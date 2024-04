Kaller sjokkstudie om lakris «troverdig»: – Helsefare

FARLIG GODT: Lakrisbiten er elsket og hatet, men kan også være farlig for folk med høyt blodtrykk eller helseproblemer. Foto: Frode Hoff / TV 2

Det har vært en rekke saker om hvor farlig lakris egentlig er den siste tiden. TV 2 skrev nylig om den svenske sykepleieren Joacim (56) som havnet på akutten etter å ha spist lakris.

Omtrent samtidig vekket en svensk studie oppsikt. Den sa at så lite som tre gram lakris om dagen i to uker gir friske mennesker høyere blodtrykk.

Seniorforsker Inger-Lise Steffensen har sett på studien etter spørsmål fra TV 2. Hun har doktorgrad i toksikologi og var fagansvarlig da Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sist leverte en rapport om lakris i 2018.

– Alt i alt synes jeg resultatene i denne studien er troverdige, sier Steffensen til TV 2.

SMÅ MENGDER: Selv tre gram lakris per dag kan være nok. Foto: Frode Hoff / TV 2

Deltakerne var friske folk under 30 år. Studien kunne gitt andre – og kanskje mer alvorlige – resultater hvis andre var med, eller om den varte i mer enn to uker.

– Generelt ville man anta at folk som har høyt blodtrykk eller nyreproblemer, ville få enda sterkere effekter av GA på blodtrykket enn disse friske unge deltagerne, sier Steffensen.

Følg med på dette

GA står for glycyrrhizicsyre, som er naturlig i lakris, og som gir høyere blodtrykk.

VKM vurderer risiko i matprodukter for myndighetene. Da de sist laget en rapport om lakris, ga Mattilsynet råd om at gravide ikke bør spise mye lakris. Steffensen sier deres vurdering da handlet mest om effekt på fostre og barn.

Steffensen sier mange nok har fått med seg medieoppslagene om faren ved å spise lakris og dermed være klar over det selv uten råd fra myndighetene.

– Noen, som meg, vil også merke det på økning i hjerteslag, sier seniorforskeren.

– Økt blodtrykk øker risiko for slag, hjerteinfarkt og andre uheldige helseeffekter, så det kan dermed utgjøre en helsefare. Så hvis man merker økning i hjerteslag ved inntak av lakris, eller har høyt blodtrykk eller nyreproblemer, burde det være all grunn til å unngå lakris i større mengder over tid, sier hun.

Ikke sikkert merkingen er rett

Den svenske studien hadde med 28 deltakere. Steffensen sier at selv om utvalget ikke er veldig stort, ble det beregnet ut fra en statistisk analyse som er stor nok til å kunne påvise en klinisk relevant forskjell i blodtrykket.



I studien ble det påvist at de som spiste lakris med GA, hadde reduserte nivåer av renin og aldosteron. Steffensen sier det er en logisk forklaring på hvordan lakrisen påvirket blodtrykket via effekt på nyrene.

– Disse to hormonene er relatert til stimulering av en reseptor i nyrene. Denne mekanismen høres troverdig ut, sier hun.

I studien ble det også påvist høyere nivå av GA i produktet enn det som det var merket med. Det er naturlig med naturlig variasjon i nivået, sier Steffensen.

I Norge er det krav om merking av produkter som inneholder mer enn fire gram GA per kilo. Det skal da merkes at personer med høyt blodtrykk bør unngå overdrevet inntak. Få produsenter har lakris med så høyt GA-innhold.

– VKM gjør risikovurderinger på oppdrag fra blant annet Mattilsynet, så det er i så fall de som vil gi VKM et nytt oppdrag om å revurdere denne risikoen i lys av ny litteratur, sier Steffensen.

FØLG MED: Folk bør følge med på om hjertet slår etter at de har spist lakris - og kanskje heller ta en av de andre bitene i godteskåla. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Usikkerhet

TV 2 har stilt Mattilsynet spørsmål om de vil se på rådene på nytt. Seksjonssjef for kjemisk mattrygghet Are Sletta svarer ikke på det, men sier i en skriftlig uttalelse at det allerede er krav om merking.

Produkter som har en konsentrasjon på 100 milligram per kilo, slik som de i den svenske studien, må merkes med lakris, hvis ikke det allerede står i ingredienslisten.

Sletta sier de gir råd om at gravide ikke bør spise mye lakris på grunn av skadelige effekter på fosteret.

– Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye lakris som kan spises før det blir helseskadelig for fosteret, sier Sletta.

Han legger til at VKM i sin forrige rapport konkluderte med at det er stor usikkerhet om forholdet mellom hvor mye man spiser, og hvor store negative helseeffekter det blir.