Kampsportutøver tiltalt for vold mot kvinne

En kampsportutøver, som har konkurrert på profesjonelt nivå, er tiltalt for å ha mishandlet en kvinne og etterlatt henne i hjelpeløs tilstand.

Han er også anklaget for å ha brukt narkotika.

De påståtte forholdene fant sted i en by i Østfold tidlig om morgenen den 28. februar i fjor.

Kampsportutøveren skal ha slått kvinnen slik at hun fikk blåmerker og hevelser under det ene øyet, sår i venstre øret, samt et kutt i hodebunnen som måtte sys.

Ikke kjærester

Deretter gikk han fra den skadde kvinnen til tross for at hun hadde behov for hjelp, ifølge tiltalen, som er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter.

– Hun opplevde hendelsen som traumatiserende og svært skremmende, og tiden etter har naturligvis vært ekstremt belastende, sier den fornærmede kvinnens bistandsadvokat Frida Erstein til TV 2.

Hun opplyser at hennes klient og den tiltalte mannen hadde en relasjon, men at de ikke var kjærester.

Skryter av politiet

Erstein sier at hendelsen har fått konsekvenser for kvinnen.

– Det er snakk om alvorlig og grov voldsbruk som har medført langvarige og alvorlige skadefølger for min klient.

Erstein roser imidlertid politiet for sin innsats og oppfølging knyttet til beskyttende tiltak overfor kvinnen.

Den tiltalte mannen forsvares av advokat Jarle Brandstorp. Han ønsker ikke å kommentere hvordan hans klient stiller seg til voldsanklagene.