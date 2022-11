Jusekspert mener rasismeparagraf brukes feil: – Absurd

Atle Antonsen er anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali. Jusekspert mener rasismeparagrafen har blitt til et slags vern mot krenkelser.

Tirsdag ble det kjent at komiker og skuespiller Atle Antonsen er anmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd mot samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali.

Jirde Ali anklager han for rasisme og bruk av fysisk makt mot henne. Antonsen legger seg flat etter hendelsen.

I et Facebook-innlegg tirsdag skrev han blant annet at «det er ingen unnskyldning at de idiotiske kommentarene var et slags forsøk på spøk».

Hendelsen, som skjedde på Bar Boca i Oslo i oktober, er ferdig etterforsket av politiet.

Nå ligger saken til vurdering hos påtalemyndigheten.

Kritisk til bruk av paragraf

Ved en eventuell rettssak vil trolig den såkalte rasismeparagrafen, straffelovens paragraf 185, bli sentral.

Det har på nytt reist debatten om hvordan vi skal bruke rasismeparagrafen.

Hadi Strømmen Lile er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold.

Han er kritisk til bruken av paragrafen der enkeltpersoner utsetter andre enkeltpersoner for hatefulle ytringer.

FUNGERER IKKE: Hadi Strømmen Lile, førsteamunesis i rettsvitenskap høgskolen Østfold, mener rasismeparagrafen ikke fungerer som den burde. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Hatytringsparagrafen har blitt et vern mot personkrenkelse, fremfor et vern om offentlig oppblomstring av hatefulle ytringer, sier han.

Lile mener man i dagens rettspraksis skiller alt for sterkt mellom sak og person.

– Det er helt absurd. Man kan brenne en koran og si hva som helst om en sak eller en religion uten å bli straffet, men så fort man sier noe hatefullt til og om en person skal det straffes.

Lile mener paragrafen i større grad burde beskytte sårbare grupper mot en oppblomstring av hat, fordommer og farlige holdninger.

SE DEBATTEN HER:

– I saker som for eksempel sakene mot Bernt Hulsker og Atle Antonsen må man se på om disse ytringene fører til en oppblomstring av farlige og hatefulle holdninger, ikke om det krenker et enkeltindivid, slik det gjør her.

Han mener paragrafen har blitt til et slags vern mot krenkelser.

– Jeg sier ikke at slik oppførsel ikke bør straffes, men ikke etter denne paragrafen, mener Lile.

– Bør beskyttes

Danby Choi, sjefredaktør i Subjekt, mener derimot at dagens lovverk fungerer godt.

– Vi har et lovverk som beskytter enkeltmennesker mot hatytringer, og det synes jeg er bra, sier Choi.

– Hatytringer finner ingen forankringer i ytringsfriheten, og vi klarer å opprettholde ytringsfrihetens grunnverdier samtidig som vi straffeforfølger hatytringer mot enkeltpersoner.

GODT LOVVERK: Danby Choi, sjefredaktør i Subjekt, sier det er bra at loven beskytter enkeltmennesker mot rasisme. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Choi mener det er viktig å kunne kritisere både Islam og andre religioner, men at enkeltmennesket bør beskyttes av loven.

– Noen er for å oppheve rasismeparagrafen, men det er jeg sterkt i mot.

Sentralt i skyldspørsmålet

Alf Petter Høgberg er professor ved Institutt for offentlig rett ved det juridiske fakultet ved Universitet i Oslo.

Han tror det er få som vil oppheve eller endre rasismeparagrafen.

– Paragrafen verner mange minoriteter og sårbare grupper, og spiller en viktig rolle. Og det fremgår eksplisitt av bestemmelsen at den rammer hatefulle ytringer fremsatt ovenfor enkeltpersoner i andres nærvær, noe som eventuelt er tilfelle her.

– Om det rent faktisk ble fremsatt ytringer som rammes av bestemmelsen, vil den nærmere etterforsking avdekke, legger Høgberg til.

SPØK: Professor Alf Petter Høgberg sier påstanden om at Antonsen spøkte blir sentral i en eventuell rettsprosess. Foto: Universitetet i Oslo

– Hva tenker du om Hadi Strømmen Liles mening om bruken av paragrafen?

– Det dreier seg om et rettspolitisk innspill, og jeg har ikke noe ytterligere innspill til hans mening om hvordan retten bør være, sier han.

Høgberg sier Antonsens påstand om at det hele var en «dårlig spøk», vil bli sentralt i skyldspørsmålet dersom det blir en rettsak etter episoden på Bar Boca.

– Hvis det var ment som en spøk i form av en karikatur på rasisme, virker det som det ikke var tydelig for andre at det dreide seg om en karikatur. Hvis ingen andre oppfattet det som en spøk er påstanden altså ingenting å gå videre med, sier Høgberg.

Professoren presiserer at komikeren også kan bli domfelt for uaktsom overtredelse. Paragraf 185 rammer både forsettlige og grovt uaktsomme overtredelser.

– Hvis det kan godtgjøres at oppførselen virkelig var ment som en spøk, vil det uansett kunne være snakk om en grovt uaktsom overtredelse.

Frp kritisk til paragrafen

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (Frp) ønsker ikke å kommentere Antonsen-saken, men sier Frp er prinsipiell motstander av rasismeparagrafen.

MOTSTANDER: Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) mener rasismeparagrafen går på bekostning av ytringsfriheten. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Paragrafen ble opprinnelig tiltenkt og laget for å beskytte minoritetsgrupper i offentligheten og for å kunne forby rasistiske politiske partier som Hvit Valgallianse. Intensjonen var aldri at enkeltindividet skulle beskyttes og skjermes fra å føle seg krenket, sier han.

Johnsen mener at ytringer skal svares med motytinger, ikke fengselsstraff og bøter.

– Konkrete og reelle trusler og oppfordring til vold må selvsagt straffes. Men i dagens samfunn er problemet ikke først og fremst ordskiftet, men at så mange ikke tør å si hva de mener og dermed sensurerer seg selv.

– Viktig å ta et oppgjør

Stortingsrepresentant Andreas Sjalg Unneland (SV), mener det er riktig å anmelde forholdene som Sumaya Jirde Ali er utsatt for.

– Vi tenger ikke å se lenger enn til kommentarfeltene for å se at det er viktig at man tar oppgjør med rasisme. Det er tøft av henne å stå frem med dette og fortelle hvordan det føles. Det betyr mye for mange, sier han.

BESKYTTER: SVs Andreas Sjalg Unneland beskytter paragrafen. Foto: Terje Pedersen/NTB

Han mener det det finnes en rasismeparagraf som er klart og tydelig formulert, som gir et vern mot å utsettes for rasisme.

– Det er viktig for oss at vi har en sterk paragraf som både beskytter enkeltindivider og som går etter organisert rasisme, som Sian og Nordisk motstandsbevegelse, sier Unneland.