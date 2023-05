Fjellvang Lie deltok på Pride i Volda i helgen, og sammen med flere hundre andre feiret hun kjærligheten.

– Det var en fantastisk dag, med stor jubel, fine appeller, og god stemning, forteller Lie.

24-åringen beskriver folk i alle aldre som var samlet på den solfylte dagen i Volda. Både russen, studentene, og barnefamilier var til stede.

– Det kokte

Da Lie og noen venner skulle hjemom en tur, fikk de se noe oppsiktsvekkende. Noen demonstrerte mot Pride rett ved siden av markeringen.

– Da kokte det inni meg, sier Lie.

Hun tok derfor opp mobilen og begynte å filme. Foran bannere hvor det blant annet sto «Nei til Pride, ja til Jesus» kysser hun og venninnen.

Kontrasten ble tydelig, ifølge Lie. En stor, fargerik, og glad gjeng, møtte et fåtall av noen alvorlige, mørkkledde folk på den andre siden.

– For meg ble det hvert fall veldig tydelig hvem som er vinnere her.



– De sa «æsj»



Lie presiserer at hun er bevisst på at det er ytringsfrihet, og at folk skal få mene det de vil.

– Jeg kunne bare ønske de gjorde det en annen dag, et annet sted. De sa til og med «æsj» til oss, det synes jeg blir for dumt.



Lie forteller at sitter igjen med en glede over at så mange mennesker møtte opp for å feire kjærligheten, men at det hele også var en vekker for henne.

– Vi har kommet et godt stykke på vei, men kampen er åpenbart ikke over ennå.

ENGASJERER: Lie sier det er ventet at videoen fra helgen nådde ut til mange, da dette er tematikk som engasjerer. Foto: Privat

Gått viralt

Etter hun publiserte videoen har mange hundre tusen sett den, og flere tusen engasjerer seg i kommentarfeltet.

– Det har aldri blåst så mye i mine kommentarfelt før, sier hun.

24-åringen kan fortelle at hun har mottatt mest hjerter, og støtte etter publiseringen på TikTok.

– Men det har vært noe motstand også, og det har oppstått noen ganske hete diskusjoner.

Norgejodel redupliserte den aktuelle videoen på Instagram. Kontoen har i underkant av én million følgere.

– Det vil jo si at enda flere ser den igjen, det er kult å nå ut til så mange, men det føles også litt skummelt, innrømmer Lie.

For gud

Hans Reite er pastor for menigheten Nytt Liv Seter i Ørsta. Han var blant dem som satt i gang motdemonstrasjonen.

STO BAK: Reite synes ikke man bør feire Pride, ikke i Volda og ikke andre steder. Foto: Privat/Nytt Liv Senter

– Jeg er ikke redd for å bli mobbet, jeg gjør dette for guds skyld, sier Reite.

Han forteller også om en opplevelse fra helgen, hvor en mann skal ha gått bort til ham og sagt at det de gjorde opplevedes provoserende.

– Da sa jeg bare at vi opplever det samme, Pride-flaggene provoserer oss.

– En synd

Reite mener at det klart og tydelig står i bibelen at gud hater samkjønnet ekteskap, og at det er i mot skaperordningen.

– Ekteskap skal være mellom mann og kvinne, og homofili er en synd.

Videre legger han til at han ikke hater noen homofile, og mener at det er mulig å få hjelp.

– Guds beskyttelse kan gå bort fra landet om denne alvorlige trenden med homofil fortsetter.

Avslutningsvis sier han at å stå opp for guds ord gir han glede.

Et felleskap

Dan Bjørke, leder av Oslo Pride, sier at det er kjent at det fremdeles er deler av samfunnet der skeive ikke er ønsket eller inkludert. Han opplyser om at mange opplever hat, trusler, og til og med vold, og at det er nettopp det Pride skal motvirke.

BLIR STORT: Bjørke ser frem til Oslo Pride som begynner 23.juni. Foto: Gaurav Madan

– Når vi markerer Pride, sender vi et samlet og tydelig budskap om at vi skal ha et samfunn der alle kan være seg selv, og elske den de vil. Pride skaper også et viktig felleskap.



Bjørke opplyser om at engasjementet rundt Pride bare har styrket seg den siste tiden.

– Vi har opplevd støtte fra alle deler av samfunnet og det er ingen tvil om at Oslo Pride blir større enn noen gang.