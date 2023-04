På et tidligere møte i valgkomiteen ble Helga Pedersen foreslått som ny partisekretær istedenfor Kjersti Stenseng. Fire medlemmer stemte for å vrake dagens partisekretær, ifølge TV 2s kilder.

Både Finnmark Aps Sigurd Rafaelsen, AUF-leder Astrid Hoem og komiteens leder Peggy Følsvik var blant de sju som stemte mot å kaste Kjersti Stenseng fra Innlandet som partisekretær.

Stenseng har sittet som partisekretær i åtte år og ber om gjenvalg.

Men hun møter kraftig motstand i valgkomiteen.

En rekke fylker vil kaste Stenseng

I møtet i valgkomiteen sa flere fylker at de ønsket å vrake dagens partisekretær og pekte på Helga Pedersen som kandidat til å erstatte Stenseng.

Ifølge TV 2s kilder ble dette møtt med argumenter om at Pedersen ikke engang hadde støtte fra sitt eget fylkeslag.

Men Pedersen hadde allerede på det tidspunktet støtte i flere fylker rundt ellers i landet. i tillegg er hun svært populær blant Arbeiderpartiets velgere, ifølge en måling Kantar utførte for TV 2.

Der svarte rundt 57 prosent at de mener Helga Pedersen bør bli med i partiledelsen. Dagens partisekretær var kun ønsket av 33 prosent, og nær halvparten av Aps velgere i målingen svarte at Stenseng ikke bør bli med i ledelsen. For Pedersen var tilsvarende kun 24 prosent negative til hennes inntreden i ledelsen.



Kampvotering

Men fylkene som ønsket endring ga seg ikke med det, og forlangte at Pedersens kandidatur ble prøvd. Det ble derfor til slutt holdt en avstemming mellom Helga Pedersen og Kjersti Stenseng. Den endte med sju stemmer til Stenseng og fire stemmer til Pedersen.

For å kaste Stenseng og innstille Pedersen stemte Frode Fjeldsbø fra Rogaland, Elin Weggesrud fra Vestfold og Telemark, Even Røed fra Buskerud og Frode Jacobsen fra Oslo Ap.

Mot Pedersen og for å beholde Stenseng stemte Sigurd Rafaelsen fra Finnmark, Astrid Hoem fra AUF, Rigmor Aasrud fra Innlandet, Marianne Bjorøy fra Vestland, Åsmund Aukrust fra Akershus og Amund Hellesø fra Trøndelag.

Finnmark snur - støtter Helga

Men på dette tidspunktet var altså ikke Pedersen offisielt lansert eller støttet av Finnmark Arbeiderparti.

Onsdag kveld endret den situasjonen seg dramatisk.

På et styremøte i Finnmark Ap ble spørsmålet om fylkeslaget skal støtte sin egen ordfører Helga Pedersen i Tana til vervet behandlet.

Torsdag morgen gikk styret ut med sin fulle støtte til Pedersens kandidatur. Kort tid senere bekreftet også Pedersen selv overfor TV 2 at hun er kandidat til partisekretær-jobben.

– Våre folk i valgkomiteen har forfektet vårt syn. Derfor hadde jeg behov for at vi måtte melde at dersom det er den minste mulighet for å få Helga som partisekretær så må det være vår førsteprioritet. Det har styret i Finnmark Ap nå meddelt vår representant i valgkomiteen, Sigurd Rafaelsen, sier Wenche Pedersen.



Dersom valgkomiteens medlem fra Finnmark, Sigurd Rafaelsen, i en ny votering stemmer for, vil Stenseng kun ha støtte av et knappest mulig flertall i komiteen. Det åpne kandidaturet fra Pedersen kan også påvirke andre medlemmer av valgkomiteen.

TV 2s kilder holder det da helt åpent om valgkomiteen kan komme til landsmøtet med en delt innstilling på hvem som skal bli partisekretær.