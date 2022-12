– Kan aldri rettferdiggjøres

Et stort norsk entreprenørselskap har satt sinnene i kok på Gran Canaria. Selskapet blir beskyldt for angrep på kulturarv.

– Dette er noe som aldri kan rettferdiggjøres. Aldri i livet, skriver Facebook-siden Origenes Amazigh.

Origenes Amazigh er en side for arkeologi og kulturhistorie på Gran Canaria.



– 26. november skulle en gruppe kollegaer besøke et sted sør på Gran Canaria. Der er det flere strukturer som ble brukt for tilbedelse av vårt urfolk. Da vi ankom oppdaget vi at en av strukturene hadde et rødt metallskilt, skriver Origenes Amazigh.

På det røde metallskiltet, klemt mellom steiner som skal være en del av kulturminnet, stod det «RISATOPPEN».

Saken ble først omtalt av Canariavisen.



Skiltet viste seg å tilhøre entreprenørselskapet Risa AS. Firmaet hører til på Jæren, og har over 550 ansatte.

Risa AS legger seg flate. Les deres svar lenger nede i artikkelen.

Under skiltet, mellom steinene, lå det en tupperware-boks med en gjestebok.

Inne i boksen lå en gjestebok med overskriften «#RISATOPPEN - Etablert av ledergruppen i Risa AS 19. november 2022.»

Saken anmeldt

Origenes Amazigh skal ha anmeldt saken til den spanske naturbeskyttelsen og den lokale kulturarvtjenesten.

GJESTEBOK: Boksen med gjesteboken lå ute en drøy uke før den ble fjernet. Foto: Skjermdump / Origenes Amazigh

I Facebook-innlegget skriver Origenes Amazigh:

– Vi ønsker bruke dette mediet til å spre ordet, og sikre at dette alvorlige angrepet på vår arv ikke går ustraffet hen.

Innlegget, som i skrivende stund er delt 169 ganger, har høstet kraftige reaksjoner.

– Kolonialisme, skriver en lokal.

– De tar ikke hensyn til vår kulturarv, opprinnelse eller historie, skriver en annen.

Beklager sterkt

– Vi kan jo bare bekrefte at det er montert opp et skilt løst mellom noen steiner, som vi trodde var en type varde. Det er ingenting som er boltet fast eller naglet fast. Det var ikke meningen å såre lokalbefolkningen, sier veidriftsjef i Risa AS, Erlend Aksnes, til Canariavisen.

Selskapet har lagt seg helt flate. Nå er skiltet og boksen med gjestebok fjernet.

– Dette fjernet vi samme dagen vi fikk vite om reaksjonene, sier Aksnes til TV 2.

SLETTET: Dette bildet har firmaet slettet fra sine sosiale medier etter reaksjonene fra lokale kanariere. Foto: Skjermdump

Risa-familien, som eier Risa AS, har hatt en leilighet i området siden 2007.

Ifølge Aksnes ønsker firmaet nå å glemme saken, og understreker at det ikke var meningen å såre noen.

– Hvis det er sånn at vi er anmeldt, det er ikke vi kjent med enda, får vi følge opp saken, sier han.