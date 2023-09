Kamerater pågrepet for Jonas-drapet: – Han hater politiet

ELVERUM (TV 2): De to mennene som er pågrepet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30), har kjent hverandre i flere år. På sosiale medier gir begge uttrykk for at de ikke ønsker å være en del av «systemet».

Onsdag morgen ble en 30 år gammel nordmann pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30).

Fredag i forrige uke ble kameraten hans, en 28-åring fra Rena, pågrepet og siktet for det samme. Han nekter enhver befatning med drapet.

De siktede har kjent hverandre i flere år.

I 2019 ble de dømt i samme sak etter at de stjal om lag 20 våpen fra våpenskapet til en eldre mann fra Trysil.



SPERRET AV: Politiet har onsdag morgen sperret av et stort område der en 30 år gammel mann ble pågrepet. Foto: Olav Wold / TV 2

En person som kjenner 28-åringen, forteller til TV 2 at den siktede mannen ikke har noen tiltro til politiet.

– Han hater politiet, sier han.

Mistenkte noen andre

Torsdag er det fem uker siden 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet død i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Aarseth Henriksen var kjent som «Lastebiljonas» på TikTok, der han hadde over 50.000 følgere. De siste årene har han vært utsatt både hærverk, trakassering og bilbranner.

DREPT: Jonas Aarseth Henriksen ble funnet drept torsdag 17. august. Foto: Privat

Den avdøde 30-åringen har status som fornærmet i flere pågående straffesaker. Politiet undersøker om det kan være en sammenheng mellom disse sakene og drapet.

Til podkasten «Avhørt», som Aarseth Henriksen møtte seks dager før han døde, fortalte han at han mente en betongbil som ble påtent sommeren 2021 var «roten til alt vondt».

I månedene etter at den første bilen brant, oppstod det flere mystiske branner i tilknytning til Aarseth Henriksen. I 2022 bestemte Aarseth Henriksen seg for å gå til politiet og fortelle det han visste om den første brannen.

PÅSATT: Denne betongbilen, som Jonas Aarseth Henriksen (30) eide, ble påtent sommeren 2021. Foto: Ole Edvin Tangen

Forklaringen hans endte med at to tidligere venner av ham ble varetektsfengslet og siktet for forsikringssvindel.

Selv om saken om forsikringssvindel ble henlagt i 2022, så antydet Aarseth Henriksen overfor «Avhørt» at de to tidligere kameratene fortsatt kunne ha et hevnmotiv.

Nå har politiet altså pågrepet og siktet to helt andre menn for drapet.

«Fuck the system»

De to som nå er pågrepet, har en tilknytning til hverandre, men personer i deres krets i Innlandet sliter med å se en link til Aarseth Henriksen, som var fra Hønefoss.



Personer i kretsen til den avdøde 30-åringen sier det samme.

KLART BUDSKAP: Dette bildet har 28-åringen publisert på sosiale medier. Foto: Privat

Både «Fuck the system» og «Not a part of your system» er budskap man finner igjen på profiler tilhørende begge to.



Også 28-åringens forsvarer opplyser at han har et problematisk forhold til politiet.

– Basert på tidligere erfaringer med politiet har vår klient uttrykt at han ikke har tillit til politiet, sa advokat Ellen Tvedten Jorem til TV 2 i forrige uke.



Mannen som ble pågrepet onsdag, ble ifølge TV 2s opplysninger straffedømt første gang i 2012.

Det er ukjent hvordan 30-åringen stiller seg til siktelsen. Hans forsvarer, Geir Jesinsky i Elden Advokatfirma, skriver i en SMS at han ikke har snakket med sin klient eller mottatt sakens dokumenter.

Advokaten skal møte sin klient på Drammen politistasjon i løpet av ettermiddagen, opplyser han.

Da de to drapssiktede ble dømt for våpentyveri i 2019, ba den 30 år gamle mannen om å få tilbake bilen sin, som de hadde brukt under tyveriet. Det mente retten var uforsvarlig:

«Domfelte er domfelt for en rekke overtredelser av trafikklovgivningen, og hans rusmisbruk og øvrig handlingsmønster tilsier at det er en nærliggende fare for at bilen vil bli brukt til straffbar handling forutsatt at den blir reparert», heter det i en dom fra Eidsivating lagmannsrett.