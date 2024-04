Denne uken var det mange som måtte finne frem vinterskoene igjen. Snøen gjorde et comeback i Sør-Norge, og i Finnmark var det ventet opptil 40 centimeter denne helgen.

Nå går det mot varmere tider, ifølge vakthavende meteorolog Roar Teigen i StormGeo.

– Enkelte steder blir det opp mot sytten grader mandag. Det tror jeg skal holde til å få vekk det meste av snøen, sier han til TV 2.

Neste uke vil det bli flere dager med over ti varmegrader i Sør-Norge, og det er spesielt én landsdel som blir de store værvinnerne:

– Det kan bli opp mot tjue grader på Østlandet senere til uken, sannsynligvis på fredag eller lørdag, sier meteorologen.



Periodevis nedbør

Alt er likevel ikke bare sol og skyfri himmel. Selv om det blir mildere, må vi vente ennå litt lenger for å få den store vårfølelsen, ifølge Roar Teigen.

– Det er et lavtrykk som trekker innover, så det blir periodevis nedbør i hele landet. Du kan ikke regne med at du får to fine dager i strekk, sier han.

Han trekker dessuten frem at det fremdeles vil holde seg kaldt lengst nord i landet. Der kommer gradestokken til å holde seg rundt frysepunktet.

– Og på kysten er det meldt kuling helt fra nord til sør, legger meteorologen til.



Blir kaldere igjen

Mildværet blir likevel kortvarig, i kjent april-stil.

Roar Teigen tror ikke vi har sett det siste av vinteren helt ennå.

– I slutten av kommende uke er det stor sjans for at det blir kaldere igjen, sier han til TV 2.

VINTERFØRE: Har du skiftet til sommerdekk ennå? Det kan være lurt å vente, ifølge meteorologen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Selv om lavlandet sannsynligvis holder seg snøfritt, er det sjans for at det kommer snø i fjellet, ifølge meteorologen.

– Hvis du vet at du skal ut og kjøre over fjellovergangene neste uke, og særlig tidlig om morgenen, så kan det være lurt å beholde vinterdekkene på, sier Teigen.