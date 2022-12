Julie (16) er Norges første kommune-influenser

TIKTOK-KOMMUNE: Julie Rødseth er blitt kjendis i Melhus etter at hun startet som influenser for kommunen. Foto: Frank Lervik

— Vi ville nå ut til ungdommene i kommunen og da måtte vi finne noen som snakker ungdommens språk.

Det er hovedårsaken til at Melhus kommune nå har en 16 år ung influenser på lønningslista, forteller ordfører i Melhus, Jorid Jagtøyen.

Tiktok-opptak

TV2 møter ordføreren og influenser Julie Rødseth til Tiktok-opptak på rådhuset. Dagens ønsketema i kommuneledelsen er budsjettet for 2023.

— Vi tenkte du kunne lage en video om budsjettet vi vedtok i går, sier Jorid.

— Ja det høres jo ... eh ... artig ut ... hmm. Hvordan gjør vi det, da, spør Julie, og høres en smule skeptisk ut.

REGI: Ordfører Jorid må finne seg i å bli instruert av Julie når det skal lages innhold tilpasset ungdom. Foto: Frank Lervik/TV2

— Vi måtte ha hjelp

Sammen finner de punkter som kan være av både interesse og glede for ungdommene i bygda. Ny ungdomsklubb, gratis skolemat på ungdomsskolen og treningsstudio i idrettshallen er ting de etter hvert blir enige om må nevnes i videoen.

— Kort info, som er klar og lett å forstå er viktig, og det er Julie veldig god på sammenlignet med meg. Det er jo derfor vi måtte ha hjelp av en sånn som henne, ler ordføreren.

— Hvem kom på ideen om å ha en egen influenser for ungdom?

— Det var meg, he-he-he-he!

Under kan du se hvordan ordføreren selv prøvde å få kandidater til stillingen via Tiktok.

Gode tilbakemeldinger

Siden i juli har Julie hatt ti prosent stilling som kommune-influenser. På den tiden har hun produsert over 20 videoer om ulike tema som kommunen ønsker at de unge skal vite om, og glede seg over. Det gjelder alt fra fritidstilbud til tips og triks fra en helsesykepleier.

— Jeg søkte på jobben fordi det hørtes gøy ut. Jeg jobber cirka fire timer i uka med dette. Av og til mer, av og til mindre. Tilbakemeldingene er veldig gode både fra arbeidsgiveren og de som følger meg, forteller 16-åringen.

Mange følgere

Nå like før jul har Tiktok-kanalen «ung_melhus» nådd over 900 følgere i kommunen som har litt over 17 000 innbyggere. Gjennomsnittlige visningstall på Tiktok-videoene ligger på 3500. Under kan du se hvordan budsjett-videoen til slutt ble.

Noe for alle kommuner

Ordføreren har fått flere henvendelser fra andre kommuner som er nysgjerrige på influenser- tiltaket.

— Dette er noe for alle kommuner. Vi snakker mye om medvirkning, engasjement og informasjon og da må vi også gjøre det i praksis, mener ordføreren.

JULE-TIKTOK: Dagen ble avsluttet med opptak til en video om gaveinnsamling til fattige i Melhus. Foto: Frank Lervik/TV2

Skryter av hverandre

Etter en liten times jobb er opptakene til to nye Tiktok-videoer klare. Én om budsjettet og én om innsamling av julegaver til fattige. Avslutningsvis ble det også plass til sang og dans rundt juletreet i råduskantina.

— Jorid er lett å jobbe med fordi hun snakker enkelt og kjapt, og hun tar ting på sparket. Da blir det gode og korte videoer som er enklere å klippe til etterpå. Jeg synes hun er veldig flink, skryter Julie.

— Vi er så glade for at vi har fått til dette, og vi er kjempefornøyd med både Julie og det innholdet hun lager, skryter ordfører Jorid tilbake.