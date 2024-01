Jusprofessor om Kjerkol: – Mer alvorlig enn Borch-saken

I Ingvild Kjerkols masteroppgave er deler av intervjuer med informanter, identiske med en tidligere oppgave. Jusprofessor mener det virker usannsynlig at informanter svarer helt likt i to ulike oppgaver.

– Det skjer aldri at man har tekstlikhet på denne måten. Det er alltid forskjeller i hvordan man formulerer seg, sier jusprofessor Tarjei Bekkedal til TV 2.



TV 2 har tidligere fortalt at helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sin masteroppgave fra 2021 har flere likheter med to tidligere oppgaver.

Blant det som er identisk, er flere avsnitt som siterer intervjuer med informanter. Det er dette Bekkedal reagerer spesielt på.



– Kjerkol må i så fall forklare dette. Og det skal jo transkriberes, så hun kan jo finne frem dette, sier han.

– Forklaringen er ikke tilstrekkelig

I Kjerkols oppgave fra 2021, står det følgende:

«Informantene trekker frem den voldsomme utviklingen som skjer innenfor teknologifeltet. De opplever at de ikke rekker å snu seg, før det har kommet noe nytt på banen».

I en tidligere oppgave fra 2015, er teksten:

«Et annet element flere av informantene trekker frem, er den voldsomme utviklingen som skjer innenfor teknologifeltet. De opplever at de ikke rekker å snu seg, før det har kommet noe nytt på banen.»



Fredag kveld gikk forskningsminister Sandra Borch av etter å ha blitt anklaget for plagiat i sin masteroppgave.

– Sammenlignet med det som fremkom i går, så er Kjerkol sin sak mer alvorlig fastslår Bekkedal.

– Tekstlikhetene i Kjerkols oppgaver er på faglig avanserte punkter, mens Borchs tekstlikhet var på det vi kan kalle med generelle punkter. Og det er slik at hvis du plagierer på faglig avanserte punkter, så får du også mer igjen for det når det gjelder karakter og bedømmelse, sier han.



Kjerkol: – Har ikke kopiert

Kjerkol avviser at hun og hennes medforfatter har kopiert deler av oppgaven fra andre.

– Vi har ikke kopiert. Vi har brukt samme metode, og bruker da samme kildehenvisning, så Kjerkol til NRK lørdag kveld.

Kjerkol vil ikke la seg intervjue av TV 2 lørdag kveld, og har heller ikke kommentert informantintervjuene direkte.

Jusprofessor Bekkedal mener svaret til Kjerkol ikke holder mål.

– Den forklaringen er ikke tilstrekkelig. Det blir ikke likt i det omfanget selv om du bruker samme metode.



– Det er omfattende tekstlikheter. I tillegg er det avanserte ord og samme skrivefeil. Det skjer aldri at det er eksakt identisk, sier Bekkedal.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener Kjerkols oppgave er «åpenbart plagiat».



– Politikere som jukser seg til grader i stedet for å gjøre jobben viser en utrolig «disrespekt» for akademia og de studentene som jobber hardt for gradene sine, sier han.



– Åpenbare tegn på juks

Også flere av Kjerkols politiske motstandere reagerer.

Nestleder Ingrid Liland i Miljøpartiet de Grønne mener Kjerkol må komme med en bedre forklaring.

– Kjerkols forklaring på Dagsrevyen var langt fra tilfredsstillende. Det er åpenbare tegn på utstrakt juks i denne saken og det er lite tillitsvekkende å bagatellisere det. Alle kortene må på bordet, sier Liland.

IKKE FORNØYD: MDG-nestleder Ingrid Liland mener Kjerkol bagatelliserer saken. Foto: Lage Ask / TV 2

Hun mener man risikerer at skandalen «drar ut», om ikke politikerne gir tilfredsstillende svar.

– Kjerkol og Støre må rydde opp og gi svar som gir tillit fremfor å skape mer forvirring og mistanke. Det har de ikke klart så langt.

Også Venstres nestleder Abid Raja har gått hardt ut, og bedt statsminister Jonas Gahr Støre vurdere Kjerkols stilling.