikke raskt, ifølge FHI sin siste ukesrapport.

Hvor går grensen?

Så hvordan skal man egentlig forholde seg til sykdom og smitte i jula? Kan man gi bestemor en klem, og er det egentlig lurt å gå i juleselskap dersom man føler seg dårlig?

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at selv om det ikke er laget egne regler for årets julefeiring, gjelder fortsatt de generelle pandemirådene de har gitt i hele år.

JUL: Espen Rostrup Nakstad tror nordmenn nå, mer enn noen gang tidligere, trenger en normal julefeiring. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– MÅ man holde seg hjemme fra juleselskapet dersom man kjenner seg litt syk? Hvor går egentlig grensen?

– Det er stor forskjell på tidlige symptomer og restsymptomer. Hvis du i løpet av noen timer får feber, frysninger, hodepine, sår hals, hoste eller nysing, vet du at du er i ferd med å utvikle en luftveisinfeksjon og er i den mest smittsomme fasen, sier Rostrup Nakstad og fortsetter:

– Da er det lurt å holde seg hjemme av hensyn både til deg selv og andre kolleger, uansett om du føler deg bare litt syk, moderat syk eller har lagt deg under dyna.

– Smittsom

– Bør man varsle de man skal i juleselskap til, dersom man føler seg litt dårlig?

– De fleste syns nok at det er hensynsfullt å si fra, og vårt råd er å holde seg hjemme hvis du har grunn til å tro at du er smittsom, sier den assisterende helsedirekøren.

SYK I JULA? FHI tror svært mange nordmenn vil være syke i jula. Derfor kan det være lurt å følge noen spesifikke råd. Foto: Elias Engevik / TV 2

Men hva gjør man om man blir syk etter å ha vært i et juleselskap? Bør man varsle de man har vært hos?

– Det må du vurdere selv ut fra omstendighetene. Det er ikke oppfordret til smittesporing av SARS-CoV-2-viruset lenger, men det kan selvsagt være klokt å si fra likevel.

– Ikke så farlig

Etter to år med krav om én, og til tider også to, meters avstand, er det mange som har savnet å gi de man er glad i en god klem.

Men er man syk, bør man fortsette å holde avstand, ifølge Nakstad.

– Hvis du er smittsom, er det ikke lurt å klemme på andre. Hvis det er snakk om restsymptomer, er det ikke så farlig.

Smittevernrådene har i all hovedsak eksistert for å beskytte de eldre og personer med risiko for alvorlig sykdom.

GJELDER FORTSATT: Selv om det ikke er noen egne råd for årets jul, oppfordrer Nakstad til å følge de generelle pandemirådene de har gitt i hele år. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Dersom man er over 65 år, kan man ha fått tatt fire vaksinedoser. De eldre er derfor mye bedre beskyttet nå, enn de to foregående julefeiringene.

– Trenger en ordentlig julefeiring

Men er man fortsatt nødt til å tenke litt ekstra på denne gruppen?

– Så lenge man er frisk, er det bare positivt å samle flere generasjoner. Jeg tror alle i Norge trenger en ordentlig julefeiring i år, ikke minst de eldste, etter at julen jo ble ganske annerledes i fjor og i 2020.

Avslutningsvis kommer Espen Rostrup Nakstad med en beroligende beskjed til de som er nervøse for å smitte andre.

– De fleste er godt beskyttet mot alvorlig sykdom av vaksine. Dersom man følger rådet om å holde seg hjemme hvis man får feber og luftveissykdom, er det liten risiko for å smitte andre i juleselskapet.