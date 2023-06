Kamelen-konsert avbrutt flere ganger

KONSERT: Over 7000 ungdomsskoleelever var på plass for å få med seg Kamelen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Artisten holdt gratiskonsert for over 7000 ungdomsskoleelever.

Tirsdag holdt Kamelen gratiskonsert for 7000 ungdomsskoleelever i forbindelse med festivalen Bergenfest Ung.

Konserten, som startet like etter klokken tolv, har blitt avbrutt flere ganger på grunn av stor trengsel ved scenen og mangel på vann. Det melder TV 2s fotograf på stedet.

– Dere må roe dere ned, ropte artisten selv fra scenen.



KONSERT: Kamelen måtte be publikum roe seg. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Flere ungdommer ble hentet ut og løftet over gjerdet etter at publikum prøvde seg på moshpit. En vakt på stedet anslår til TV 2 at minst 30 ungdommer har blitt hentet ut.

– Det har vært mye press, sier frivillig Lene Snekkevik, som til vanlig jobber som sanitetsvakt på konserter.



Flere ungdommer som TV 2 har snakket med forteller også at det har vært stort press i publikum.



Sikkerhetssjef Martin Homes sier til TV 2 at det har vært en normal dag på jobb.

– Man må ta høyde for at det er unge mennesker. Det er masse energi, 24 grader og mange som ikke har spist eller drukket, sier Homes til TV 2.

KONTROLL: Sikkerhetssjef Martin Homes i Bergen live. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

– Hadde dere kontroll på situasjonen?

– Det var aldri ute av kontroll. Vi har en prosedyre på å stoppe en konsert for å kunne gi folk hjelp fortest mulig. Alt som skjer var helt kontrollert.



Den aktuelle konserten har tidligere blitt omtalt en rekke ganger etter at Skranevatnet skole i Bergen bestemte seg for å boikotte konserten.