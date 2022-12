Regjeringens oppnevnte Skatteutvalg presenterte mandag sin rapport. Et av forslagene har fått NHO Reiseliv til å se rødt.

Skatteutvalget foreslår nemlig 25 prosent moms på alle varer og tjenester. Det inkluderer transport, overnattinger og kultur.

Det kan bety døden for norsk reiseliv, mener NHO.

– Det vil dramatisk endre konkurransesituasjonen til norsk reiseliv. Det blir dyrere generelt sett i Norge, men vi vil også stille betydelig dårligere mot våre konkurrenter i Europa, sier fagdirektør for næringspolitikk i NHO Reiseliv, Ole Michael Bjørndal, til TV 2.

DØDEN FOR REISELIV: Ole Michael Bjørndal er negativ til økt moms på alle varer og tjenester. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Bjørdal forteller at i Sverige så ligger momsen på seks prosent på for eksempel skiheis, og transport som fly, tog og buss. I Norge er momsen på 12 prosent.

– Hvis den øker til 25 prosent, blir det betraktelig rimeligere å feriere i Sverige enn i Norge. Det vil forverre situasjonen til norske hoteller som allerede sliter med å få fylt opp sengene, særlig i lavsesong. Det er ikke rom for en prisøkning, da vil det bli mindre etterspørsel, sier Bjørndal, og legger til;

– Forslaget er en ganske sikker måte å sørge for at det blir mindre attraktivt å dra på ferie i Norge.

Utvalget anbefaler at om lag halvparten av de økte inntektene fra merverdiavgiften settes av til direkte kompenserende tiltak, blant annet økt barnetrygd, bostøtte og studiestøtte.

KRAGERØ: Det kan bli dyrere å ta Norgesferie dersom momsen innføres. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Forslaget bør skrotes

I tillegg til økt moms foreslår skatteutvalget en rekke andre endringer i skattesystemet.

Nasjonal boligskatt

Redusering av formuesskatten

Ny skatt på arv

Redusere skatt på arbeid

Mer skatt på klimagassutslipp

Én sats for merverdiavgift

Økt skatt på middels og høye pensjoner

Fjerne taxfree-ordningen

Både SV og Rødt finner flere forslag de er positive til. Begge er enige i at gjeninnføring av arveskatten er klokt. De er også enige i at økt moms er en dårlig løsning.

– Det siste vi trenger akkurat nå, når mange sliter med å få endene til å møtes, er at noen sier at maten nør bli enda dyrere. Forslaget bør egentlig skrotes før det er født, sier Marie Sneve Martinussen i Rødt.

NEI TIL ØKT MOMS: Rødts Marie Sneve Martinussen vil helst skrote forslaget om økt moms før det er født. Foto: Alf Simensen

SV mener de kompenserende tiltakene vil skape hull.

– Det er klart at noen vil falle utenfor her, og da blir det dyrere for folk. Vi skal selvsagt lese dette nøye, men vi er skeptiske, sier SVs Cato Ellingsen.

– Synd at regjeringen hadde hastverk

Høyres finanspolitiske talsperson, Helge Orten, sier at de vil nå sette seg grundig inn i forslagene før de kommer med sin vurdering. Men han sender likevel et lite stikk mot regjeringen.

HASTVERK: Helge Orten (H) mener regjeringen hadde hastverk med å innføre nye skatter. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er synd at regjeringen hadde så hastverk med å påføre norske bedrifter og arbeidsplasser nye skatter og avgifter, at de ikke kunne vente på anbefalingene fra skatteutvalget og en helhetlig gjennomgang av skattesystemet.

Orten sier at Høyre ønsker å bidra til en forutsigbar skatte- og næringspolitikk.

– Vi kan være uenig om skattenivået, men vi har tradisjon i Norge for brede forlik ved større endringer i skattesystemet.

– Et gufs fra fortiden

Finanspolitisk talsperson i Frp Hans Andreas Limi mener at økte særavgifter er helt feil, og at avgiftsnivået bør settes ned, ikke opp.

Limi kaller skatteutvalgets forslag for et kaldt gufs fra fortiden.

– Fremskrittspartiet avviser skatteutvalgets forslag om å gjeninnføre arveavgift, straffe folk som har kjøpt egen bolig og kraftig økning i matvareprisene ved å heve momsen til 25 prosent, sier han.

AVVISERE FLERE FORSLAG: Hans Andreas Limi (FrP) kaller skatteutvalgets forslag for et gufs fra fortiden. Foto: Frode Sunde / TV 2

Limi sier at utvalget også har noen gode forslag, som lavere skatt på inntekt og redusert eierbeskatning, men mener at ting i sum går i feil retning.

Han legger til at det er lite som tyder på at Frp kan være med på et bredt forlik med dette som utgangspunkt.

– Frp er opptatt av å føre en skattepolitikk som bidrar til at vi får flere i arbeid og vekst i privat sektor. Flere i arbeid gir økte skatteinntekter og mer velferd, uten at vi trenger å øke skatte- og avgiftsnivået, sier han.