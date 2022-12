ETTERLYSER JUSTISMINISTEREN: Venstres justispolitiske talsperson, Ingvild Wetrhus Thorsvik, ber justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl om å rydde opp etter at tingretten frikjente russisk-britiske Andrey Jakunin for brudd på sanksjonene som er innført mot Russland som følge av krigen mot Ukraina. Foto: Martin Leigland / TV 2

Onsdag ble russisk-britiske Andrej Jakunin frikjent for ulovlig droneflyging på Svalbard.

Dommen skaper tvil om hvilke regler som egentlig gjelder for russiske statsborgere i Norge.

– Hvis dommen blir stående, står vi overfor en situasjon hvor vi ikke lenger har mulighet til å gi russere droneforbud. Jeg kan tenke meg eksempler der dette kan bli en utfordring for norske myndigheters kontraetterretningsarbeid, sier Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik til TV 2.

FRIFUNNET: Russisk-britiske Andrey Jakunin er løslatt etter å ha sittet 47 dager i varetekt for droneflyging på Svalbard. Foto: Sverre Saabye / TV 2

– Det kan bli slutten på droneforbudet, advarer hun.

Thorsvik ber regjeringen ta grep.

– Regjeringen må få klarhet i om dagens fullmaktsbestemmelse i sanksjonsloven blokkerer for at Norge innfører et slikt forbud.

Strid om små droner

I dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett konkluderes det med at små, uregistrerte droner ikke omfattes av sanksjonene som er innført mot Russland som følge av angrepskrigen mot Ukraina.

«Oppsummert finner retten at EUs sanksjoner mot luftfarten var ment å ramme alminnelig luftfart med bemannede luftfartøy, men også droner/ubemannede luftfartøy som skal registreres og omfattes av de øvrige lufttrafikkregler vil rammes. Små droner som i vår sak omfattes ikke av sanksjonsforskriften», skriver tingretten.

DRONER: Små droner er populære blant private dronepiloter, og tingretten mener de ikke skal rammes av sanksjonsorskriften. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Domstolen mener samtidig at påtalemyndighetens fortolkning av sanksjonene går ut over de rammene EU har satt.

«Droneflygningen som tiltalte har utført, rammes ikke av EUs sanksjonsregler og da heller ikke av sanksjonsforskriften», fastslår tingretten.

Juristene strides

Bakteppet er en langvarig juridisk uenighet om hvordan EUs sanksjoner skal tolkes.

Høyesteretts ankeutvalg landet i oktober på stikk motsatt konklusjon og fastslo at sanksjonene dekker alle luftfartøyer som eies, leies eller kontrolleres av russere – inkludert uregistrerte droner.

Men i dommen fra Nord-Troms og Senja tingrett vises det til en akademisk artikkel som argumenterer for at ankeutvalget har tolket EU-reglene feil.

Jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen ved Universitetet i Oslo er en av artikkelforfatterne. Han mener det er klart at EUs sanksjonsregler kun omfatter registrerte luftfartøyer, og dermed ikke uregistrerte, mindre droner.

EKSPERT: Jussprofessor Christoffer Conrad Eriksen ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo mener Høyesteretts ankeutvalg tar feil i tolkningen av EUs flyforbud for russiske luftfartøyer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det betyr at de som har flydd uregistrerte droner, ikke kan straffes etter denne sanksjonsbestemmelsen, sier Eriksen.

Dommen kan dermed få konsekvenser også for andre russere som er dømt for brudd på droneforbudet i Norge.

En russisk statsborger ble i Oslo tingrett i november dømt til 120 dager fengsel for droneflygning. Han blir nå løslatt, ifølge mannens advokat Tom Barth-Hofstad.

– Som følge av Jakunin-dommen har vi også begjært vår klient løslatt, og har nå fått beskjed fra statsadvokat Formo om at hun har tatt det til følge og at det blir en løslatelse i morgen, sa Barth-Hofstad til TV 2 torsdag kveld.

Fredag morgen melder NRK at russeren som fløy drone i Kirkenes, er frifunnet.

En annen ble dømt til fengsel i 90 dager i Hordaland tingrett for å ha fløyet drone flere steder på Østlandet og Vestlandet.

DRONEDØMT: Flere russiske statsborgere er dømt for å fly drone i Norge. Nå kan Jakunin-dommen endre på det. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

EU-krøll

Eriksen mener saken er et eksempel på hvor krevende det er for norske domstoler å forholde seg til EU-retten.

– Det ser ut som om domstolene har vanskelig for å tolke EUs regelverk riktig, sier Eriksen til TV 2.

– Det har vi sett i trygdeskandalen, og dette kan være et nytt eksempel.

Ifølge Eriksen har Norge heller ikke anledning til å utvide straffeansvaret til også å gjelde uregistrerte droner, så lenge det er sanksjonsloven som brukes som hjemmel.

– Da får man gjøre det med hjemmel i annen lovgivning, fastholder han.

Forklaringen ligger i at den nye sanksjonsloven fra 2021 gir regjeringen fullmakt til å gi forskrifter for å gjennomføre internasjonale sanksjoner i norsk rett. Det har gitt regjeringen en snarvei til å få innført EU-sanksjoner i Norge.

UROLIG: Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik ber regjeringen rydde opp i usikkerheten om droneforbudet. Foto: Martin Leigland / TV 2

Thorsvik i Venstre er usikker på om sanksjonsloven er godt nok tilpasset den virkeligheten vi lever i nå.

– Normalt sett mener vi at Norge bør søke internasjonale og felleseuropeiske tilnærminger til sanksjonspolitikk, sier hun.

– Men prinsipielt bør Norge kunne stå fritt til å innføre sanksjoner eller restriksjoner som går lenger enn EU eller FN.

Åpner for etterspill

Verken Utenriksdepartementet eller Justis- og beredskapsdepartementet ønsker å kommentere saken overfor TV 2 nå. De to departementene viser begge til at dommen ikke er rettskraftig, og påtalemyndigheten har allerede varslet at dommen vil bli anket til lagmannsretten.

Også Høyre vil avvente en rettskraftig dom. Men partiet åpner for at saken kan få et politisk etterspill.

– Det er ikke politikeres oppgave å blande seg i pågående rettsprosesser, understreker Casper Lehland, som er pressekontakt for Høyres justisfraksjon på Stortinget.

– Vi tar tingrettens dom til etterretning og registrerer at den bygger på en annen forståelse av sanksjonsforskriften enn Høyesteretts ankeutvalg. Dersom tingrettens tolkning av sanksjonsforskriften blir konklusjonen i en rettskraftig dom, vil Høyre vurdere behovet for å be regjeringen presisere forskriften, sier han.