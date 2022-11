Kan bruke 70.000 i døgnet kun på strøm til snøproduksjon

Alpinanleggene lengter etter kulde for å sette i gang snøkanonene. Samtidig er de glade for regnværet som fyller vannmagasinene. For lavere strømpris gjør det igjen billigere å lage kunstsnø.

Kun tre av 41 alpinanlegg på samlesiden fnugg.no planlegger å åpne for skikjøring i november; resten har innsett at mildværet gjør at de må vente med å åpne skibakkene til desember og januar.

VÅTT: Langt i fra forhold for snøproduksjon i Hafjell. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Rådyr snøproduksjon

Tidligere har flere av de mindre alpinanleggene varslet om at de ville få store problemer med å produsere kunstsnø denne sesongen dersom spotprisen på strøm skulle bli like høy som i forrige sesong.

– Når spotprisen er på 5-6 kroner, da bruker vi 70.000 i døgnet kun på strøm til snøproduksjon, sier Camilla Tagestad Iversen, daglig leder i Gålå Alpin og Aktiv skisenter i Gudbrandsdalen.

NATURSNØ: Camilla Tagestad ønsker seg mye natursnø og lave kostnader til snøproduksjon. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Optimalt, for å få dekket den bakken vi står i nå med snø, så krever det totalt sett 2,5 millioner kun i strøm for produksjonen, så kommer alt det andre i tillegg.

Med en total omsetning på 4 millioner kroner, ville strømregningen tatt en uforholdmessig stor del av budsjettet for det lille skisenteret.

– Det høres ut som om vi må gå litt matteskole en tur til hvis det skal gå i hop. Det gjør det jo ikke, sier Tagestad Iversen.

Får hjelp av mildværet til snøproduksjon

Men nå kan alpinanleggene paradoksalt nok få hjelp av mildværet og store nedbørsmengder. Vannivåene i kraftmagasinene er nå i ferd med å nærme seg medianfyllingsgraden, viser målingene til NVE. Med det går kraftprisen ned. Om prisnedgangen varer, blir det igjen billigere å produsere snø når kulda setter inn.

– Nå har det jo vært mildt og mye nedbør, så det er bedre magasinfylling og situasjonen ser bedre ut, sier Odd Stensrud.



Han er nestleder i Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner og daglig leder i Alpinco, som drifter Hafjell og Kvitfjell.

POSITIV: Nestleder i Norske Alpinanlegg og Fjelldestinasjoner og daglig leder i Alpinco, Odd Stensrud, er positiv til varme og regnvær når det fører til lavere strømpriser. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Så noe positivt er det jo med mildt vær for vår bransje, at prisene er på et mer normalt nivå.

Frykter likevel prishopp når kulda kommer

Likevel frykter Camilla Tagestad Iversen på Gålå at strømprisen skal gå til himmels igjen når det blir så kaldt i været at det er mulig å sette i gang snøkanonene. Hun må følge spotprisen time for time for å se når de har råd til å produsere snø.

– Jeg blir litt sjukelig opptatt av det, sier hun og peker på grafen over spotprisene på dataskjermen.

FØLGER SPOTPRISEN: Er strømmen for dyr må Camilla Tagestad Iversen skru av snøproduksjonen på Gålå. Det blir mye til at snøkanonene går om natten når strømmen er billigst. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Her er det natt (og lave priser), her kan vi produsere, så går det opp igjen på dagtid, da stenger vi ned og så venter vi til prisen synker igjen.

Selv om det er mildt og regn nå, frykter ikke nestleder Odd Stensrud i Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner for skisesongen.

– Det er normalt tidlig i november. Vi har allerede hatt besøk av natursnø, vinteren kommer i år også.