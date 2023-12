Kaja (29) levde det «perfekte» liv – så skjedde det utenkelige

TAKKER KOLLEAGER: Det er stor sannsynlighet for at Kaja Drews ikke hadde vært her i dag, hadde det ikke vært for snartenkte kollegaer. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

En alminnelig mandag i 2022 betydde starten på en ny uke – men også starten på noe som skulle sette spor i Kaja Drews' (29) liv for alltid.

29-åringen satt på en workshop med sine kollegaer, men så fikk hun plutselig en ubehagelig følelse i kroppen. Noe av det lille hun husker var at det var en uvant følelse – nesten som om det var muskelsmerter i brystet.

«Men jeg trente ikke bryst i går», tenkte hun.



Så begynte det å stramme seg til i halsen – og om ikke så lenge gikk hun rett i bakken.

Nå kan hun takke snartenkte kollegaer for at hun er i live i dag.

– Tenkte at det var usannsynlig

Ubehag i brystet, en ukjent følelse i begge skuldrene og at halsen strammet seg førte til at hun begynte å notere ned symptomene på en lapp.

– Jeg stusset fælt på hva det var jeg kjente på. Jeg begynte å analysere og noterte ned i tilfelle noe skulle skje, forteller hun til TV 2.

Noe føltes ikke riktig – så i tillegg skrev hun ned nummeret til moren sin på lappen.

SYMPTOMER: Kaja Drews skrev ned symptomene sine på denne lappen. Foto: Privat

Hun prøvde å roe seg ned, men klarte ikke å unngå å søke opp symptomene for å finne ut hva som var galt.

– Jeg er jo klar over at kvinner og menn har ulike symptomer på hjerteinfarkt, men da det kom opp, så tenkte jeg at det var veldig usannsynlig.



29-åringen trente nemlig jevnlig, røykte ikke, drakk sjelden, spiste ikke kjøtt og hadde ellers aldri hatt problemer med helsen.

– Jeg klarte ikke liksom å tro på at det var dét jeg opplevde.

Ble reddet av kollegaer

Kort tid etter symptomene ble Drews og hennes kollegaer delt inn i grupper, og hun ga dem beskjed om symptomene hun følte på – og at hvis hun gikk ut av rommet, så var det på grunn av ubehaget.

Hun prøvde å fokusere på gruppeoppgavene, men rett før lunsj ba hun om å ta en pause.

Flere av kollegaene la merke til det og tenkte at det var litt rart, blant annet kollega Kristoffer Karlsen:

– Hun gikk ut, og da hele gruppen samlet seg tilbake på rommet, kom ikke Kaja tilbake igjen. Vi ventet en stund, og så stakk jeg hodet ut i gangen for å se.

Der hadde nemlig 29-åringen falt om, og lå bevisstløs på gulvet.

Da en kollega ropte ut at hun ikke pustet og at hjertet ikke slo – var det starten på noen dramatiske minutter. Karlsen løp bort, og da hadde de allerede lagt henne i stabilt sideleie.

Heldigvis hadde Karlsen allerede mye erfaring med førstehjelp, noe han hadde trent mye på i Forsvaret. Han gikk i gang med hjerte-lunge-redning, og etter 30 kompresjoner og to innblåsinger begynte hun å puste igjen.

Men det tok ikke lang tid før hun sluttet å puste.

STENT: Kaja Drews på sykehuset etter å ha fått stent i armen. Foto: Privat

Etter hvert kom ambulansen, men da Drews ble fraktet bort, var Karlsen og kollegaene usikre på hvordan det skulle gå. Da hun ble sendt av gårde slo fortsatt hjertet unormalt.

Selv husker 29-åringen ingenting av dette i etterkant, men ble rørt da hun fikk høre hva som egentlig skjedde:

– Jeg var helt ute da jeg svimte av, og jeg husker jo ingenting. Selv om jeg var våken enkelte ganger. Jeg visste ikke at Kristoffer hadde utført hjerte-lunge-redning før han kom på sykehuset, forteller hun mens stemmen brister.

Lav odds for overlevelse



Drews fikk først hjerteinfarkt og påfølgende hjertestans – som er en svært alvorlig tilstand med høy dødelighet. Ifølge Oslo universitetssykehus overlever kun 10-15 prosent av de som blir forsøkt gjenopplivet etter hjertestans utenfor sykehus.

Og når dette først rammer deg, er man avhengig av at de som er rundt ringer 113 og utfører hjerte-lunge-redning, skal vi tro anestesilege Jostein Brede, som også er seniorforsker i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.



Alle kan få hjertestans Plutselig og uventet hjertestans som skjer utenfor sykehus rammer rundt 3000 mennesker i Norge hvert år. Cirka to av tre tilfeller skjer i eget hjem. Alle kan få hjertestans, men tilstanden forekommer hyppigere hos menn og hos eldre over 65 år. Når hjertet slutter å slå vil den det gjelder: miste bevisstheten raskt

slutte å puste eller puste unormalt Kilde: Helsenorge

Han roser Karlsen, og beskriver situasjonen som et skoleeksempel på hvordan man skal håndtere et slikt tilfelle dersom man er vitne.

– Det at man ringer etter hjelp og starter hjerte-lunge-redning kjøper tid og gir pasienten en sjanse, så dette er et levende bevis på at behandlingen og systemet virker, så det er kjempebra.

TAKKNEMLIG: Kaja Drews er takknemlig for sine kollegaer, blant annet Kristoffer Karlsen som reddet livet hennes. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

Et år senere beskriver Drews at det har vært en berg-og-dal-bane av følelser, men at hun er på bedringens vei:

– Det har vært veldig rørende og jeg er veldig takknemlig for alle de gode folka jeg har rundt meg. Det har jo vært en del opptrening og hjerterehabilitering, og jeg har fått møte en flott gjeng som har opplevd lignende ting og som har trent seg opp i etterkant.