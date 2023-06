Kamelen: – Altfor lave straffer

IKKE BARE I SOSIALE MEDIER: Disse plakatene ble hengt ut i Bergensområdet under rettssaken. Foto: Privat

Partene samlet seg i dag til domsavsigelse i Hordaland tingrett i den mye omtalte overgrepssaken.

I straffeutmålingen kommer det frem at de tiltalte får ti prosent strafferabatt, grunnet identifisering av de tiltalte i sosiale medier.

Dette er første gang det gis strafferabatt som følge av forhåndsdømming og identifisering i sosiale medier.

POPULÆR: Bergensrapperen deler hyppig til sine hundretusenvis av følgere på sosiale medier. Foto: Håkon Mosvold Larsen

En av dem som har identifisert noen av de tiltalte i saken er artisten Marcus «Kamelen» Kabelo Møll Mosele.

– Tydelig eksempel

Den fornærmede i sovevoldtektssaken fra 2018, en kvinne i 20-årene, valgte først å anmelde etter å ha sett navnet til den tiltalte, blant annet gjennom Moseles sosiale medier.

Denne anmeldelsen ble levert i desember i fjor.

TV 2 har vært i kontakt med Mosele mandag ettermiddag.

– Dette er altfor lave straffer for å ødelegge noens liv på den måten der, svarer han på hva han synes om dommene.

– Men det er godt at de statuerer et tydelig eksempel på slik ukultur, legger han til.



Mosele ønsker ikke å kommentere at delingen hans også kan ha bidratt til strafferabatt for de tiltalte.

Kamelens advokat, Jørgen Riple, sier at de ti prosentene i strafferabatten ikke skal henge på artisten alene.

– Det viktigste for ham er at det har kommet ut at menn må behandle unge kvinner skikkelig, sier Riple til TV 2.

Han legger til at han mener det var viktig for Mosele at sovevoldtekten også ble anmeldt.

Massiv deling

Bergensrapperen delte en video av en av de tiltalte på en bensinstasjon. Dette ble han anmeldt for.

Identifiseringen førte til slutt til at dørene i tingretten ble besluttet lukket for publikum. Det ble de også da dommen ble avlagt i dag.

Saken er videre blitt omtalt som et sjokk-møte mellom TikTok-generasjonen og rettsapparatet. Justisdepartementet ser nå på mulige endringer i en lov fra 1999, som kan bidra til å stoppe delingen i sosiale medier.

LUKKEDE DØRER: Saken gikk for retten i Bergen tingrett. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Anket på stedet

De unge mennene har hele veien nektet straffskyld, og hevder enda at det var frivillig gruppesex.

Tre av de domfelte anket dommen på stedet, den fjerde tok betenkningstid.