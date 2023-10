Julevarene er her igjen: – Samme tid hvert år

JUL: Det er flere julevarer på vei inn til butikkene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Selv om du allerede kan kjøpe marsipan og pepperkaker, sier dagligvarekjedene at julen ikke kommer tidligere i år heller.

Selv om oktober så vidt er i gang, har flere julevarer allerede begynt å dukke opp i butikkhyllene.

Tradisjonen tro er noen godt fornøyde med å spise julegodt nærmere tre måneder før julaften, mens andre synes julen kommer tidligere og tidligere til butikkene.

Og tradisjonen tro ringer journalister til dagligvarekjedene for å høre hvorfor varene kommer så tidlig.

– Slike henvendelser får jeg stort sett hvert år, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

SAME PROCEDURE: Som i fjor kommer de første julevarene i oktober. Som i fjor har Kine Søyland blitt ringt om det. Foto: Per Haugen / TV 2

Hun forsikrer likevel om at slippet av julevarene er «same procedure as every year». Første bølge kommer i starten av oktober.

– Det er litt smått som kommer tidlig, som marsipanpølser og lignende. Så er det en god gjeng som hvert år gleder seg til disse varene kommer.

– Plutselig oktober

Søyland er usikker på hvorfor noen tror at julevarene kommer til butikkene stadig tidligere.

– Men det kan nok være man føler at tiden går fortere og fortere. Folk føler de nettopp er ferdige med sommerferien, og så har vi plutselig kommet til oktober, sier hun.

KOLBOTN: Butikksjef på Kolbotn, Vincent Blom, viser frem julevarene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Høsten kommer som «julekvelden på kjerringa».

Når første bølge med julevarer er ute i butikkene, kommer bølge to og tre i tur og orden, forklarer Søyland.

– Den store toppen kommer i første del av november. Så kommer mesteparten av ferskvarene noen uker etter det.

– Må begynne nå

Heller ikke hos Coop kommer julevarene tidligere i år.

– Faktum er at vi begynner å sende ut varer omtrent på samme tid hvert år, skriver kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i en e-post til TV 2.

– I fjor drøyde en del butikker de første leveringene med to uker, og da fikk de klager fra kunder som etterspurte julevarene.

SNART JUL(EBRUS): Røde og brune dråper er blant det neste som sendes ut til Coop-butikkene, forteller Harald Kristiansen. Foto: Espen Solli / Coop

Foreløpig selger ikke Coop veldig mye av julevarene. Kristiansen forklarer at de likevel må begynne å levere dem ut nå, for å gjøre seg klar til sesongen begynner for alvor.

– Det er store volumer som skal ut fra lager før jul, og vi er derfor avhengig av å begynne med de første vareleveringene allerede nå. Ferskvare må vi vente på en måned til, men da kommer også de ut i butikk.



Julebrusen kommer snart

I første omgang er det varer med lang holdbarhet, som julemarsipan og pepperkaker, som har begynt å komme ut i hyllene.

– Vårt supermarked Coop Mega har begynt med ferdigstekt ribbe i ferskvareavdelingen, og de første kundene har allerede hatt muligheten til å prøvesmak årets juleribbe, skriver Kristiansen.



JULEMAT: Nå begynner det også å lukte mer som jul i butikkene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det neste mange nå venter på er nok julebrus – den er ikke langt unna.



Også hos Rema 1000 har julevarene så smått begynt å gjøre sitt inntog, forteller kategori- og innkjøpsdirektør Line Aarnes.

– Sesongen er ikke helt i gang ennå, men vi har begynt å få inn litt i vårt sortiment som for eksempel julesaft, julebrus og noen typer julepølser. Utvalget vil nok variere litt fra butikk til butikk, så du kan nok sikkert også finne litt andre julevarer i våre butikker.