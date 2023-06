Kamelen boikottet av bergensskole

Lærerne ved Skranevatnet skole i Bergen mener Kamelen «har et alternativt syn på det å være lovlydig borger». De syns heller ikke tekstene egner seg for 13-15-åringer.

13. juni skal Kamelen holde gratiskonsert for 7000 ungdomsskoleelever, i forbindelse med festivalen Bergenfest Ung.

Det skjer uten elevene fra Skranevatnet skole. Der har nemlig ledelsen og lærerne satt foten ned, og sagt at elevene ikke får delta.

Det var Bergensavisen som først omtalte saken.

Verken rektor Anita Hinna eller lærer Alexander Aak Eide ønsker å gi TV 2 kommentarer om saken, men sistnevnte har gitt tillatelse til å gjengi innholdet i et av hans Facebook-innlegg:

«Det er prisverdig at Kamelen har innsett at han må endre kurs, men for å fortjene min respekt og beundring, trengs det mer tid og større innsats. De siste ukers hendelse viser jo at han fremdeles har et litt alternativt syn på det å være en lovlydig borger.»

Eide utdyper ikke utsagnet overfor TV 2, men til BA viser han til tidligere problematiske uttalelser og voldsepisoder.

TRIST: Kamelen og manager Leo Ajkic sier det er kjipt at skolen boikotter dem. Mer om det lenger nede. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Lærerne står sammen

I Facebook-innlegget trekker Eide også fram en tekstlinje fra Kamelen-låten «Beng beng Beng».

«Si det til mitt fjes så må eg klappe te deg. Du vet kem eg mener, du vet kem eg e. Så ring meg så tar eg en Pound til ditt sted. Spruter sperm i ditt fjes og eg knekker ditt kne. Eg e midt imellom selv om, de der tøsene e dum».

Læreren gir tydelig uttrykk for at disse, og andre tekster, ikke egner seg for 13-15-åringer som «står midt i en utfordrende tid der en skal utvikle personlighet og finne sosial tilhørighet.»

Eide vil ikke utdype kritikken overfor TV 2, men ifølge BA står lærerne unisont sammen om standpunktet.

«Det fremstår som særdeles uklokt og umusikalsk at ungdomsskoler i hele Bergen setter av en hel skoledag til dette, og jeg etterlyser at flere tar et tydelig standpunkt og sier ifra!», skriver han.



Flere av elevene ved skolen er derimot av en helt annen oppfatning.

Fanaposten har snakket med to av dem, som synes det er «urettferdig og teit» at de ikke får dra på konsert.

– Handler om kunst

Manager Leo Ajkic sier til TV 2 at både han og Kamelen synes det er kjipt at Skranevatnet skole boikotter konserten.

Han mener artisten må bli gitt en sjanse av lærerne til å være et godt forbilde.

– Man snakker om at skolen skal være et sted der man lærer at karakterer ikke er det viktigste, og at man alltid kan starte på nytt. Ved å boikotte, så viser man at hvis man «fucker opp», så får man ikke en ny sjanse, sier Ajkic.

PRISBELØNT: Kamelen vant spellemannsprisen i kategorien Hiphop i 2021. Bildet er fra da han var nominert i 2018 i kategorien Årets Gjennombrudd & Gramostipend. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Enkelte mener han har drøye tekster som har dårlig innflytelse?

– Dette handler om kunst, og det kan ikke bli brukt mot ham i denne sammenhengen. Det er en helt annen debatt, og da må man ta alle andre som har drøye tekster også, sier Ajkic.

– Sonet ferdig

Leder Frank Nes i Bergen Live sier de var forberedt på at det ville bli en diskusjon da Kamelen ble lansert som artist på Bergenfest Ung.

Nes mener likevel det er riktig at Kamelen, som egentlig heter Marcus Mosele, skal spille for ungdommen.

– Vi kjenner Marcus godt, og vet at han har gjort noen endringer i livsstilen og ønsker å være et godt forbilde. Vi er trygge på at han vil gjøre en god jobb, og vet han er populær i aldersgruppen til elevene, sier Nes.

FORBILDE: Daglig leder Frank Nes i Bergen Live er trygg på at Kamelen vil gjøre en god jobb. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Han sier artistvalget er gjort på kunstnerisk grunnlag, og at Kamelen har gjort opp for tidligere domfellelser.

– Har man sonet ferdig, så er man ferdig med saken. Da skal man videre i livet og være en del av samfunnet. Dette er yrket til Marcus, og det vil være i strid med viktige rettsprinsipper om han ikke får utøve det.

– Er det problematisk at en skole boikotter?

– På ingen måte. Dette står skolene fritt til å bestemme selv.