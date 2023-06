Kamelen sikta etter filminga av valdtektstiltalt

I mai vart bergensrapparen Marcus Kabelo Møll Mosele – også kjent som Kamelen – meldt til politiet etter å ha filma og delt ein video av ein av dei tiltalte i dei mykje omtalte overgrepssakene i Bergen.

Mannen (25), som måndag vart dømd for ei sovevaldtekt og seksuell omgang med mindreårig, blei filma og ropt til inne på ein kiosk i Bergen.

25-åringen hadde då status som tiltalt i sakene.

På videoen kom namnet til mannen fram både i lyd og tekst. I tillegg har Kamelen lagt på teksten «ekkel pedofil voldtektsmann».

Politiet bekreftar no til TV 2 at Kamelen har fått status som sikta i saka og at den er oversendt til Statsadvokatane for påtaleavgjerd.

Skjermdump av videoen som bergensrapparen (til høgre) filma og delte. Foto: Skjermdump/TV 2

Avgjerd om få veker

Han har vore etterforska for omsynslaus åtferd, men har nekta å forklare seg for politiet.

– Eg ønskjer ikkje kommentere kva eg har innstilt på i oversendinga til Statsadvokaten, seier politiadvokat Kine Herland.

TV 2 får opplyst at Statsadvokaten i løpet av nokre veker vil ta ei avgjerd på kva som skjer vidare med saka.

Forsvarar nøgd

– Eg er ikkje kjent med informasjonen om siktinga og kan førebels ikkje kommentere det, seier Jørgen Riple, som er Mosele sin advokat.

Det var 25-åringens forsvarer, Ellen Eikeseth Mjøs, som meldte til politiet filmingen og delinga.

– Mitt inntrykk er at politiet og påtalemakta har tatt denne politimeldinga på alvor og at denne typen åtferd i pågåande rettssaker er uønskt. Bevisa i denne saka er gode, så at det er tatt ut sikting er ikkje overraskande, seier Mjøs til TV 2.

Dommar: – Skremmande

Ho har tidlegare talt seg fram til at videoar der hennar klient er namngjeve i sosiale medium har hatt fleire millionar sidevisningar.

I dommen frå Hordaland tingrett fekk alle dei fire dømde strafferabatt på grunn av uthenginga i sosiale medium. Fleire har fortald om draps- og valdstrugslar.

Om den konkrete hendinga der Kamelen no er sikta, skriv tingretten at dette var «også skremmande for dei andre» tiltalte i saka.

Fleire politimeld for filming

Politiet i Bergen har etterforska fleire saker i kjølvatnet av rettssaka i Hordaland tingrett.

Saka vart til slutt lukka for publikum på grunn av all delinga av både namn og video frå retten.

Ein anna mann har framleis status som mistenkt, etter å ha filma inne i sjølve tingretten og vidare delt det på sosiale medium.

Etterforskinga er ferdig og blir sendt til påtaleavgjerd i løpet av dagen, opplyser politiadvokat Kristina Munkejord til TV 2.

– Det har ikkje vore aktuelt å sikte han. Han har heller ikkje latt seg avhøyre i saka, seier Munkejord, som ikkje vil opplyse om kva ho kjem til å innstille på.