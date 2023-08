Justin (21) skremt av temperaturen: – Det skal ikke være behagelig her

– Vi ser stor forskjell.



Tobarnsmor Ida Akslund (39) er på tur i gågata i Longyearbyen, sammen med datteren Maud og lille Sølve i barnevogna.

De er godt kledd, med pannebånd og fôrede jakker, slik man ofte må i en av verdens nordligste bosetninger.

Men likevel: det har vært en varm sommer – den varmeste julimåneden siden målingene startet i 1899.

Urovekkende varm, ifølge ekspertene.

For tirsdag denne uka meldte Meteorologisk institutt om ny varmerekord på Svalbard for juli måned.

Og for første gang er det målt varmere enn det man kaller «polarklima» på målestasjonene på Svalbard; det betyr en middeltemperatur på ti grader eller mer.

ARKTISK SMÅBARNSLIV: Ida Akslund (39, t.v.) har bodd på Svalbard i 17 år. Her med Maud på sykkel og lille Sølve i barnevogn. T.h. Sarine Masterbakk (19), som har bodd på Svalbard siden 2020 . Foto: Ragnhild Utne

– Hvordan har det føltes? At det er varmere?

– Ikke annet at det er godt å være ute og trille, eller grille på verandaen. Og det er fint for ungene å ha på mindre klær, sier Akslund.

Vi spør om klimaendringene legger noen demper på godværsgleden. Akslund svarer med hva hun ser.

Hun ser stor forskjell på vintrene, som blir mildere og våtere. Hun ser det på isbreene som krymper.

Og hun ser at sesongen for snøscooterkjøring blir kortere.

– Det er ikke så mye is på fjordene som før, og turene blir kortere, sier Akslund, som har bodd på Svalbard siden 2006.

– Vi ser stor forskjell bare fra da, sier hun, og peker bort på Hiorthfjellet, som ruver i siktlinjen fra gågata der vi står.

– Det er kommet et grønnskjær oppover fjellsiden. Det var det ikke da jeg flyttet hit.

GRØNNSKJÆR: Sarine Masterbakk (19, t.v.) og Ida Akslund (39) er begge fastboende på Svalbard. De mener Hiorthfjellet utenfor Longyearbyen har fått et tydelig skjær av grønn vegetasjon. Foto: Ragnhild Utne

Bismak



21 år gamle Justin Watson har flyttet helt fra Australia for å studere geologi på UNIS, eller Universitetsstudiene på Svalbard.

Han sier at selv om det varme været har føltes både fint og komfortabelt – så kjenner han også på en bismak.

– Det er ikke bra for miljøet og dyrelivet her. Det skal ikke være behagelig her. Vi er i Arktis, hvor mennesker har kjempet og slitt for å overleve i generasjoner.

– Nå varmes Svalbard opp mange ganger raskere enn ellers på jorden, sier Watson.

Han sier at de som bor på Svalbard, virkelig får se klimaendringene «in action».

– Man ser det i den sene dannelsen av sjøis, for eksempel. Regn i januar, rekordstort snøfall og fuktighet – vi er virkelig i episenteret, sier den unge studenten.

EPISENTER: Geologistudenten Justin Watson (21) mener Svalbard er selve episenteret for klimaendringene. Foto: Ragnhild Utne

– Nesten slutt på isen

Første gang den pensjonerte meteorologikonsulenten Torgeir Mørk (71) bodde på Svalbard, var i 1991 – den gang Longyearbyen først og fremst bar preg av å være et gruvesamfunn.

Da han kom tilbake i 2004, hadde universitetssenteret, der Justin Watson nå studerer, feiret sine første ti år. Den lille byen hadde utviklet seg til et moderne og velorganisert familiesamfunn.

Reiselivet har i større og større grad satt sitt preg på bybildet, med flere hoteller, spisesteder og overnattingssteder. Turistene kommer fra store deler av verden, for å delta på aktiviteter som båtturer, scooterkjøring og turer med hundeslede.

De kommer for å oppleve det arktiske. Kulda, snøen, isen.

– Det er nesten slutt på isen, sier Mørk, som ikke kan huske sist han tok turen over sjøisen med snøscooter, som er et vanlig framkomstmiddel for folk som vil komme seg ut og opp fra Longyearbyen.

– Skal man kjøre over isen nå, må man kjøre fort. Ellers synker man, haha!

Mørk ler. Så kremter han.

– Det blir varmere og varmere her oppe. Isen er borte, og breene krymper, det ser jeg bare ved å se ut av vinduet og opp på Larsbreen og Longyearbreen, rett utenfor Longyearbyen, sier Mørk.

SVALBARDIANER: Torgeir Mørk (71) kom til Svalbard første gang i 1991. Han har sett store endringer i samfunnet siden da. Og i klimaet. Foto: Ragnhild Utne

Unormal varme

Tirsdag denne uka meldte meteorologene om julitemperatur på i snitt 10,1 grader på Svalbard lufthavn. Den gamle rekorden for gjennomsnittstemperatur i juli, var fra 2020 og ble dermed slått med 0,3 grader – og det er 3,1 grader over normalen.

Svalbard har også satt ny varmerekord i sommer, ved at det for første gang har det vært målt over såkalt «polarklima» på en av de arktiske målestasjonene; det vil si middeltemperatur på 10 grader eller mer.

Den varmeste dagen ble det målt 17,1 grader.



– Det er klart at normaltemperaturen ikke skal være slik den er nå. I går var vi oppe i 13,6, mens det egentlig skulle ligget på sju grader. Og man ser jo på nedsmeltingen av breene at det er noe som ikke er som det skal være. Så det gjør jo at en tenker på klimaendringer, sa Mørk til Svalbardposten tidligere denne uka.

