– Kan bli svært store skred

FJELLIDYLL: Det kan være flott i fjellet i påsketidene, men det er også fare for skred. NVE ber alle som skal ut på tur om å sjekke varsom.no. Foto: Kyrre Lien / NTB

Det er ventet at skredfaren øker på Vestlandet i helgen. Dette er NVEs vurderinger før påsken.

Påsken er høysesong i fjellene. Både nordmenn og utenlandske turister benytter anledningen til å få seg en topptur i finværet. Men det kan bli farlig.

Forrige vinter døde åtte mennesker i snøskred i Norge – og mange flere ble skadet. I påsketidene døde fire mennesker i skred i Troms, to av dem utenlandske turister.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for snøskredvarslinga. De ber alle sjekke varsom.no for å se hvordan forholdene er lokalt før de skal ut på tur.

Nå like før palmesøndagshelgen, er det på Vestlandet det er størst skredfare.

Skredfaren kan øke raskt

ADVARER: Emma Julseth Barfod er leder for skredvarslingsgruppa i NVE. Foto: Kristine Ugstad / NVE

– Det er mye vær i vente på fredag, først og fremst på Vestlandet. Skredfaren vil øke raskt og det vil være fare for store, naturlig utløste skred, sier Emma Julseth Barfod, gruppeleder for snøskredvarslerne i NVE, til TV 2.

– I Indre Sogn kan skred bli svært store, legger hun til.

Det skjer etter en periode der situasjonen har vært ganske oversiktlig og forutsigbar i Sør-Norge, med unntak av Indre Sogn og Jotunheimen.

– Det har vært nokså mildt, så nysnøen som har kommet den siste tiden har stabilisert seg nokså raskt, sier Barfod.

– Svært krevende forhold

– Sogn har den mest krevende situasjonen nå for deg som skikjører. Her er det svært krevende forhold nå.

MYE SNØ: NVE måler snøen i Sognda denne uka. Foto: Emma Barfod / NVE

Barfod forklarer at det i Sogn er et vedvarende svakt lag med store rimkrystaller som ligger og lurer under nokså store fokksnøflak.

– Flakene over er ganske kompakte og tykke, som gjør at det skal en del til å påvirke det svake laget under. Men hvis det først kollapser vil skredene kunne bli store, sier hun.

I Nord-Norge har det vært en del skredaktivitet i det siste på grunn av mye vær og vind. Men nå virker det som om mye av snøen har stabilisert seg.

– Skredfaren er avtagende nå som været roer seg, sier Barfod om Nord-Norge.

Følg med på dette

Hun sier at folk som skal opp i de nordnorske fjellene må være oppmerksomme på om det dannes ferske fokksnøflak.

– Ferske fokksnøflak dannes når vinden frakter løssnø eller nysnø over i leformasjoner. Da blir snøen bundet som flak og det vil være fare for å løse ut flakskred. Stedvis kan det finnes svake lag med kantkorn under fokksnøflakene, dette gjør forholdene litt mer uforutsigbare, sier Barfod.

Hun understreker at situasjonen kan endre seg raskt – og gjentar at man kan lese mer detaljert om skredfaren i hver enkelt region på varsom.no.