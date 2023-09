– Justisministeren må ta grep

– Vi har sett flere eksempler på varslere som sier de har opplevd at de blir utsatt for gjengjeldelse. Og flere forteller om ubehagelige og uakseptable reaksjoner etter at man har varslet om kritikkverdige forhold i politiet, sier Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Frp.

Hun forstår at man ikke kan gå inn i enkeltsaker, men summen av saker de siste årene skremmer henne.

– Ikke betryggende

Hjemdal sier hun reagerer på alle sakene som omhandler varslere og sendte i dag spørsmål til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp.).

«Dagens situasjon for varslere i politiet fremstår ikke som betryggende og ulike medieoppslag viser at det er på høy tid å reagere og ikke minst foreta seg noe konkret. Jeg har imidlertid ikke registrert noe stort engasjement fra justisministeren for å ta dette på alvor, det er heller ikke tatt grep for å få på plass et etterlengtet uavhengig varslingsombud.»



ETTERLYSER VARSLEROMBUD: Politiets fellesforbund har over lengre tid arbeidet for et uavhengig varslingsombud. Det støtter Silje Hjemdal, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

I sitt spørsmål til justisministeren viser Hjemdal til en varslersak som nylig omtalt i TV 2. Og hun trekker også frem en artikkel i Politiforum som omhandler fryktkultur.

Her skrives det bla følgende: «Nesten seks av ti politiansatte mener politiet er preget av en fryktkultur. Fire av ti har pålagt seg selv munnkurv av frykt for konsekvenser for karrieren.»

– Dette er selvsagt meget bekymringsverdig og bør tas på største alvor, presiserer Hjemdal overfor TV 2.



Utfordringer

Politiet står i dag overfor flere sikkerhetsmessig store utfordringer. Den siste tiden har mye handlet om frykten for at vi i Norge skal oppleve lignende tilstander som i Sverige, hvor gjengoppgjør og drap preger hverdagen.

VARSLER: Kenneth Berg og arbeidsgiver Vest politidistrikt har havnet i konflikt etter at Berg varslet på dårlig politiarbeid i forbindelse med den såkalte Osen-saken. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Man ser et mønster her. Vi er avhengig av et velfungerende politi. Dessuten er vi også avhengig av publikums tillit til politiet, presiserer Hjemdal.

Hun mener det derfor er viktig at man ikke internt sliter med fryktkultur og mange belastende utfordringer.



– Man har ikke noe å tape på å undersøke dette nærmere. Her har også justisministeren et ansvar for å følge opp.

Politiets fellesforbund har lenge tatt til orde for et uavhengig varslingsombud.

Om Politiets Fellesforbund får gjennomslag for eksternt varslingsombud, er det en begynnelse, sier Hjemdal.