Julie (20) slet med ensomhet – dette ble redningen

ENSOM: Julie satt mye hjemme alene i juleferien og så at andre hadde det gøy på sosiale medier. Hun bestemte seg for å ta tak. Foto: Privat

Julie (20) satt mye alene hjemme i juleferien. På sosiale medier kunne hun se andre som var med venner og festet. Det var vondt.

Til slutt bestemte hun seg for å gjøre noe.

Et annet sted i samme fylke satt Maria Røvik (21). Hun følte på mye av det samme som Julie. Så så hun et innlegg på en jentegruppe på Facebook.

Syntes det var flaut

– Hei. Synes det her er litt kjipt, flaut å legge ut. Men føler det er verdt en sjanse, starter innlegget.

Det var Julie som beskrev hvordan hun hadde det.

– Jeg sitter hele tiden hjemme alene og ser at alle andre er på fest og har det moro med sine venner. Synes det er ganske trist, føler på mye ensomhet, skriver hun før hun spør om noen vil bli kjent.

– Jeg kjenner noen i Facebook-gruppen så jeg tenkte det var flaut, men så tenkte jeg at jeg bare måtte hoppe i det, sier Julie som ikke ønsker å omtales med etternavn til TV 2.

Hun fikk raskt svar.

– Jeg ble veldig glad inni meg. Det var en lettelse å se at jeg ikke var alene om det og at folk ville bli kjent.

– Den følelsen suger

Det første Maria tenkte da hun så posten, var at hun syntes Julie var modig.

– Jeg har kjent på mye av det samme selv, og den følelsen suger, sier Maria.

ENSOMHET: Maria kjente seg igen i følelsen av ensomhet som Julie beskrev. Foto: Privat

– Jeg er den jenta som aldri har hatt en vennegjeng, men har venner som er i vennegjenger. Derfor kan jeg fort kjenne på ensomhetsfølelsen når jeg ser at de er ute sammen, forklarer Maria.

Hun svarte på posten til Julie og det endte med en kaffeavtale kort tid etterpå.

Sårbar alder

Psykolog Bjarne Øverland mener det er helt naturlig at unge også kjenner på ensomhet.

– Da er man i en sårbar alder for å føle seg utenfor grupper som man gjerne vil være en del av. Det er også tydeligere i dag når man er utenfor, for man kan nesten ikke unngå å få med seg at andre samles.

Ifølge en analyse fra Statistisk Sentralbyrå fra 2021 tyder flere undersøkelser på en langsiktig økning av ensomhetens utbredelse blant norsk ungdom.

Økende grad av ensomhet blant unge kan ifølge Øverland også være fordi unge møtes mindre fysisk, de har flere aktiviteter som foregår innendørs og alene.

Emilie (19) hadde det tøft - så kom redningen, se video:

– Like skadelig som røyking

På spørsmål om hva ensomhet kan føre til, er psykologen tydelig på én ting.

– Det er veldig viktig å huske på at ensomhet er en grunnleggende menneskelig følelse som kommuniserer at det er et sosialt behov du ikke har fått dekket. Det går ikke an å være menneske uten å ha opplevd ensomhet. Det er ikke en farlig følelse i seg selv.

Ensomhet over tid kan derimot ha større konsekvenser.

EKSPERT: Bjarne Øverland er psykolog. Foto: psykologkontakten.no

– Det kan gå utover den fysiske helsen. Blant annet viser noen studier at ensomhet er høyt på listen over årsaker til tidlig død. Enkelte studier viser at ensomhet over lang tid kan være like helseskadelig som røyking, sier han.

Dette kan du gjøre

Psykologen mener man ikke alltid behøver å gjøre noe med ensomhetsfølelsen, i blant kan det være greit å bare akseptere den.

Hvis det vedvarer kan man bruke som et signal, og motivere seg selv til å ta kontakt med andre eller oppsøke en arena for å bygge nye relasjoner, mener han.

– Man kan melde seg inn i en frivillig organisasjon, en aktivitet eller gå på den festen du kanskje ville la forbigå. Hvis man er redd for sosiale situasjoner, kan det være lurt å begynne på et eller annet nivå å trene på sosiale settinger. Da kan man vurdere om det er noe man kan gjøre selv, eller om man trenger hjelp fra noen man kjenner eller noen profesjonelle.

Mindre alene

Julie var litt nervøs før møtet.

– Men jeg tenkte jeg bare måtte komme meg ut i det, og det gikk egentlig veldig bra, sier Julie.

– Det gikk kjempebra. Jeg følte at samtalen gikk fint og at det var veldig naturlig, sier Maria til TV 2, som har snakket med dem separat.

Julie har nå møtt flere hun fikk kontakt med etter at hun la ut posten på Facebook. Hun anbefaler å ta kontakten fra sosiale medier til ansikt til ansikt før kontakten dabber av.

Nå føler hun seg ikke så alene lenger.

Flere som skal møtes

Maria synes Julie er inspirerende.

– Hun ga ikke opp og prøvde å gjøre noe med situasjonen. Det er tøft.

Nå er de flere jenter i samme situasjon og fra samme område i en Snapchat-gruppe. De planlegge å finne på en aktivitet sammen snart.

– Jeg synes det er litt skummelt å tenke på at det er mange som sitter alene og ikke har så mange venner, sier Julie.

På spørsmål om hun vil anbefale andre å gjøre det samme som henne er svaret klart.

– Ja!



Elly (18) levde drømmen på utveksling - så snudde alt, se video: