Juliett (23) sitt grep imponerer økonomen

Det er dyrt å få barn, og mange venter for å få råd. Juliett (23) har tatt et annerledes valg. Hennes grep ga forbrukerøkonomen hakeslepp.

– Det trenger ikke være så dyrt å ha barn.

Juliett Helen Rye ble gravid som 21-åring. Da hadde hun ett år igjen på studiet, mens samboer Ole Alm hadde fire år igjen.

PEDAGOGER: Nå er Rye ferdig utdannet som barnehagelærer, mens samboer Ole Alm har to år igjen for å bli lærer. Foto: Privat

– Vi skrev en liste med punkter som veide for og imot å få barn. Punktene på plussiden for å få barn var mange. Det eneste punktet imot var stabil økonomi, sier Rye til TV 2.

Økonomi var ikke et hinder

Paret ville ha flere barn tidlig, så de kikket på ulike måter for å få det til å gå rundt økonomisk.

– Jeg er veldig bevisst på hva jeg bruker penger på, og sparer penger der jeg kan, fortsetter småbarnsmoren.

Allerede som 21-åring hadde hun spart 500.000 kroner.

Magne Gundersen er forbrukerøkonom i Sparebank 1, og han er overrasket over summen.



IMPONERT: Magne Gundersen er imponert over Rye sin økonomiske sans. Som programleder i Luksusfellen har han møtt mange i motsatt situasjon. Foto: Knut Erik Skistad / God morgen Norge

– Oi, det er veldig imponerende. Hun må være en skikkelig «sparedame».

Det har han helt rett i. Rye har for eksempel aldri kjøpt takeaway.

Forbrukerøkonomen synes spareevnen er ekstra imponerende fordi hun er så ung.

– Når man er ung vil man jo gjerne være med på mye og bruker derfor mye penger, så dette er virkelig imponerende, sier Gundersen.

Bruker en tredel

Forbruksforskningsinstituttet (Sifo) lager et referansebudsjett for forbruksutgifter hvert år.

For et barn mellom seks og elleve måneder mener de det vil koste 3040 kroner i måneden. Det inkluderer mat, klær, hygieneartikler, leker og utstyr som barnestol og bæresele.

SPAREGREP: Rye og samboeren forteller at de er ekstremt økonomiske og kjøper det meste på tilbud. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi brukte en tredel av referansebudsjettet på de samme utgiftene i februar, 1100 kroner, sier Rye.

I tillegg til de månedlige utgiftene regner Sifo ut budsjett til grunnutrustning. Det er utstyr barnet trenger fra de er født, som seng og vogn.

Sifo beregner at man må ut med 3880 kroner til dette i seks måneder før ventet fødsel. Totalt blir prislappen på 23.280 kroner.

– Vi har brukt 2750 kroner på seng, bæresele, vogn og bilstolepose.

BILSTOL: Alt av utstyr er i orden til den lille jenta, men alt er kjøpt brukt. Bilstolen har de arvet, den var nesten ubrukt. Foto: Privat

Alt er kjøpt brukt eller fått gratis.

Rye forteller at nypris på utstyret ville vært 23.773 kroner på grunn av en søskenvogn av merket Bugaboo Donkey. Ny pris på vognen er mellom 16.000 og 18.000 kroner, men paret kjøpte den brukt for 2000 kroner.

– Vi hentet vognen i desember, så søskenvognen sto klar lenge før jeg visste at jeg var gravid med nummer to, ler Rye.



Imponert

Forbrukerøkonom Gundersen synes 1100 kroner høres ut som en liten sum å bruke i måneden på et barn.

– Likevel er det veldig avhengig av hva slags innstilling man har. Noen vil for eksempel ikke kjøpe brukt, men der er det veldig mye penger å spare.

Se videoen under om hvordan paret løser økonomien:

Gundersen kjenner ingen som har angret på å spare, likevel mener han man ikke skal gjøre det kun for sparingen sin skyld.

– Om man gjør det, kan man senere i livet oppleve at man har gått glipp av for mye.

Samtidig sier han at man ikke trenger å gå glipp av mye fordi man sparer.

– Om man er ung og har fått barn er det fint at man allerede har opparbeidet seg gode sparevaner.

Trenger ikke fast jobb

23-åringen legger ut videoer på TikTok om livet som ung mor, og har fokus på økonomi, for eksempel legger hun ut alle utgifter de har hatt på datteren Emily.

– Mange lurer på hvordan vi har råd til et barn, siden vi ikke har fast jobb.

Det er ikke et problem for paret, som i tillegg venter barn nummer to.

– Jeg har bufferkontoen og Ole jobber deltid ved siden av studiene, får barnestipend og lån fra Lånekassen i tillegg til barnetrygden, sier hun.

FERIE: Familien har allerede vært på tre ferieturer med datteren på åtte måneder. Rye har solgt klær for å finansiere turene. Foto: Privat

Rye forteller at det lønner seg økonomisk å få enda et barn mens samboeren studerer.

– Han får omgjort deler av studielånet til stipend ved å bli pappa som student.

Hun forteller at samboeren aldri hadde fått så mye tid med barnet om han ikke hadde vært student, fordi man ofte er mer fleksibel som student.

– Før Emily ble født, sparte vi opp penger slik at Ole var hjemme med meg døgnet rundt i over åtte uker. Det hadde vi aldri hatt muligheten til om Ole var i fast jobb.

TUR: Emily på ryggen til pappa. Siden paret hadde spart opp penger, hadde Emily begge foreldrene til stede hele tiden i åtte uker. Foto: Privat

Forbrukerøkonomen mener man ikke trenger å ha fast jobb for å få barn.

– Siden hun har klart å spare 500.000 før hun er 21 år, er hun bevisst på økonomien.

Gundersen forteller at bevisstheten ikke handler om alder.

– Du må ikke ha en viss alder, heller en viss modenhet.

Dette har han selv opplevd som programleder i Lukusfellen.

– Mange tenker helt motsatt enn Rye, de skal kjøpe alt nytt fordi det er deres første barn og bare det beste er godt nok.

Gundersen sier de bruker mer penger enn de har råd til, da kan det ofte gå galt.

Tabu å kjøpe brukt

Rye forteller åpent om at alt hun kjøper til dem selv og barnet er brukt, mange av følgerne hennes er ikke på samme bølgelengde.

– De føler det er tabu å kjøpe brukt.

Rye opplevde dette selv da hun skulle handle regntøy til datteren.

– Det billigste jeg fant kostet 799 kroner, så jeg sa til den ansatte at jeg heller ville finne noe brukt.

@julietthelenrye Lurer veldig på om det salgstrikset der faktisk funker på folk? 🤠 uans fornøyd med at jeg endte med å kjøpe brukt i stedet ♬ original sound - Juliett Rye

Det ble ikke godt tatt imot. Rye forteller at den ansatte ble irritert. Hun spurte om hun ikke ville ha flere barn, for om hun fikk to barn til, kunne hun dele prisen på tre og det ville ikke bli så dyrt som Rye skulle ha det til.

– Jeg fortsatte med at jeg ville kjøpe brukt, men hun ga seg ikke.

Den ansatte fortsatte med at det er viktig at barn har godt, kvalitetssikret yttertøy, og at man ikke vet hva man får om man kjøper brukt.

– Jeg ble satt ut og sa at jeg ikke var interessert og gikk fra butikken. I etterkant sjekket jeg Tise, hvor jeg fant regntøy som var like godt som nytt til 60 kroner.