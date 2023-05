KAN FALLE: Mens våre naboland jubler over billig strøm, så avhenger norske de norske prisene av flere faktorer. Foto: Kåre Breivik / TV2

Ferske tall fra strømbørsen Nordpool får svenskene til å juble.

Spotprisen stuper i alle landets strømområder og havner på 8,8 øre per kilowattime (kWh) onsdag, og i noen timer - er den til og med i teorien gratis.

– Mellom 02.00 og 05.00 er prisen enda billigere, nemlig 0 øre per kWh, skriver svenske Aftonbladet.

Norge kan bli like heldige, men da skal flere faktorer være på plass.

Varsler smale marginer

Onsdag blir det høyest strømpriser i Sørvest-, Vest- og Sørøst-Norge. Mellom klokken 21 og 22 vil strømprisen der ligge på 1,049 kroner per kilowattime (kWh), viser ferske tall fra Nordpool.



Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight er tydelig på at det norske strømmarkedet svinger mye fra dag til dag.



– Akkurat nå er det smale marginer mellom veldig lave priser ned mot null og opp mot høye priser på rundt 80 øre til én krone per kilowattime (kWh), sier Lilleholt til TV 2.

Forskjellige områder i Norge vil dermed kunne få ulike utfall, og veldig mye avhenger av vær og vind.

Det største faktoren blir snøsmeltingen fremover, forklarer Lilleholt.

Avhenger av vær og vind

Selv om maksprisen er ventet å være høy i deler av Norge onsdag, blir det billigere for innbyggere i Midt- og Nord-Norge, som har en varslet makspris på 41,1 øre per kWh, ifølge tall fra Nord Pool.

– Kan prisen komme ned mot null i Norge?

– I enkelte timer kan den det, og det skjedde for noen uker siden. Gjennom sommeren vil vi nok få flere enkelttilfeller, men det skal mye til for at vi får en negativ kraftpris, sier strømeksperten.

SNØSMELTING: Strømekspert og analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, sier til TV 2 at snøsmelting fremover vil kunne påvirke strømprisene. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Den store snøsmeltingen i Norge har latt vente på seg i år, på grunn av dårlig vær og kalde temperaturer. Fremdeles ligger det mye snø i de lavere deler av fjellene, som er ventet å smelte de neste månedene.

Svenskene får nesten gratis kraft under deler av dagen, noe som også gjelder for Finland og Sjælland i Danmark. Dersom det blir fart på snøsmeltingen, vil dette kunne smitte inn i Norge også, forklarer Lilleholt.

– Kan smitte over på Norge

Dersom temperaturene øker, vil forbruket stupe. Strømeksperten tror likevel at strømprisene vil kunne ligge på et høyt nivå gjennom sommeren - med visse unntak.

– Grunnen til at Norge ikke har så lave priser akkurat nå, er at forbruket i Norge ikke er dekket av import og uregulert vindkraftproduksjon, sier Lilleholt.

– Vi må fortsatt bruke vann fra magasinene, men om vi går inn i en snøsmelteperiode med mye uregulert snøsmelting - sammen med mye vind og lavt forbruk, så kan de svenske prisene smitte over på Nord-Norge, legger han til.

Dersom Sør-Norge skal være like heldige, så avhenger det av god sol-produksjon og vindkraft i Tyskland og andre land på Kontinentet.

– Det vil bety at vi ikke trenger å produsere så mye og dersom forbruket dekkes av import der i fra, sammen med mye vind og uregulert snøsmelting, så vil ikke produsenten ha noe valg - og prisene vil falle ned mot null, sier Lilleholdt.