Kampen om ordførerkjedet i Stavanger er ikke over

STAVANGER (TV 2): Arbeiderpartiet gjorde et brakvalg, men borgerlig side fikk tilsynelatende flertall. Et syltynt Venstre-mandat kan tippe lasset den ene eller den andre veien.

– Håpet lever!



Dagen etter valget er Arbeiderparti-ordfører Kari Nessa Nordtun håpefull, men også ganske sliten, innrømmer hun.

Det er ikke uten grunn. En intens personrettet valgkamp sikret Stavanger Arbeiderparti et historisk resultat på 32,2 prosent.

Til tross for at Arbeiderpartiet slo sin lyseblå rival med noen knappe prosentpoeng, fikk Høyres Sissel Knutsen Hegdal og borgerlig side flertall.

Tilsynelatende.

TRAVEL: I Stavanger snakker «alle med alle», mens fintellingen pågår for fullt. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Fremdeles sittende ordfører Kari Nessa Nordtun bekrefter at det nå går varmt i telefonlinjene hos lokalpolitikerne.

– Vi forhandler med flere partier nå, sier hun, og fortsetter:

– Nå er det stemmer som fortsatt telles, så det blir fryktelig spennende. Mange rapporterer at det aldri har vært så jevnt i et stavangervalg så lenge noen kan huske.

I overkant av 20 stemmer kan avgjøre

– Vi er i en situasjon som er uavklart, uoversiktlig og det blir en masse tautrekking og hestehandler fram og tilbake, sier politisk redaktør i Stavanger Aftenblad, Harald Birkevold.

UOVERSIKTLIG: Det kan ta dagevis å få svaret på hvem som får makten i Stavanger, forteller politisk redaktør i Stavanger Aftenblad, Harald Birkevold. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Siste frist for forhåndsstemmer som er kommet sent inn er nemlig tirsdag klokken 17. I tillegg er ikke alle valgkretser helt ferdig talt opp.

Det er snakk om vel 1000 sene forhåndsstemmer som skal telles opp, skriver Aftenbladet.

Det kan stå om så få som rundt 20 stemmer for å vippe Venstres tredje mandat til favør for Arbeiderpartiet.



– Det vi ikke vet, er hvor disse stemmene er fra, eller hvordan den bunken ser ut, sier Birkevold og legger til:

– Så langt jeg har klart å funnet ut, hvis det er noen og tjue flere stemmer til Arbeiderpartiet enn Venstre i den bunken, mister Venstre sitt mandat til Arbeiderpartiet og borgerlig side mister sitt flertall.



Skulle det skje, har ikke borgerlig side flertall uten hjelp fra Industri- og næringspartiet (INP).



Det byr på utfordringer for begge sider. INP i Stavanger har nemlig gitt klar beskjed om at det vil være en utfordring å samarbeide både med MDG og Venstre, som tilhører hver sin fløy.

– INP har i utgangspunktet sagt at det er uaktuelt for dem å delta i noen konstellasjon som inkluderer MDG, det samme har de sagt om Venstre på den andre siden, sier Birkevold.

Gjorde historisk valg

Da de første prognosene kom klokken 21 mandag kveld, lå Høyre litt over ett prosentpoeng foran Arbeiderpartiet.

Utover kvelden byttet de to plass, og da stemmene var opptalt, var brakvalget for Kari Nessa Nordtun og Stavanger Arbeiderparti et faktum.

NERVØS JUBEL: Det var håpefullt på Stavanger Arbeiderpartis valgvake da de første prognosene kom. For partiet Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Nedturen for de rødgrønne viste seg å være at velgerne i stor grad så ut til å ha kommet fra samarbeidspartiene SV, Rødt, Sp, MDG og Folkets Parti.

Kort tid etter midnatt ble det borgerlige flertallet klart, før det morgenen etter ikke lenger så særlig solid ut.

Dette er ikke en fullstendig ukjent situasjon, forklarer Aftenbladets politiske redaktør. I 2015 var Pensjonistpartiet i Stavanger ute og inne hele valgnatten.

– I fintellingen kom de inn i kommunestyret med én stemmes overvekt. Når det aller siste mandatet skal deles ut, blir det ofte få stemmer som avgjør, forteller Birkevold.



Etter klokken 17 vil de første svarene på hva som skjer med Venstres tynne, skjebnesvangre mandat komme.



Stavanger Høyres ordførerkandidat Sissel Knutsen Hegdal har ikke besvart TV 2s henvendelser tirsdag.