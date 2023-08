Kan bli valgets store overraskelse

MOT MAKT?: Lederen i Industri- og Næringspartiet, Owe Ingemann Waltherzøe, fortalte arbeiderne ved Aker i Verdal at den som skal stenge ned olje-industrien, ikke er født ennå. Et budskap som slår an blant en del protestvelgere. Foto: Ulrik Engesmo / TV 2

Partileder Owe Ingemann Waltherzøe (60) driver valgkamp med medvind i ryggen. Den tidligere oljearbeideren grunnla Industri- og Næringspartiet (INP) i 2020.

– For oss betyr det veldig mye å kunne vise oss og fortelle til de ansatte at den som skal slokke lyset på norsk sokkel, ennå ikke er født, sier han.



Waltherzøe er på bedriftsbesøk hos Aker Solutions i Verdal. Partiet er populært blant en del protestvelgere.

Tirsdagens valgprognose fra TV 2 viser at INP kommer inn i bystyret både i Oslo og i Bergen. Partiet kan avgjøre hvem som skal ha makten i de to storbyene, ifølge prognosen.

For partiets førstekandidat i Oslo, Inger Thorbjørnsen, var ikke makt motivasjonen for å stille til valg, Nå kan hun bli partiets representant i bystyret.

– Det er med skrekkblandet fryd. Vi er uerfarne. Vi har ikke den politiske erfaringen, som de andre partiene har, eller mange politiske rådgivere rundt oss, sier Thorbjørnsen til TV 2.

Hun innrømmer at partiet stiller med et politisk handikap, men vil i stedet basere seg på sunn fornuft.

Penger er null problem

– Våre viktigste saker er å bli kvitt fattigdom og utenforskap. En av de store sakene våre er motstand mot vindkraft, men også å få ned eiendomsskatten i de forskjellige kommunene, sier Ingemann Waltherzøe til TV 2.



– Dere ønsker også å senke formuesskatt og innføre gratis ferger, hvordan skal dere finansiere dette?



– Null problem. I Norge er vel ikke akkurat penger problemet. Vi renner over av penger for tiden – i det offentlige. Jeg tror ikke vi skal være veldig bekymret for å finansiere det. Vi ønsker også å få gratis tannhelse for alle i Norge etter hvert.



Partilederen insisterer på at planlegging kan motvirke inflasjon.

– Vi behøver ikke å bruke alle pengene på en gang. Det er vi også klar over, men vi er ikke redd for å åpne den offentlige pengesekken.



I hardt vær

Tidligere i sommer havnet en feilsendt e-post fra partiets fylkesleder i Oslo, i nettavisen Vårt Oslo. Fylkeslederen er identisk med førstekandidat Inger Thorbjørnsen. I e-posten blir Owe Ingemann Waltherzøe beskyldt for å lyve og opptre diktatorisk.

Partilederen, som er tidligere konserntillitsvalgt for de ansatte i Equinor, slår tilbake mot de som mener partiet er antidemokratisk.

– Vårt partiprogram er absolutt et demokratisk opparbeidet partiprogram. Jeg tror ikke det er noen andre partier, som noen ganger har jobbet fram et partiprogram i sosiale medier. Hvor vi har lyttet og tatt inn, og de aller fleste føler de har et fotavtrykk.



VIPPE-PARTI: TV 2s valgprognose for Oslo og Bergen viser at Industri- og Næringspartiet kan avgjøre hvem som skal styre de to storbyene. Foto: Javad Parsa/NTB

Han mener også at ryktet som klimafornektere er overdrevet.

– Vi mener at klimatiltakene må tas der hvor klimatiltakene monner, ikke i Norge. I Norge står vi for 1,37 prosent av klimautslippene, mens Kina, India, USA og Russland kommer unna.



INP-lederen mener Norge må gjøre helt andre ting, som å fjerne plast i havet.

– Vi står også for et godt klimaregnskap ved at vi sender gass til Europa, hvor man kan halvere klimautslippene ved at man kan stenge kullkraftverk.

Partiets frontfigur i Oslo, Inger Thorbjørnsen, mener noe av klimaendringene er menneskeskapte, men at det også kan være naturlige sykluser i historien.

Kan vippe makta

Partiet stiller lister i 138 kommuner og fylker, og med et godt valgresultat kan INP få makt til å bestemme hvem som skal styre kommuner.

– Dere ligger an til vippemakt, hvem skal dere samarbeide med?

– Vi har sagt at vi skal jobbe fra sak til sak. En vippeposisjon er alvorlig, og en posisjon som vi må ta på høyeste alvor. Men vi kommer ikke til å fire eller svelge kameler for å sitte i maktposisjon, så vi skal ha gjennomslag for våre saker, først og fremst.

Owe Ingemann Waltherzøe nekter å velge mellom høyre- og venstresiden.



– Vi er nærmest venstresida i noen saker og høyresiden i andre saker. Det overlater jeg egentlig til dere journalister, media, å vurdere. Vi er blitt kalt det ene og det andre. For oss betyr det ingenting hva dere kaller oss. Vi er realpolitisk orientert og det er i det leiet vi vil ligge.



Høyre-leder Erna Solberg har uttalt til TV 2 at hun ikke har noe prinsipielt imot at Høyre lokalt samarbeider med INP.

Partilederen tror mange velgere begynner å bli lei av politikere som går fra løftene sine.

– Jeg tror velgerne i dag er mye mer oppvakte og informerte, enn det det politiske landskapet tar dem for.



– Hvorfor er det et behov for ditt parti?

– Jeg tror det er på tide å bytte ut et og annet gammelt styringsparti, som har glemt hvem og hva de er til for.

