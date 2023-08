Jussprofessor om Borten Moe: – Upløyd mark

– Det var vel som forventet, sier jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans F. Marthinussen, til TV 2.



Det var i sommer at E24 meldte at daværende statsråd og nestleder i Sp, Ola Borten Moe, innrømmet å ha brutt habilitetsregelverket om aksjekjøp.

Han hadde kjøpt aksjer for 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen, uken før han deltok på et regjeringsmøte der en større industrikontrakt ble inngått mellom regjeringen og Nammo.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

GIKK AV: Ola Borten Moe (Sp), gikk av som statsråd og nestleder i Sp etter tidligere i sommer. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Nå vil Økokrim finne ut av om han har gjort noe straffbart i forbindelse med aksjekjøpene. E24 meldte om saken først.

Alvorlig situasjon

Marthinussen uttalte tidligere i sommer at han mente Borten Moe burde etterforskes for innsidehandel.

– Innsidehandel er ganske alvorlig, og kan i ytterste konsekvens ende opp med fengselsstraff, forteller han.



Det er ikke uvanlig for Økokrim å etterforske slike saker, men det som ikke skjer så ofte er at det er en tidligere statsråd som etterforskes av Økokrim.

– Det er litt upløyd mark. Dette er en veldig spesiell situasjon.



Selv har Borten Moe avvist at han hadde innsideinformasjon da han kjøpte aksjelene, ifølge E24.



Kan ta tid

Redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud, sier til TV 2 at det er vanskelig å dokumentere om en person har hatt informasjon, som resten av markedet ikke har hatt.



– Innsidereglene er helt sentrale for at et fritt børsmarked skal fungere. I næringslivet er det mange som sitter på detaljinformasjon. Hvis de som sitter på den informasjonen får mulighet til å handle aksjer, blir det et urettferdig marked.



REDAKTØR: Kjetil Kolsrud i Rett24 var ikke overrasket over at Økokrim åpnet etterforskning. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det er ganske alvorlig når det åpnes etterforskning mot en person som har vært statsråd og sentral i norsk sentralforvaltning.



Marthinussen sier en slik etterforskning kan ta tid.

– Man må finne ut hva som ble snakket om på konferansen og når det ble snakket om. Man må snakke med alle rundt Borten Moe, og det er usikkert hvor mange det er snakk om.