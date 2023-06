Kan bli rettssak allerede i juli – mangler ett svar

SIKTET: Den 56 år gamle nordmannen nekter straffskyld for drap, men erkjenner at han la samboeren sin i en fryseboks i 2018. Foto: Simen Askjer / TV 2

56-åringen som er siktet for likskjending og mistenkt for drap etter at samboeren ble funnet i fryseboksen på gården hans i Värmland, kan måtte møte i retten allerede neste måned.

Det opplyser nordmannens forsvarer, Stefan Liliebäck, til TV 2.

16. mars fant svensk politi kroppsdelene til den norske kvinnen i 60-årene i nordmannens fryseboks på gården hans i Värmland, rett over grensa fra Norge.

Ifølge Aftonbladet, har nordmannen i samtaler med svensk kriminalomsorg sagt at han har snakket med liket de siste årene.

Den siste måneden har 56-åringen vært underlagt en rettspsykiatrisk undersøkelse i Stockholm.

Psykiaterne har konkludert med at 56-åringen er tilregnelig og at han kan straffes.

Kan gå fort

Nordmannen er derfor tilbake i vanlig varetektsfengsel, i påvente av at den svenske påtalemyndigheten skal ferdigstille etterforskningen.



Og det kan potensielt gå ganske fort.

PÅTALE: «Kammeråklagare» Linda Karlsson er ansvarlig for etterforskningen av saken. Foto: Simen Askjer / TV 2

Slik TV 2 forstår det venter påtalemyndigheten i disse dager på den endelige obduksjonsrapporten, som potensielt kan si noe mer om hvordan kvinnen i 60-årene døde.

I avhør har 56-åringen fortalt at han la kvinnen i fryseboksen en gang i løpet av høsten i 2018. Politiet har jobbet ut ifra at dette stemmer.

Nordmannen nekter for at han drepte henne, men erkjenner straffskyld for likskjending.

Påtalemyndigheten står nå overfor et veiskille i saken, der alt avhenger av det den endelige obduksjonsrapporten viser.

To alternativer

Dersom rapporten ikke peker på noe som kan styrke mistanken om at kvinnen ble drept, vil politiet ifølge mannens forsvarer henlegge drapsmistanken mot 56-åringen.

– Man planlegger for en rettssak allerede i juli, men påtalemyndigheten har sagt til meg at det avhenger av om det kommer et resultat knyttet til dødsårsaken, sier Stefan Liliebäck til TV 2.

FORSVARER: Advokat Stefan Liliebäck representerer den siktede nordmannen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Dersom det viser seg at kvinnen har skader som kan være forenlig med drap, vil nordmannen trolig få endret statusen sin fra mistenkt til siktet, som igjen vil utløse mer etterforskning.

Dette vil i så fall utsette rettssaken til senere på høsten, slik TV 2 forstår det.

Liliebäck har derimot tro på at 56-åringen vil måtte komme til å møte foran en dommer om bare en snau måned.



TV 2 har torsdag gjort gjentatte forsøk på å komme i kontakt med Linda Karlsson i den svenske påtalemyndigheten, uten å lykkes.