FLYPLASS OG MÅLESTASJON: Svalbard lufthavn ligger cirka fem kilometer nordvest for Longyearbyen. Foto: Ragnhild Utne

Mer forsiktig

Det er ikke bare samfunnet som har endret seg siden første gangen Torgeir Mørk kom i 1991.

Også klimaet og naturen er i merkbar endring.

– Skredfaren har blitt større, med snøskred om vinteren, sørpeskred om våren og leire- og jordskred på sommeren, sier Mørk.

– Påvirker det turlivet ditt på Svalbard?

– Man er kanskje litt mer forsiktig enn før, sier han.

– Det er mange som hevder at dette bare er naturlige svingninger. Jeg tror nok ikke det. Selv om man ikke kan si det bastant etter bare én måned, som i sommer, så tror jeg det er klimaendringer som er på gang, sier den pensjonerte meteorologikonsulenten.

BEKYMRET: Pensjonert meteorologikonsulent Torgeir Mørk (71) på Svalbard tror ikke klimaendringene kan forklares med naturlige svingninger. Foto: Ragnhild Utne

125 år med målinger

Ketil Isaksen er seniorforsker ved Meteorologisk institutt, avdeling for modell og klimaanalyse.

Han snakker rolig og vennlig i telefonen. Men budskapet hans gjør at vi tar oss i å tenke hvorfor han ikke roper.

For sommeren på Svalbard ligger an til å bli en av de varmeste som er målt. Og øygruppa er nå blant de stedene i verden som opplever den raskeste oppvarmingen.

Meteorologene og forskerne har solid historikk å lene seg på – for de første systematisk målingene på Svalbard startet så tidlig som i 1898, forteller Isaksen.

Sjøisen rundt Svalbard smelter på grunn av økningen i klimagassutslipp. Og når sjøisen smelter, etterlater den seg åpne havområder. Det igjen har ført til at man de siste 20–30 årene har sett at temperaturene øker.

Isaksen kaller det «en selvforsterkende effekt».

– Hvis vi fortsetter å slippe ut like mye klimagasser som i dag, vil temperaturen stige flere grader allerede mot slutten av vårt århundre.

KLIMAFORSKER: Ketil Isaksen er seniorforsker ved Meteorologisk institutt. Bildet er tatt på en målestasjon i Sassendalen, som ligger omlag 50 kilometer fra Longyearbyen. Foto: Cornelia Jaspers

– Vil se konsekvensene

Isaksen bruker ord som «urovekkende» og «alvorlige konsekvenser».

– Vi vil se konsekvensene i naturen og på dyrelivet. De er tilpasset det tidligere klimaet på Svalbard, og klimaendringene vil dermed også påvirke disse. Klimaendringer er den viktigste årsaken til endringer i økosystemene på Svalbard. Flere arter rekker ikke å tilpasse seg de raske endringene, og arter kan forsvinne og bli erstattet av nye arter fra sør.

– Ta for eksempel fisken. Rundt Svalbard ser vi nå økning i mengde for enkelte fiskearter, blant annet som følge av høyere havtemperatur. Det igjen kan bety at andre fiskearter vil forsvinne på sikt, sier han.

Når sjøisen forsvinner, forventer man at isbjørnen vil få større utfordringer i sine leve- og bevegelsesmønstre, og få problemer både med reproduksjon og å finne mat.

– Isbjørnen trekker mer på land i år med lite sjøis, som igjen kan gå utover egg og fugl og således også påvirke økosystemer på land, sier Isaksen.

Må borre dypere

Mørk har fortalt om krympende breer og sjøis som ikke er der mer. Så er det permafrosten, hvor grunnen har en temperatur under frysepunktet i minst to år, og blant annet påvirker det infrastruktur som veier, rørledninger og bygninger.

Derfor kan ikke bygninger plasseres direkte på grunnen; de må stå på pæler eller ha kjølesystemer, slik at varme bygninger ikke tiner permafrosten under. Som i Longyearbyen.

– Men hva når permafrosten tines av klimaendringene?

– Dette ser vi tydelig endringer av allerede. Vi trodde ikke at vi skulle se det så raskt, sier Isaksen, som forteller at målinger har vist at temperaturen på ti meters dybde har økt med to grader i løpet av de siste 25 årene.

Ute i det arktiske terrenget ser man sår i landskapet som flom- og jordskred og utglidninger, samt økte vannansamlinger på tundraen.

For første gang har man også registrert synkehull, hvor bakken «bare raser i undergrunnen, midt på tundraen».

Der man tidligere boret fem til ti meter ned i bakken for å sette påler til husbygging, går man helt ned til berget – så langt som tjue-tretti meter.

SYNKEHULL: For første gang har man registrert synkehull på Svalbard. – Bakken bare raser i undergrunnen, midt på tundraen, sier klimaforsker Ketil Isaksen (ikke på bildet). Foto: Cornelia Jaspers

Vanskelig å koble av

– Det har aldri vært varmere på jordkloden. Sover du om natten?

– Det har ikke vært enkelt å koble av i ferien i år, for jeg har fulgt ekstra godt med på ekstremværet rundt omkring i verden, og på varmerekordene som har blitt satt, sier Isaksen.

– Vi har jo sagt det lenge, at hyppigheten og intensiteten av ekstremvær vil øke. Men at det skulle skje så raskt…

– Det er både urovekkende og skremmende.

– Kloden er under kraftig oppvarming, og utfordringene blir bare større og større. Nå haster det med å få ned utslippene, sier seniorforskeren.

– Hva sier du til dem som sier dette «bare er naturlige svingninger»?

– Det vil alltid være naturlige svingninger. Men ingen naturlige årsaker vi kjenner kan forklare den oppvarmingen vi har sett globalt de siste femti-seksti årene.