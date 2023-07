Kamelen får bot på 20.000 kroner

Tidligere i juni ble Marcus Kabelo Møll Mosele - også kjent som Kamelen - siktet etter han delte en video på sosiale medier av en av mennene i de mye omtalte overgrepssakene i Bergen.



Artisten har nå fått et forelegg på 20.000 kroner.

– Han kommer ikke til å vedta forelegget per nå. Jeg vil be om innsyn i dokumentene, og så får vi se hva vi gjør videre, sier forsvarer Jørgen Riple til TV 2.

– Har opptrådt over grensen

Kamelen har vært etterforsket for hensynsløs atferd, men har tidligere nektet å forklare seg for politiet. Statsadvokat Kristine Herrebrøden sier til TV 2 at artisten har opptrådt klart over grensen for det straffbare.

– Jeg vil ikke kommentere denne enkeltsaken, men vil på generelt grunnlag si at gatejustis som dette, med uthenging under en rettssak, hjelper ingen.

– Det eneste det oppnår er at det gjøre det ekstra tungt for alle partene som er involvert i dette. Saker skal føres i retten. Ikke i sosiale medier, sier hun.

Ble bedt om å fjerne video

Kamelen har ikke slettet den aktuelle videoen fra sine sosiale medier på tross av at han visste at forholdet var anmeldt og at politiet har bedt ham om å fjerne den.

– Dette er noe vi vektla da vi bestemte botens størrelse. Vi vet hvor vanskelig det er å få fjernet innhold fra sosiale medier, og dette blir derfor sett på som en gjentatt krenkelse.

Hendelsen Kamelen nå bøtelegges for er også omtalt i dommen mot de overgrepstiltalte. Den var med på å gi de nå domfelte mennene en betydelig strafferabatt i form av at deler av fengselsstraffen ble gjort betinget.



I brevet fra Statsadvokatene i Hordaland og Sogn og Fjordane, som TV 2 har fått tilsendt, kommer det fram at rapperen risikerer 20 dager i fengsel dersom boten ikke betales.

Om han ikke vedtar forelegget, og saken havner i retten, risikerer han at boten blir på 24 000 - eventuelt 24 dager i fengsel.



TV 2 har vært i kontakt med den overgrepsdømte sin forsvarer, Ellen Eikeseth Mjøs, som ønsker å snakke med klienten sin før hun kommenterer saken.