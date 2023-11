Julehilsen vekker oppsikt: – Stakkars bestemor

GOD JUL: Plakatene fra Sporveien henger både om bord på trikker og t-bane og flere steder i byen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sporveien har prøvd noe nytt for årets julehilsen. Kampanjen generert av kunstig intelligens får både ris og ros.

Hvert år ønsker Sporveien å glede alle reisende med en julehilsen. I år har de tatt i bruk ny teknologi.

Du må nok se litt nøye på bildene for å se at Sporveien har fått god hjelp av kunstig intelligens med årets julekampanje.

Men lykkes den?

I sosiale medier er «elendig», «marerittaktig» og «utrolig skuffende» blant beskrivelsene som brukes om kampanjen.

Når TV 2 tar turen til Jernbanetorget for å høre hva folk synes, er tonen mer positiv.

JULESTEMNING: Martine Gorseth synes plakatene er et interessant påfunn av Sporveien. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg kommer veldig i julestemning. Jeg synes disse reklamene er veldig fine, sier Martine Gorseth.

– Veldig interessant at det ikke er noen ekte kunstner bak det. Kunstig intelligens klarer veldig mye nå.

– Stakkars bestemor

Årets kampanje består av flere plakater som skal spre «julemagi».

KI-ekspert Dag-Inge Aas kommer imidlertid ikke helt i julestemning av å se på bildene.



– Men jeg synes det er kreativt. Sporveien får masse oppmerksomhet for årets kampanje, sier gründer og KI-ekspert, Dag-Inge Aas.

KI er ikke helt perfekt. Dette bevises i kampanjen til Sporveien.



Julenissen ser ut til å ha fått flere fingre.



Flere stiller spørsmål om hvorvidt det er T-bane eller trikk som vises i kampanjen.

Togskinner stopper opp halvveis.

Julenissen følger en bestemor rett ut i trikkesporet. Rullatoren hun bruker mangler bakhjul.

– Stakkars bestemor, sier Aas og ler litt.

– Gøy å utforske

Tidligere har Sporveien brukt eksterne ressurser til å lage julestemning blant reisende. I år har de gjort alt selv.

– To ansatte hos oss har testet og lekt seg med ny teknologi. Vi synes det er gøy å utforske mulighetene KI gir, sier kommunikasjonssjef Ina Helen Østby i Sporveien.

– STAKKARS: På et av bildene fra kampanjen kan det se ut som bestemor er på vei ut i trikkesporet. Foto: Sporveien

Hun påpeker at målet er å skape god julestemning til alle som ser bildene.

– Vi har skapt et fiktivt univers, med mål om å spre juleglede. Vi er fullstendig klar over at dette ikke er ekte illustrasjoner eller korrekte gjengivelser av omgivelsene.

Derfor har de bevisst valgt å ikke korrigere alle skavanker i årets julekampanje.

– Det er helt ok at det er noen rariteter her, sier Østby.



I tillegg har Sporveien merket kampanjen med at bildene er laget ved hjelp av KI.

– Må kvalitetssikres

KI-ekspert Aas synes at det er fint at Sporveien har brukt fagpersoner for å lage julekampanjen. Han mener vi vil se mer av dette fremover.



– KI blir bedre og bedre. Utfallet avhenger av at mennesker genererer dette på en god måte, og aksepterer at KI gjør feil. For det kommer den til å gjøre – også i fremtiden, sier Aas.

SEKSFINGRET: Om man skal tro Sporveien, kan julenissen telle lenger på én hånd enn andre. Foto: Sporveien

Derfor mener han det er viktig at man ikke helt fjerner mennesker i dette arbeidet.

– Det vil oppfattes som en feberdrøm om KI ikke forstår konseptet godt nok. Derfor må disse kvalitetssikres av fagpersoner. Her er det også fare for at noen tar snarveier, som de ikke burde gjøre.

Har vært rimeligere

På Jernbanetorget møter TV 2 også Katharina Winter. Hun synes påfunnet fra Sporveien virker harmløst, men spør seg likevel om én ting.

– Det spørs jo litt hvor mange i kunstbransjen som mister jobben, det vet jeg ikke. Så det blir et spennende emne å diskutere, sier hun.



MINNER OM COLA-REKLAME: Katharina Winter får ikke julesteming av bildene. – Jeg tror det er for tidlig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sporveien innrømmer at årets julekampanje har vært rimeligere å produsere.

– Å spare penger har ikke vært hovedhensikten, men dette er en rimeligere måte å produsere julehilsen på. Vi er opptatt av at mesteparten av pengene går til kollektivtrafikken, sier Østby i Sporveien.

– Bør de som gjør slike oppdrag frykte for mindre jobb fremover?

– Det er ikke gitt at vi skal fortsette med dette.

Hun legger til at Sporveien har tradisjoner for å samarbeide med kunstnere og norsk forfatterforening.