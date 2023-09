Kamp om slankemedisin: – Dette er som «The Hunger Games»

– Dette er ikke for de med svak vilje, sier den amerikanske legen Angela Fitch til nyhetsbyrået AP.

Å få tak i slankemedisiner i USA har blitt tilnærmet umulig, forklarer Fitch, som også er president i fedmemedisinsk forening.

Når hun skriver ut resept på Wegovy, sammenligner hun jakten pasientene må ut på med science fiction-filmen «The Hunger Games».

– En deltidsjobb

I filmen følger vi utvalgte ungdommer som må delta i de årlige «dødslekene». Ungdommene som deltar, må kjempe og drepe hverandre, og vinneren som står igjen, blir en helt og får leve i rikdom og frihet resten av sitt liv.

– Å få tak i Wegovy kan for mange bli en deltidsjobb, sier doktor Diana Thiara, medisinsk direktør for vektkontrollklinikken ved universitetet i San Francisco.

ÉN GANG I UKA: Wegovy tas som en sprøyte én gang i uka. Prislappen ligger på rundt 2000 kroner i måneden. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Serena Tonstad er overlege på Seksjon for preventiv kardiologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin på Oslo universitetssykehus.

Tonstad sier at man anslår at rundt 100.000 nordmenn lider av sykelig overvekt i dag.

Hun mener derfor det er «ganske leit» dersom det er slik at pasienter som ikke er sykelig overvektige, også får utskrevet disse medisinene.

– Hvis bruk av medisinen spres til grupper som bruker det for mer hverdagslig overvekt, vil det kunne skape mangel på både pasienter med helseskadelig overvekt og med type 2 diabetes.

REDD FOR MANGEL: Overlege Serena Tonstad er redd for at slankemedisinene skrives ut til folk som strengt tatt ikke trenger dem, og at det skal gå utover de som lider av sykelig overvekt. Foto: Privat

Over 320 millioner

Det siste halvåret er det solgt 163.939 pakninger med Wegovy på norske apotek, viser tall fra Apotekforeningen.

Totalt har denne medisinen omsatt for over 322 millioner kroner siden den kom på markedet på nyåret.

Pressesjef Silje Ensrud i Apotek1 sier til TV 2 at de legger godt merke til den enorme etterspørselen etter Wegovy, Ozempic og Saxenda.

– Vi følger situasjonen nøye for å sikre tilgangen og fordele til alle våre apotek over hele landet, sier Ensrud.

FOLKEHELSEPROBLEM: I Norge anslår man at en million nordmenn lider av fedme. Foto: Daniel Leal-Olivas / Pa Photos

Tonstad ved OUS understreker at en medisin skal brukes av de som har en sykdom.

Har du et tips? Vi jobber med helsejournalistikk i TV 2. Har du innspill til denne saken, eller tips til andre saker vi bør se på? Ta kontakt på helse@tv2.no

– «Alle» vil ta en kur og gå ned i vekt. På den andre siden er det lite forståelse for at dette er en behandling som går over mange år. Hvis du først begynner, må du være klar over at dette er en langvarig behandling.

– Ekstremt fokus

Overlegen advarer om at slankemedisinene fungerer som en rask løsning på vektnedgang.

– Du kan ikke ha en «quick fix» på kroppen. Når kroppen har fått store fettlager, så vil kroppen automatisk forsvare dem, sier Tronstad.

STOR INTERESSE: Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev sier det er stort interesse for slankemedisiner blant folk. Foto: Thomas B Eckhoff

Nils Kristian Klev er leder i Allmennlegeforeningen. Han er tydelig på at medieoppmerksomheten slankemedisinene får, er noe folk får med seg – og at de derfor kommer til fastlegene med mange spørsmål.

– Det er et ekstremt fokus på kropp og utseende. Så det å lete etter raske løsninger er det mange som ønsker, sier Klev.

Allmennlegeforeningen er opptatt av å formidle at det foreligger en viss risiko ved å gå på disse medisinene.

– Vi vet at overvekt er en stor helseutfordring. Men det blir kanskje for lettvint å tro at nye medisiner løser alt, uten at vi kjenner langtidseffektene. Man bør møte disse medikamentene med en sunn skepsis, sier Klev.

– Har blitt borte

Tronstad har vært med å behandle sykelig overvekt i 25 år, og har sett en god del medisiner komme og gå.

– De aller fleste har blitt borte, på grunn av ikke-akseptable bivirkninger.

Slankemedisinene har kjente og vanlige bivirkninger som kvalme, oppkast, forstoppelse, fatigue og hodepine.

I tillegg har man mer alvorlige og sjeldnere bivirkninger som økt hjerterytme og betennelse i bukspyttkjertelen.

Det europeiske legemiddelverket har også startet undersøkelser for å finne ut om økt selvmordsfare og selvmordstanker kan knyttes til bruken av disse medisinene.

Klar beskjed

Medisinene som har tatt markedet med storm de siste årene, er imidlertid kommet for å bli, tror Tronstad.

– Det er mer forskning og fokus på det nå, sier han.

Tronstad har en tydelig appell til leger, og folk som oppsøker legen for hjelp med overvekt.

– Dette er en behandling som må vurderes nøye. Tenk individuelt og bredt. Er dette riktig for deg?