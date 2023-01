– Kan bare tenke seg hvordan det blir på veiene

– På søndag vil det bli temmelig kraftig vind innover store delen av kysten i hele Nord-Norge. Det kan komme opp i liten storm, forteller vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen ved StormGeo.

Hansen forteller at vinden fører med seg mildere temperaturer. I Nordland er det ventet mellom seks og åtte varmegrader på søndag.

– Da kan man bare tenke seg hvordan det blir på veiene. Folk bør være ekstra obs på farevarslene, spesielt de som gjelder for veiene.

– Vind opp i liten storm kan også føre til problemer med både broer og fergesamband.

Mildværet vil i tillegg føre til at snøen smelter. Da blir det ekstra stor snøskredfare i utsatte områder. Fredag er det blant annet varslet betydelig snøskredfare i Sør-Troms. Hansen forteller at det i løpet av helgen kan bli flere snøskredvarsler.

Kommer med anbefaling

Trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen Erland Tretteskog forteller til TV 2 at helgens vær ikke er noe de er særlig bekymret for.

– Vi har vanlig vinterberedskap nå, så brøytebilene er ute og måker og salter hver dag.

GLATT: Skal du legge ut på langtur, bør du kjøre forsiktig. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Denne vinteren har det snødd en uke og regnet den andre. Så det blir glatt, men det er ikke noe nytt, sier Tretteskog.

Han anbefaler nå alle som skal ut og kjøre bil i nord om å sjekke én ting før man legger ut på tur.

– Folk bør sjekke dekkutrustningen. Man bør også sjekke alderen på dekkene. Gamle vinterdekk er ikke så gode.

– På skikkelig holkeføre i bratte bakker er det piggdekk som er det beste. Men folk er er vant til det, sier trafikkoperatøren.

– Kan bli holkeføre

Meteorolog Hansen sier til TV 2 at det ellers i landet vil være litt av hvert av vær gjennom helgen.

På Vestlandet starter helgen fint med en høytrykksrygg.

– Utover helgen vil det bli noe økende vind sør på Vestlandet. Men regnet kommer nok ikke før sent på søndag. Store deler av lørdagen skal være bra på Vestlandet.

Også her kan det bli utfordrende kjøreforhold, forteller Hansen. Det er ventet at det skal komme et ganske stort temperaturskifte.

HOLKE: Slik kan veiene se ut etter helgen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Enkelte stedet er det ned mot ti minusgrader nå. Det skal opp i mellom seks og åtte varmegrader.

Men selv om det er meldt et stort skifte i temperaturene, mener Hansen at det ikke vil skje noe særlig før regnet kommer på søndag.

– Når det kommer regn på kald bakke, kan det komme en god del is. Det kan bli veldig glatte veier fra søndag og inn i mandag. Det kan bli holkeføre noen steder.

– Vær forberedt på glatte veier på mandag.

– Kan bli spinnglatt

Hos Vegvesenet på Vestlandet forteller trafikkoperatør Albert Sherington at det er ulike entreprenører som har ansvaret for å følge med på værvarselet og iverksette tiltak etter forholdene.

Dersom meteorologen skulle få rett om veiforholdene har Sherington noen gode råd til alle som skal ut og kjøre.

– Vær obs på de lokale værforholdene og kjør forsiktig. Avpass farten etter forholdene. Det kan være fint et sted, men så kan det plutselig bli spinnglatt.

Han avslutter med å anbefale alle som skal ut og kjøre langt om å sjekke veiforholdene enten på 175.no eller vegvesen.no.