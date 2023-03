Justisdepartementet vil se på TikToks etablering i Norge

Green Mountain bygger et datasenter på Hamar, som TikTok skal benytte seg av. Dette ble kjent i en pressemelding onsdag.

Allerede dagen etter ble byggeprosessen offisielt åpnet, med brask og champagne.

– Dette er en veldig viktig dag for TikTok, sa Theo Bertram, som er visepresident for TikToks myndighetsrelasjoner i Europa.

I NORGE: Theo Bertram (i midten) var til stede under den offisielle lanseringen av byggingen. Her i samtale med næringssjef Svein Furulund i Hamar kommune. Foto: Kjell Persen / TV 2

Visste ingenting

TikTok er en ekstremt populær videoapp med rundt én milliard brukere, men også et omstridt selskap med koblinger til kommunistpartiet i Kina. Flere land legger for tiden begrensninger på hvem som får bruke TikTok.

– Justis- og beredskapsdepartementet var ikke informert om denne etableringen, sier Andreas Bondevik i departementets kommunikasjonsavdeling til TV 2.

I den årlige trusselvurderingen til NSM er et eget kapittel viet til fordekte investeringer og oppkjøp. Der står det at NSM det siste året har behandlet flere saker hvor Kina er involvert.

«Flere stater investerer i og kjøper opp norske virksomheter, for blant annet å få innsikt i sensitiv informasjon og teknologi av strategisk betydning», står det blant annet i vurderingen.

Justisdepartementet opplyser til TV 2 at de vil se nærmere på TikToks etablering i Norge.

– Når vi nå har fått denne informasjonen er det naturlig at å se nærmere på saken for å vurdere blant annet nasjonale sikkerhetshensyn. Det er viktig å ha oversikt over hvem som lagrer data og opererer i Norge, sier Bondevik.

Dermed havner saken på bordet til statsråden som har vært i TikTok-trøbbel tidligere – Emilie Enger Mehl.

Justisdepartementet legger til at Kommunal- og distriktsdepartementet jobber med en revisjon av Ekom-loven, som vil styrke den nasjonale kontrollen over datasentrene i Norge.

BYGGER: I november skal det første bygget stå klart i næringsparken. Foto: Kjell Persen / TV 2

Bondevik understreker at det er viktig å ha oversikt over hvem som lagrer data og opererer i Norge, og at dette er noe regjeringen adresserte i en stortingsmelding i desember.

«Datasentre og anonymt utleie kan misbrukes av kriminelle og statlige aktører. I ytterste konsekvens utfordrer slik utleie nasjonal sikkerhet ved at digitale angrep kan utføres fra Norge uten at norske myndigheter har mulighet for å lokalisere eiere eller utstyr», står det i stortingsmeldingen.

Ferdig i november

NSM opplyser til TV 2 at heller ikke der visste man om TikToks planer i Norge før pressemeldingen kom onsdag denne uken.

– Så langt vi har kunnet undersøke, fikk ikke NSM informasjon om kunden før Green Mountains pressemelding onsdag, sier fagdirektør Andreas Skjøld-Lorange i NSM til TV 2.

Green Mountain opplyser fredag ettermiddag til TV 2 at de ikke har vært i kontakt med departementet, eller hatt dialog med NSM om denne eksakte kunden.

Selskapet har siden 2019 hatt jevnlig dialog med NSM, og har oppfattet tilbakemeldingene fra NSM som at de har vært fornøyd med virksomheten og måten datasentrene driftes på, heter det i en skriftlig uttalelse fra Green Mountain.

Konsernsjef Svein Atle Hagaseth i Green Mountain sa torsdag til TV 2 at byggeprosessen vil ta cirka et år.

– Total byggetid er på cirka tolv måneder, med første ferdigstillelse i november. Så skal kunden selv installere sitt utstyr i datasenteret, sånn at de begynner å befolke dette her med europeiske brukere fra tidlig 2024, sier Hagaseth.

Under byggingen anslås det at man vil bruke rundt 8300 årsverk. Når datasenteret er klart til bruk, vil det ha rundt 300 ansatte.

LANSERTE: Svein Atle Hagaseth, Theo Bertram og Hamar-ordfører Einar Busterud under lanseringen torsdag. Foto: Kjell Persen / TV 2

– Normalt at folk har bekymringer

TV 2 har sendt henvendelser til TikTok i anledning denne artikkelen, men har foreløpig ikke fått svar. Torsdag snakket vi imidlertid med Theo Bertram i TikTok om sikkerhetsbekymringene som mange land verden over gir uttrykk for.

– Vi har en milliard brukere og 150 millioner her i Europa. Når du vokser så raskt, og blir så stor, er det riktig at det kreves ansvarlighet. Jeg tenker også at det er normalt at folk har bekymringer for oss, delvis fordi vi er nye og delvis fordi grunnleggeren vår var kinesisk, sa Bertram.

Han understreker at TikTok ikke er et kinesisk selskap.

– Det er den første feiloppfatningen av oss. Eierselskapet vårt er 60 prosent eid av amerikanere og utenlandske investorer, 20 prosent av de ansatte og bare 20 prosent av grunnleggerne.

FRYD OG GAMMEN: TikTok var på plass med en stor delegasjon under lanseringen. Foto: Kjell Persen / TV 2

Han påpeker at dataene fra brukerne ikke lagres i Kina, men i USA og Singapore.

– Så jeg tror at vi kan svare på bekymringene, når man ser nærmere på det. Vi ser en stor framtid for TikTok i Norge, sier Bertram.

Nettstedet Buzzfeed har tidligere avslørt at en ansatt i ByteDance, som eier TIkTok, fikk i oppdrag å laste alle sensitive data over til servere i Kina som kommunistpartiet kontrollerer.

– Alt blir sett i Kina, sier en ansatt i TikTok i et lydopptak som er blitt lekket til Buzzfeed.

Buzzfeed har også identifisert en «hovedadministrator» i Beijing som har tilgang til alt. TikTok benekter dette.