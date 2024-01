FRA TOPP TIL TÅ: Hele kroppen må beskyttes når man går ut i sprengkulda denne uken. Her fra iskalde Kautokeino torsdag morgen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Sibir-kulda brer seg denne uken over Norge. Flere steder måler gradestokken et tosifret antall minusgrader torsdag morgen.

På morgenkvisten lå temperaturen noen steder nede på minus 41,8 grader. Torsdag ettermiddag viser siste offisielle måling minus 42,6. Det er det kaldeste siden 1999.

– Det er viktig å beskytte hele kroppen når det er så lave temperaturer som dette, sier forsker og kuldeekspert Øystein Wiggen ved Sintef.

– Det er ikke nok med god lue og den tykke dunjakken. Du må ha på ordentlige votter, og gjerne boblebukse og skikkelige vintersko for å beskytte hele kroppen.

ISKALDT: Kautokeino til torsdag morgen. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Avliver lue-myte

Det blir ofte sagt at lua er det aller viktigste plagget å ta på seg. Til stadighet hevdes det til og med at opptil 90 prosent av kroppsvarmen slippes ut gjennom hodet.

Det stemmer ikke.

LUE: Er viktig på huet, men ikke så viktig som enkelte skal ha det til. Her fra Sørlandet tidligere denne uken. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Det stemmer at lua er viktig, men at 90 prosent av varmetapet kommer fra hodet, er en myte som stammer fra en gammel studie. Varmetapet er størst der vi ikke beskytter oss. Dropper vi stillongsen, så er varmetapet vesentlig større fra beina, sier Wiggen.

Kler man seg feil, trenger det ikke å være så ekstremt kaldt som i Finnmark. Om man blir sittende timevis i kø, noe som gjelder rundt 1000 bilister i Sverige, skal det ikke mer enn noen få minusgrader før det kan bli utfordrende, advarer Wiggen, som ber folk legge inn ekstra margin når de skal ut og kjøre i kulda.

Her kan du se Røde Kors i Kautokeinos beste triks for å holde varmen i alle slags temperaturer vinteren måtte by på:

– Må tisse mer

Selv om våre forfedre begynte å miste pelsen for godt over en million år siden, har kroppen vår fortsatt flere naturlige metoder for å holde varmen.

Én måte er å bruke laget vi har med fett på kroppen. Jo mer, jo bedre – akkurat i dette tilfellet.

– Fettet isolerer godt. Men kuldesensorene våre ligger i huden, så hvis du har et godt isolerende fettlag på innsiden, så blir det fortsatt veldig kald hud, og det kan føles veldig kaldt. Men det beskytter kjernen godt, sier Wiggen.

En annen metode er det som heter kuldeindusert diurese. Det innebærer at du må mer på do.

– Du må tisse mer når det blir kaldt. Det skyldes at blodårene trekker seg sammen og du får et høyere sentralt blodtrykk. Da skiller kroppen ut mer væske. Det er verdt å tenke på, sier Wiggen.