Kan bli forbudt å kaste usolgte klær

Klesindustrien står for store klimautslipp, og overproduksjon blir sett på som en del av problemet. EU vil ha strengere regler for klesproduksjon. I tillegg vil det komme nye regler i Norge.

EUs nye regler omhandler blant annet nye designkrav for tekstiler.

Dessuten vil det bli forbudt for produsentene å kaste klær som ikke er solgt. Det kan bidra til at overproduksjonen går ned.

Bærekraftsanalytiker Thina Saltvedt i Nordea forteller til TV 2 at dette er viktig.

– Og grunnen til det er jo rett og slett at veldig mye av de klærne som ikke blir solgt, det brennes, eller så sendes det ut utenfor Norges grenser og blir liggende på store søppelhauger, sier hun til TV 2.

ANALYTIKER: Thina Saltvedt tror EU-forbudet kommer til Norge også. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun forklarer at sånn det er i dag, vet man ikke hvor mye hver enkelt klesprodusent kaster. Det mener hun er et problem.

– Fordi hvis du prøver å spørre mange av klesprodusentene, så vil de ikke oppgi hvor stor andel som blir destruert, enten da kastet eller brent. Det gjør det vanskelig å få oversikt over systemet, sier Saltvedt.



Endringer i Norge

Klima- og miljødepartementet har satt ned en arbeidsgruppe for å finne en produsentansvarsordning på tekstil. Blant annet NHO Service og Handel og Framtiden i våre hender er i arbeidsgruppen.

– Det handler om å ansvarliggjøre produsentene på å håndtere avfall fra bransjen sin på en god måte, og ikke minst kartlegge hvor mye avfall det er, sier statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) i Klima- og miljødepartementet til TV 2.

Ifølge Norsus og Planmiljø, sitter norske forhandlere igjen med minst 700 tonn klær og tekstiler hvert år. Under halvparten oppgir at de donerer noe av dette til veldedige organisasjoner for gjenbruk.

UTFORMNIG: Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap) forteller at 80 prosent av miljøbelastningen skjer i designfasen. Dermed er det viktig med bærekraftig utforming av produktet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Syrstad opplyser om at reglene EU innfører, kan bli aktuelle i Norge også.

– Først må det bli enighet i Brussel om hva det strengt tatt skal bli, og så vil det bli relevant for Norge også, sier Syrstad.

Da kommer disse reglene i tillegg til hva gruppen regjeringen har satt ned, kommer fram til.

Arbeidsgruppen skal levere endelige anbefalinger innen slutten av september.

– Jeg tror mye er gjort hos mange aktører, og samtidig så er det nok veldig mye arbeid som gjenstår. Dette er store bransjer, store volum, som vi skal jobbe mye mer med framover, forteller bransjedirektør for handel i NHO, Linda Vist.

– Vi må få ned overproduksjonen

Lederen i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, forteller at nordmenn i dag har et høyere klesforbruk enn hva planeten tåler.

– Vi forbruker rundt 60 prosent mer tøy i dag enn hva vi gjorde for 20 år siden, sier hun til TV 2.

– Som enkeltmenneske kan det være vanskelig å stå imot presset i reklamemaskineriet fra kleskjedene. Det er nettopp derfor vi trenger politisk regulering.

Linda Vist forteller at mye av det bedriftene deres ikke selger, doneres bort.

DESIGN: Bransjedirektør for NHO Linda Vist forteller at en løsning er hvordan klærne designes, og hvordan produksjonen planlegges. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Også er det sånn at vi ønsker å få et regelverk i Norge som belønner det at man faktisk donerer vekk, for i dag så har man ikke det. Man må betale en uttaksskatt og en uttaksmoms på det som doneres, sier Vist til TV 2.

– Kjøp brukt

Saltvedt i Nordea forteller at klesindustrien står for ti prosent av CO₂-utslippene.

– Klesindustrien er den fjerde største industrien når det kommer til utslipp, så det er virkelig et område hvor vi må ta tak.

BIDRA: Saltvedt forklarer at det er flere ting forbrukerne kan gjøre som bidrar for miljøet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Saltvedt forklarer at folk flest kan bidra ved å levere inn brukte klær til innsamlinger. Det er også smart å se hva klærne er laget av, og hvor den lages.

– Også kan man bli bedre på å kjøpe brukte klær. Det er veldig mye fint som selges i butikkene, og noe har nesten aldri vært brukt før.

– Det er jo billigst

Christine Løver opplever at flere unge i dag har lyst til å kjøpe bruktklær. Selv handler hun mest brukt.

– Det er jo billigst, også er det den stilen jeg går for.

FREMTIDEN: Christine Løver har lyst til å både handle brukt og arrangere loppemarked i fremtiden. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Når hun har gått lei klærne sine, har hun ved flere anledninger valgt å arrangere loppemarked. Dette har hun gjort jevnlig, og i den siste perioden har det blitt arrangert hver uke.

Hun vil ikke slutte å handle brukt med det første.

– Ja, jeg må nesten roe ned, for jeg bruker nesten for mye penger på bruktklær. Jeg tror jeg kommer til å fortsette å handle brukt ut livet.