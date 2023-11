Kan bli tvunget ut av yrket: – Holder ikke på med veldedighet

Den pågående aksjonen skaper blant annet problemer for NRK.

Anne-Marte Bjerke (27) og Aarabi Manojkumar (26) er begge to frilans tegnspråktolker. De elsker jobben sin.

Den gir de mulighet til å styre arbeidshverdagen sin selv, de kan jobbe når de vil og får en veldig variert hverdag.

Men nå er de lei av å måtte jobbe døgnet rundt for å få økonomien til å gå rundt.

– Det er mange som gir fra seg alle fridagene våre. Mange jobber mandag til søndag, julaften, nyttårsaften, 17. mai og alle andre fridager, uten å få god nok kompensasjon for det, sier Bjerke.

Kan bli tvunget vekk

En rapport fra Oslo Economics fastslår at frilansere dekker 76 prosent av alle tolketimer.

De har begge et ønske om å jobbe frilans, men dersom lønnen ikke bedrer seg blir de tvunget til å lete etter en annen jobb.

KRAV: Det er en stor gruppe som nå krever å få bedre lønn. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Derfor er de og 128 andre frilandstolker med i en aksjon, for å kreve at de får bedre arbeidsvilkår.

Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som kan endre dette.

– Våre frilanskollegaer har kjempet for dette i lang tid, og nå får vi være med på kampen som mange flere før oss har satt i gang, sier Manojkumar.

– Departementet sier de jobber med en løsning, men det har de sagt i mange år. Nå må vi få på plass en midlertidig løsning før vi mister altfor mange tolker, legger Bjerke til.

Hun forteller at hun i perioder har hun jobbet fra tidlig på morgenen til sent på kvelden for å sikre seg en inntekt å leve av.

Jobber med endringer

Statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Tomas Norvoll, sier til TV 2 at de er kjent med at det i lengre tid har vært misnøye om satsene for frilanstolker.

– Det er noe av årsaken til at vi lyste ut evalueringsoppdraget om en helhetlig gjennomgang av honorarsystemet for frilanstolker.

JOBBES MED: Statssekretær Thomas Norvoll sier at de jobber med å finne en løsning for tolkene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Rapporten har vært inne til høring, og ifølge Norvoll har den fått gode innspill.

– Departementet har i ettertid selv kommet frem til at det er behov for å se på andre anskaffelsesmodeller enn dagens honorarsystem. Arbeidet med denne utredningen er godt i gang, men det vil ta tid.

– Synd

Som følge av at frilanstolkene nå er i aksjon, og derfor ikke er på jobb, er det mange brukere som ofte ikke får den hjelpen de trenger og har krav på.

Men det er ikke bare enkeltpersoner som blir rammet.

Aksjonen har også ført til problemer for NRK. To ganger i høst har de ikke kunne gjennomført Tegnspråknytt fordi det ikke har vært tolk tilgjengelig.

Manojkumar synes det er synd at aksjonen må gå ut over noen, men hun er klar på at det er nødvendig.

– I vanlige streiker går det jo også ut over folk. Vi hadde jo ikke aksjonert dersom vi hadde trodd at det ikke hadde ført til noe, sier hun.

LIKT: Tolkene aksjonerer foran Stortinget. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Belastende

Redaksjonsleder i Tegnspråknytt og Tegnspråkkanalen i NRK, Ola Harder Fredriksen, forteller at de er avhengig av NAV Tolketjenesten for å produsere Tegnspråknytt fordi programlederne er døve.

– Normalt opplever vi sjeldent problemer med å skaffe tolker, og de få gangene det har oppstått utfordringer har vi funnet løsninger, sier Fredriksen.

– Dessverre på grunn av den pågående aksjonen fikk vi ikke tilgang til tolk de to siste tirsdagene, og vi måtte derfor avlyse sendingene, forteller han videre.

PÅVIRKET: NRK Tegnspråknytt blir påvirket av aksjonen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fredriksen er selv døv og blir også personlig påvirket av aksjonen. Han gikk to uker uten tolk på arbeidsplassen.

– Det er belastende for meg å ikke kommunisere fritt i arbeidsmiljøet, sier han.

Redaksjonslederen forteller at tolkenes oppgave er å bistå i kommunikasjonen med de som ikke kan tegnspråk. Dette er for eksempel sminkører, produsent og vaktsjefer.

– Det som er avgjørende for gjennomføringen av sendingene er tolkningen under direktesendingen til innspillingslederen, som har ansvaret for prompteren.

– Programlederen formidler nyhetsmeldingene på tegnspråk, som på forhånd er oversatt til tegnspråkgrammatikk.

Men selv om Tegnspråknytt ikke har blitt sendt to tirsdager i høst, blir NRKs andre programmer tegnspråktolket som vanlig. Det er kun Tegnspråknytt det ikke er ansatt tolker fast, fordi denne oppgaven er NAV Tolketjenesten sin.

Dette vil de

Begge tolkene er klinkende klar på hva de mener må bli gjort.

– Det må bli bedre arbeidsvilkår og bedre lønn. Vi holder jo ikke på med veldedighet, dette er yrket vårt, sier Bjerke.

– Vi kan ikke vente så veldig mye lenger. Vi trenger en løsning nå. Vi føler oss utnyttet slik det er nå, sier hun til slutt.

Men en slik løsning ønsker ikke Nordvoll.

Dette begrunner han med at det ikke er hensiktsmessig å gjøre større endringer nå.

OSLO: Selv om det er kaldt i hovedstaten, har flere trosset kulden for å stå på kravene sine. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Men regjeringen har styrket ordningen med over 12 millioner kroner, for å kunne øke antallet fast ansatte tolker med 13 årsverk. Denne økningen kommer på toppen av den tidligere styrkingen av budsjettet.

– I en tid med et stramt budsjett har vi vært nødt til å gjøre noen prioriteringer, hvor vi mener at flere faste tolker fir mulighet for en kvalitativt bedre tolketjeneste og mer forutsigbarhet for brukerne, sier Norvoll.