Kaféeier Inge måtte ta grep: – Blir veldig opprørt

HURDAL (TV 2): Kaféeier Inge Skåningsrud har sett seg så lei på kundenes oppførsel at han legger lapper på bordene.

Eieren av kafeen Inges Café på Romerike anslår at de ansatte opplever uønsket eller krenkende atferd daglig.

På de mest hektiske dagene hevder han det nesten kontinuerlig er en eller annen i lokalet som oppfører seg ubehagelig.

Tidligere denne uken skrev TV 2 om 19 år gamle Simon, som blir skjelt ut på jobb flere ganger i uka som ferjekaivakt.

På kafeen i Hurdal har Inge Skåningsrud sett seg nødt til å legge lapper på alle bordene i kafeen sin etter en rekke hendelser med uønsket oppførsel.

– Det føles veldig intenst. Det er mye overtramp, uhøflighet og urimelig atferd mot mine ansatte, sier kaféeieren til TV 2.

FOLKSKIKK: For noen vil punktene på listen være åpenbare, men det gjelder slett ikke alle. Foto: Chrisremy Berrefjord TV 2

Begeret rent over

Det var Romerikes Blad som omtalte saken først.

På arket som ligger på hvert bord i kafeen, står det blant annet følgende:

Ansatte skal slippe å bli tatt på, ansatte skal slippe å bli kalt jenta mi og slippe å få utseende kommentert.

De ber også om at ansatte ikke skal bli knipset på, plystret til og blunket til.

– Vi ønsker kunder som behandler våre ansatte med respekt og folkeskikk.

Skåningsrud forteller at trakasseringen kan være av ulik alvorlighetsgrad.

– Dette er et sted man tar med seg hele familien, og bestemor og bestefar spanderer søndagsmiddag på hele familien, sier kaféeieren og fortsetter:

– Allikevel har vi opplevd at midt imellom barnebarn og alt tar de fysisk tak i våre kvinnelige ansatte og drar de til seg fordi bestefar syns den ansatte er pen.

TAR GREP: Kafe- eier Inge tar grep for å sikre de ansatte en trygg arbeidshverdag. Foto: Chrisremy Berrefjord TV 2

Skåningsrud sier at mange av de nedlatende kommentarene også handler om utseende.

– Vi har for eksempel hatt tilfeller hvor gjester har diskutert servitørens utseende høyt i kafeen. Det syntes jeg var svært upassende, sier han.

Skåningsrud sier at det er både kvinner og menn som kommer med slike kommentarer.

– De som får flest nedlatende kommentarer mot seg, er ofte unge ansatte.

Signaleffekten

Selv har han opplevd å bli truet av en uhyggelig gjest.

– Da var det en mann som sa at han skulle knuse knærne mine fordi vi var tomme for alkoholfritt øl. Han måtte jeg bare be om å forlate kafeen.

SERVICEBRANSJEN: Dårlig oppførsel mot ansatte i servicebransjen er ikke uvanlig, men skal ikke tolereres. Foto: Chrisremy Berrefjord TV 2

Skåningsrud håper at lappene i Hurdal kan være med på å signalisere hvilken oppførsel de forventer av gjestene sine.



– Hvilke tiltak gjør du som sjef når du ser hva dine ansatte går gjennom på jobb?

– Vi har sett viktigheten i det å prate sammen, så samtaler som et team er et av mange forebyggende tiltak som vi gjør.

– Har dere tenkt på å anmelde noen av hendelsene?

– Vi har vurdert det og burde ha gjort det ved flere anledninger sett i etterpåklokskap. Men det er vanskelig. Dessverre tror vi ikke at politiet har ressurser til å prioritere slike hendelser.

– Ulovlig

Trine Lise Hammer i Arbeidstilsynet. Foto: Stein Roar Leite

Trine Hammer, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet sier det er trist at ansatte må oppleve dette på jobb.

– Dette er ulovlig og uakseptabelt. Vi må ha nulltoleranse for trakassering og seksuell trakassering.

Hammer sier arbeidsgivere i samarbeid med de ansatte burde lage regler som gjør det klart for alle som omgås på arbeidsplassen hva som er akseptabel oppførsel og atferd på deres arbeidsplass.

– Disse reglene må også gjelde for kunder og gjester. Dessverre er dette en bransje som er spesielt utsatt for slike hendelser og da spesielt kvinner, sier Hammer.

Hun sier alle ansatte som observerer eller kjenner til trakassering har plikt til å varsle arbeidsgiver eller verneombud.