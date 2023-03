Justisdepartementet fraråder TikTok og Telegram på tjenesteenheter

– Man kunne kanskje tro at det er helt tilfeldig, men kanskje ikke, sier en lattermild Per-Willy Amundsen (Frp).

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ble tidligere denne måneden spurt av Justisdepartementet om å gjøre en vurdering av om det bør innføres tiltak eller råd knyttet til bruk av kinesiskeide TikTok og russiskeide Telegram på tjenesteenheter.

Allerede mandag kom svaret:

«NSM vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på offentlig ansattes tjenesteenheter».

– Jeg støtter NSMs vurdering. Derfor kommer Justis- og beredskapsdepartementet i dag til å sende brev til alle departementer der vi fraråder å ha TikTok og Telegram på tjenesteenheter, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

Fremmer uansett lovforslag

Lederen av Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), begynner å le når TV 2 informerer ham om pressemeldingen.

– Man kunne kanskje tro at det er helt tilfeldig, men kanskje ikke. I dag klokken 13 har vi møte for å avgi stortingsmeldingen om digital sikkerhet, der det ligger forslag inne om å forby TikTok, sier Amundsen.

– Vi må se på ordlyden, men det høres ut som det ligner på forslaget fra Frp, legger han til.

Amundsen understreker at han er mer opptatt av at grepet blir tatt, enn hvem som tar initiativ til det.

– Og da er jeg svært glad for at justisministeren gjør dette selv, i stedet for å få Stortinget i hodet, sier Amundsen.

Justiskomiteen vil uansett fremme lovforslag om forbud i stortingsmeldingen om digital sikkerhet.

– Dette blir uansett et tema i debatten. I dag avgir vi innstillingen. Så skal vi debattere det i Stortinget i neste uke og avgjøre det da, sier Amundsen.

LEDER JUSTISKOMITEEN: Per-Willy Amundsen er glad for at Mehls departement omsider tar grep mot TikTok. Foto: Frode Sunde / TV 2

Oppfordrer til skepsis

Statsministerens kontor (SMK) opplyser til NTB at vurderingen fra NSM får umiddelbar effekt for statsrådene, statssekretærer og politiske rådgivere.

Ingen av dem får heretter ha TikTok eller Telegram på tjenestetelefoner eller nettbrett.

I pressemeldingen fra Justisdepartementet viser Mehl også til den årlige trusselvurderingen fra sikkerhetstjenestene.

– Etterretningstjenesten peker i sin åpne trusselvurdering «Fokus 2023» på Russland og Kina som de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser. De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter, sier Mehl.

NSM oppfordrer samtidig til å utøve generell skepsis mot de fleste applikasjonene av en viss størrelse.

– Også andre apper som Facebook, Instagram og Snapchat samler inn mye informasjon. NSM peker på utfordringen med mulig kommersielle videresalg av slike data. Alle som bruker sosiale medier bør derfor ha et bevisst forhold til hvilken informasjon man deler, og innstillingene man har på telefonen sin, sier Mehl.

Brukte TikTok selv

Mehl innrømte overfor TV 2 tidligere i vinter at hun selv hadde TikTok på sin tjenestetelefon en måneds tid. Det endte med at justisministeren måtte svare for seg i Stortinget.

– Jeg er lei meg for at jeg ikke var mer åpen tidligere, sa Mehl den gang.

En rekke land – deriblant USA, Canada og Danmark – har allerede innført forbud mot å ha TikTok på tjenestetelefoner blant sine folkevalgte og departementsansatte.