– Kan åpenbart skade Støres valgkamp

GRÅ: At folk ikke vet hvem som sitter i regjeringen er et problem, mener dosenten. Foto: Simen Askjer / TV 2

I nåværende regjering kjenner omdømme-ekspert Trond Blindheim navnet på seks statsråder. Det mener han er et stort problem for Jonas Gahr Støre.

– Fem av de har jeg hørt om, seks med Barth Eide. Det er de jeg har kjennskap til, sier omdømme-ekspert Trond Blindheim til TV 2, mens han ser på et bilde av den nåværende Støre-regjeringen.

TV 2 møter Blindheim på hans kontor på Høgskolen Kristiania, der han underviser i markedskommunikasjon og forbrukeratferd.

– De andre er helt ukjente blader for meg. Dette er folk jeg aldri har hørt om, sier Blindheim.

– Er det en ulempe for regjeringen?

– Ja, det er en ulempe, sier Blindheim og legger til;

– Det viser seg at jo høyere kjennskap folk har til en politiker, desto større er tilliten til den samme politikeren, sier Blindheim og viser til at det er gjort mye forskning på området.

– Spesielt fra USA, at det å få vist ansiktet på TV-skjermen, være i avisene og ha moment hele tiden det er veldig viktig, sier Blindheim.



MÅ VÆRE KJENT: Blindheim viser til forskningsresultater som viser at jo mer kjent en person er, dess mer tillit får man. Foto: Simen Askjer / TV 2

Kan skade valgkampen

Tirsdag overtok Senterpartiets Oddmund Løkensgard Hoel som ny forsknings- og høyere utdanningsminister, etter plagiat-avsløringen av Sandra Borch.

Blindheim mener Løkensgard Hoel føyer seg inn i det som begynner å bli en lang rekke ukjente navn i regjeringen til Jonas Gahr Støre.

– Det er noe med at vi får tillit og lojalitet til det som er kjent, sier Blindheim.

– Kan dette skade valgkampen til Støre?

– Helt åpenbart.

– Mange helt ukjente

TV 2 tok med bilder av alle de nåværende statsrådene i Støres regjering ut på gata for å spørre tilfeldige forbipasserende om de kjenner dem igjen.

Hadde du klart å svare bedre enn folk på gata? Se videoen og test deg selv:

– Kjenner du ham? spør TV 2s utegående reporter og viser et bilde av vår nye forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Nei, svarer Jan Bjørheim.

– Kjenner du henne? spør reporter og viser et bilde av kulturministeren.

– Nei, jeg er dårlig på navn, men jeg kjenner ansiktet.

– Jeg synes det har vært mange utskiftninger. Han har vært veldig uheldig for å si det sånn. Man burde kanskje gjøre noen bakgrunnssjekker før man tiltrer som statsråder, sier Bjørnheim.

– BURDE GJØRE BAKGRUNNSJEKKER FØR MAN TILTRER SOM STATSRÅD: Jan Bjørheim er an av flere som mener Jonas Gahr Støre har vært uheldig med mange av sine statsråder. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det går jo på tilliten til politikerne våre. Nok er nok nå, med den ene skandalen etter den andre.



DRO KJENSEL: Margareth Barlien husket etternavnet til den ferske statsråden. Foto: Simen Askjer / TV 2

–Kjenner du igjen han?



– Ja han har vært statssekretær for tidligere ministre, men navnet aner jeg ikke. Eller, slutter det på Hoel?, sier Margareth Barlien til TV 2.

Vi viser noen bilder til.

– Jeg kjenner jo flere her. Kjerkol, som er ute å kjøre, stakkars. Men mange er helt ukjente, sier Barlien

– De er for lite i media rett og slett.

KJENTE IGJEN TIK-TOK-MINISTEREN: Venninnene Frida Hatli (t.h) og Klara Fjellheim kjente igjen justisminister Emilie Enger Mehl. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vet dere hvem det er?

– Nei, svarer de i kor.

– Her er et bilde av regjeringen til Støre. Klarer dere å peke på de dere kjenner til?

– Jonas Gahr Støre, Emilie Enger Mehl, Trygve Slagsvold Vedum, svarer Hatli og Fjellheim etter å ha studert bildet av regjeringen nøye.

– MÅ STÅ FREM: Oddmund Løkensgard Hoel og Jonas Gahr Støre på slottsplassen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Må stå frem

Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig fornøyd med tiltredelse av Oddmund Løkensgard Hoel som ny forsknings- og høyere utdanningsminister i dag. Men han ble også utfordret av pressen på at Løkensgard Hoel er et kjent navn for de fleste.

–Det er en oppgave han må vise seg moden til, og stå frem og forklare sakene både i mediene og fagmiljøene. Han er godt kjent i den sektoren han skal inn i nå, sier Støre.

– Universitets- og forskningssektoren vet godt hvem han er, og der er mitt inntrykk at han er respektert som en mann med mye kunnskap og integritet, sier Støre.



– Ettermæle til Støre-regjeringen blir «Skandale»

–Hva blir ettermæle til Støre-regjeringen slik du ser det nå?

–Det er jo alle skandalene som har vært. Alle statsrådene som ikke vet hvor de bor, som ikke vet hvilke aksjer de eier hvor, som jukser på eksamen, det tar aldri slutt, og det er nok det som blir historien om Støre-regjeringen, sier Blindheim.

– SKANDALENE BLIR HANS ETTERMÆLE: Trond Blindheim, omdømme-ekspert og dosent ved institutt for markedsføring, Høyskolen Kristiania, Oslo. omtaler Støre-regjeringen som grå. Foto: Simen Askjer / TV 2

–Jeg gleder meg veldig til neste sesong av TV-serien Makten og at det kan handle om Støre og hans regjering, det blir veldig morsomt. Der er det mye å ta av, ler Blindheim.